45'

Halbzeitfazit:

Im letzten Gruppenspiel der WM 2022 führt Deutschland nach 45 Minuten gegen Costa Rica mit 1:0 und steht damit auch aufgrund der Halbzeit-Führung Spaniens aktuell im Achtelfinale. Von Beginn an trat die DFB-Elf dabei druckvoll und dominant auf. Gnabry belohnte Deutschland so folgerichtig mit dem verdienten 1:0 (10.). Auch in der Folge hatte die deutsche Mannschaft das Spielgeschehen im Griff und gestattete Costa Rica keine nennenswerten Offensivaktionen im Umschaltspiel. Kurz vor der Pause bot sich den Zentralamerikanern aber plötzlich die große Chance zum Ausgleich, den Neuer stark verhinderte. Somit bleibt es trotz der Führung ein gefährliches Spiel für Deutschland, denn ein Treffer Costa Ricas würde genügen und die Flick-Elf wäre ausgeschieden. Es bleibt spannend! Bis gleich!