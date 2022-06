Glasgow (SID) - Trainer Oleksandr Petrakow hat den Sieg der ukrainischen Fußball-Nationalmannschaft im Halbfinale um das letzte europäische WM-Ticket seinen Landsleuten in der vom Krieg erschütterten Heimat gewidmet.

"Dieser Sieg gehört nicht mir oder den Spielern. Er ist für unser Land. Es ist ein großer Sieg für die Ukraine", sagte der Coach nach dem 3:1 (1:0) in Glasgow gegen Schottland: "Der Sieg ist für die Streitkräfte in den Schützengräben und die Menschen, die in den Krankenhäusern arbeiten. Sie danken uns - und wir danken ihnen."

Die letzte Hürde für die Ukrainer vor der Endrunden-Teilnahme in Katar (21. November bis 18. Dezember) ist das Play-off-Endspiel in Cardiff gegen Gastgeber Wales am Sonntag.