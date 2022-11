Doha (SID) - Senegals Nationaltrainer Aliou Cisse sieht den Ausfall von Bayern-Star Sadio Mane als enorme Schwächung. "Es ist furchtbar schade - sowohl für Sadio Mane als auch für das Team. Es ist eine große Herausforderung, wir vermissen ihn", sagte der 46-Jährige vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande: "Er ist unser bester Spieler, unser Leader." Mane fällt wegen einer Operation am Wadenbeinköpfchen für die WM aus.

Über die Jahre habe er sein Team "um Sadio herum gebildet", so Cisse weiter. Es sei "niemals einfach, einen Spieler wie Sadio zu ersetzen". Und doch sei er zuversichtlich, dass einige junge Spieler "bereit" seien, "um in die Lücke hineinzuwachsen. Wir müssen als Team nun noch viel härter arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir trotzdem gute Ergebnisse zielen."

Es gelte am Montag (17.00 Uhr MEZ/MagentaTV und ZDF), "gleich in Schwung zu kommen", führte Cisse aus: "Wir freuen uns auf das erste Spiel, Auftaktspiele sind immer sehr wichtig." Mit den Niederlanden warte ein "sehr starker Gegner. Aber der Titel beim Afrika Cup gibt uns sehr viel Selbstvertrauen." Der Senegal werde "viel besser" auftreten als beim Vorrunden-Aus 2018 in Russland, versprach der Coach.