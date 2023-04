Fußball-Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg (55) hofft weiterhin auf eine WM-Teilnahme von Außenverteidigerin Giulia Gwinn. Die 23-Jährige hatte sich im Oktober des vergangenen Jahres das Kreuzband gerissen und fällt seitdem aus.

"Giulia hat die Bereitschaft, alles dafür zu tun, um diese ganz kleine Chance, auf diesen WM-Zug aufzuspringen, wahrzunehmen", sagte Voss-Tecklenburg im Interview mit Sky und fügte an: "Sie ist in der Reha sehr weit."

Gwinn steht seit 2019 bei Bundesligist Bayern München unter Vertrag und wurde bei der EM 2022 als Vize-Europameisterin in die "Elf des Turniers" gewählt. Die WM findet in Australien und Neuseeland (20. Juli bis 20. August) statt. In der Gruppenphase treffen die DFB-Frauen auf Marokko, Kolumbien und Südkorea.