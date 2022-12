Doha (SID) - Bayern Münchens französischer Fußball-Nationalspieler Dayot Upamecano geht mit großem Respekt in das WM-Duell gegen England. "Natürlich ist es ein Viertelfinale bei einer Weltmeisterschaft, das ist keine Kleinigkeit", sagte der Innenverteidiger vor dem Duell gegen die "Three Lions" am Samstag (20.00 Uhr/ZDF und Magenta Sport).

Er spreche "viel mit dem Trainer", so Upamecano weiter, "ich werde versuchen, alles zu geben und meine Präsenz zu zeigen." In seinen ersten Einsätzen für "Les Bleus" waren dem 24-Jährige mehrere Fehler unterlaufen, in Katar ist Upamecano aber mittlerweile Stammspieler.

"Ich hatte einige schlechte Momente mit der französischen Nationalmannschaft, aber ich erinnere mich nicht nur an diese", sagte Upamecano, der mit Raphael Varane die Innenverteidigung der Mannschaft von Trainer Didier Deschamps bildet. "Ich versuche, mich nicht unter Druck zu setzen", ergänzte er.

Im Al-Bayt-Stadion von Al-Khor bekommt es Upamecano auch mit Englands Mittelfeldjuwel Jude Bellingham zu tun. "Ich kenne ihn: Bayern gegen Dortmund in Deutschland ist wie ein Krieg", sagte der zehnmalige Nationalspieler: "Er ist ein Talent, ein sehr guter Spieler, der langsam viel Erfahrung sammelt. Das wird ein schöner Kampf in der Mitte."