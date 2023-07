Die deutschen Fußballerinnen gehen als klare Favoritinnen in ihre WM-Generalprobe gegen den WM-Neuling Sambia. Die Auswahl von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird beim Sportwettenanbieters bwin für die Begegnung am Freitag (20.30 Uhr/ARD) in Fürth mit einer Siegquote von 1,01 gehandelt.

Bei einem Sieg der Afrikanerinnen gibt es dagegen für einen Euro Einsatz 41 Euro zurück, selbst ein Remis ist mit der Quote 15,00 notiert.

Vier Tage nach der Partie reist das DFB-Team nach Sydney. In der WM-Gruppe H trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland zunächst auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).