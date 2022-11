Doha (SID) - Fußball-Weltmeister Frankreich und Argentinien steigen als klare Favoriten in den Spielen am Dienstag in das WM-Turnier von Katar ein. Sportwettenanbieter bwin rechnet sowohl für Argentinien (Quote 1,16) gegen Saudi-Arabien (Quote 18,00), als auch für die Franzosen mit einer Quote von 1,28 gegen Australien (Quote 11,00) mit Auftaktsiegen.

Dänemark (Quote 1,47) geht ebenfalls als klarer Sieganwärter gegen Tunesien (Quote 7,25) ins WM-Rennen. Ein ausgeglichenes Spiel erwartet der Buchmacher hingegen bei der Partie Mexiko (Quote 2,70) gegen Polen (Quote 2,80). Die Quote für ein Remis liegt bei 3,00. Den ersten WM-Treffer überhaupt von Ex-Bayern-Star Robert Lewandowski würde bwin mit einer Quote von 2,38 belohnen.