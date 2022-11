Doha (SID) - Für Brasiliens verletzten Superstar Neymar ist an eine Rückkehr auf den Platz bei der Fußball-WM in Katar noch nicht zu denken. Der 30-Jährige teilte am Samstagabend auf Instagram Fotos seines weiterhin stark geschwollenen rechten Fußes, der einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel am Montag gegen die Schweiz (17.00 Uhr/MagentaTV und ZDF) unmöglich macht. Neymar zeigte sich dennoch optimistisch, seinen Beitrag kommentierte er mit den Worten "Auf geht's!"

Neymar laboriert an einer Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk. Der Offensivstar hatte sich in der Partie gegen Serbien am Donnerstag (2:0) bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase verletzt und musste ausgewechselt werden.

Neben Neymar wird gegen die Schweiz, die zum Start der Gruppe G gegen Kamerun 1:0 gewonnen hatte, auch Rechtsverteidiger Danilo ausfallen. Der 31-Jährige von Juventus Turin hatte gegen Serbien 90 Minuten durchgehalten, doch auch er leidet unter einer Knöchelverletzung.