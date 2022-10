Margao (SID) - Die deutschen U17-Fußballerinnen sind bei der WM in Indien vorzeitig ins Viertelfinale gestürmt. Die Mannschaft von Trainerin Friederike Kromp besiegte in ihrem zweiten Gruppenspiel Chile mit 6:0 (3:0) und hat damit die Teilnahme an der K.o.-Phase sicher. Zum Auftakt wurde Nigeria bezwungen (2:1). Letzter Gruppengegner ist am Montag das punktlose Schlusslicht Neuseeland.

Jella Veit (20.), Alara Sehitler (24.) und Mara Alber (40.) sorgten mit ihren Toren gegen Chile schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse. Nach dem Wechsel legten Marie Steiner (58., Foulelfmeter), Loreen Bender (60.) und Laila Portella (90.+5) nach.