Spanien hofft zum WM-Auftakt gegen Costa Rica am Freitag (9.30 Uhr MESZ/ZDF) auf einen Einsatz von Weltfußballerin Alexia Putellas. "Wir versuchen alles, damit Alexia morgen in der Lage ist, zu spielen", sagte Trainer Jorge Vilda am Donnerstag: "Im Fall von Alexia geht es darum, alle Trainingseinheiten, so gut wie möglich zu nutzen, um Alexia bei uns zu haben."

Die Starspielerin des Champions-League-Siegers FC Barcelona war erst im April nach einem Kreuzbandriss, den sie sich vor der EM im vergangenen Jahr zugezogen hatte, in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Am Montag stieg Putellas nach 20 Minuten aus dem Mannschaftstraining aus und trainierte individuell weiter. Bereits die WM-Generalprobe gegen Vietnam (9:0) am vergangenen Freitag hatte die Offensivspielerin verpasst.