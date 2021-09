Oslo (SID) - Erling Haaland hat dem niederländischen Bondscoach Louis van Gaal das Comeback vermiest. Beim 1:1 (1:1) im WM-Qualifikationsspiel am Mittwochabend in Oslo brachte der BVB-Torjäger (20.) Gastgeber Norwegen in Führung, der Ex-Bremer Davy Klaassen (36.) glich noch vor der Pause für den über weite Strecken spielbestimmenden, aber harmlosen Europameister von 1988 aus.

In der Tabelle der engen Gruppe G bleibt Oranje mit sieben Zählern aus vier Spielen auf Rang zwei hinter der Türkei (8), die beim 2:2 (2:1) gegen Montenegro allerdings ebenfalls Federn ließ. Die Norweger, die vor der Partie mit einem Banner erneut ein Zeichen für die Rechte der Gastarbeiter im Land des WM-Ausrichters Katar setzten, sind punktgleich mit der Elftal und Montenegro Vierter.