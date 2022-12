Fußball-WM

Nach DFB-Aus: Unsere neuen WM-Lieblinge

Deutschland ist raus, aber die WM geht noch weiter. Wer von den verbleibenden 16 Teams konnte in der Gruppenphase unser Herz erobern, wem gönnen wir den Titel in Katar so gar nicht? Die Achtelfinalisten im Sympathie-Check.