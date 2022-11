Hamburg (SID) - Almuth Schult bedeutet die zunehmende Medienpräsenz von Frauen rund um bedeutende Männer-Fußballspiele viel. "Das ist schön zu sehen, weil die lange fest verschlossene Tür etwas geöffnet wurde für die Frauen im Fußball", sagte die 31 Jahre alte Nationaltorhüterin und ARD-Expertin bei der WM in Katar dem SID.

Schult gehörte bei der EM 2021 erstmals zum Team des öffentlich-rechtlichen Senders und überzeugte ihr Publikum. Nun kommentiert Christina Graf als erste Frau Spiele in der ARD Partien einer Männer-WM im TV. "Man hat allein von der Europameisterschaft im letzten Jahr bis jetzt gespürt, dass sich etwas verändert hat", sagte Schult: "Egal, ob es in der Männer-Bundesliga, der Männer-Champions-League oder bei internationalen Spielen ist - es sind deutlich mehr Frauen am Mikrofon oder als Expertinnen vor der Kamera."

Sie wünsche sich, dass später gar nicht mehr davon geredet werde, "ob eine Frau moderiert oder Expertin ist, sondern dass es einfach nur um die Menschen geht." Auch das ZDF und MagentaTV, die weiteren übertragenden Sender, haben jeweils eine Expertin und eine Live-Kommentatorin im Team.