Paris (SID) - Fußball-Weltmeister Frankreich muss in den Länderspielen gegen die Elfenbeinküste am Freitag und Südafrika am 29. März wie erwartet auf Benjamin Pavard von Bayern München verzichten. Nationaltrainer Didier Deschamps hatte den Platz für den positiv auf Corona getesteten Verteidiger freigehalten, sah am Montag aber von einer Nominierung ab.

Für Pavard rückt erstmals Innenverteidiger William Saliba (20) von Olympique Marseille ins Team. Vor seinem Debüt steht auch Stürmer Christopher Nkunku von RB Leipzig. Aus der Bundesliga stehen zudem Moussa Diaby (Bayer Leverkusen) sowie Kingsley Coman und Lucas Hernandez (beide Bayern München) im Aufgebot.