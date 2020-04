Köln - Bei einer Spendenaktion der italienischen Fußball-Weltmeister von 2006 sind bereits 400.000 Euro zusammengekommen.

Das verriet der ehemalige Bayern-Profi Luca Toni im Interview mit RTL/ntv. Von dem Geld wurden unter anderem vier Rettungswagen für das italienische Rote Kreuz gekauft.

Toni kritisierte aber die vielen unterschiedlichen Meinungen der italienischen Experten zum Umgang mit der Corona-Pandemie. "Das fast Schlimmste für mich ist eigentlich, dass wir gar nicht richtig wissen, was zur Zeit passiert. In Italien äußern sich so viele Experten mittlerweile, fünf sagen das, fünf andere das", sagte der 42-Jährige.

"Ich weiß nicht, wie es bei Euch in Deutschland ist, aber hier gibt es zu viele konträre Meinungen. Ich finde, wir sollten langsam wieder einige Dinge öffnen, ganz klar mit den notwendigen Sicherheitsmaßnahmen wie Schutzmasken, Handschuhen und auch dem Sicherheitsabstand", fügte er an.

