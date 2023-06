Jürgen Klopp (56) hat der Fußball-Nationalmannschaft der Frauen vor der WM in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) einen Besuch abgestattet. Der Teammanager des FC Liverpool plauderte in Herzogenaurach unter anderem mit Kapitänin Alexandra Popp (32) und posierte für Fotos mit Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55). "Kloppo in the House", schrieb das DFB-Team bei Instagram und postete dazu einen Smiley mit Herzchen-Augen.

Popp und Co. haben in Herzogenaurach ihren ersten Teil der WM-Vorbereitung absolviert. Nach einer kurzen Pause beginnt am Samstag der zweite Teil rund um die Generalprobe gegen Sambia am 7. Juli (20.30 Uhr/ARD) in Fürth.

Am 11. Juli bricht der DFB-Tross von Frankfurt/Main aus auf nach Sydney. Bei der Endrunde trifft der zweimalige Weltmeister Deutschland in der Gruppe H auf Marokko (24. Juli/Melbourne), Kolumbien (30. Juli/Sydney) und Südkorea (3. August/Brisbane).