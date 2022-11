von Alex Hofmeister

Leipzig/München – "Tut mir leid für euch", sagt Dani Olmo und lacht. Der Leipziger hat gute Erinnerungen an Spiele gegen die deutsche Nationalmannschaft. Er weiß, wie man das DFB-Team schlägt. Im Finale der U21-EM 2019 schoss er ein entscheidendes Tor gegen die deutsche Elf und sicherte den Spaniern damit einen 2:1-Sieg und den Titel.

Noch in diesem Monat darf sich der WM-Debütant erneut gegen die DFB-Elf beweisen - diesmal auf dem A-Level. Denn der 24-Jährige wurde in den finalen Kader von Gruppengegner Spanien berufen. Im zweiten Spiel der Gruppenphase tritt er mit "La Roja" gegen die DFB-Elf von Bundestrainer Hansi Flick an.

Dani Olmo: "Gute Erinnerungen" an Deutschland

So kommt es prompt zu einem Wiedersehen mit seinen Vereinskollegen David Raum und Lukas Klostermann. "Es wird zumindest nicht normal sein, weil wir sonst immer zusammen spielen, aber es wird schön sein, auf sie zu treffen", sagte der Spanier über die ungewöhnliche Situation.

Außerdem werde er während der WM mit seinen Kollegen aus Leipzig in Kontakt bleiben und ihnen sicherlich nach einem Erfolg ihrer Nationalmannschaften gratulieren. Interne Wetten mit seinen deutschen Mitspielern habe er aber noch nicht ausgemacht.

Für die Deutschen könnte Olmo als Gegner aber kein gutes Vorzeichen sein. Der Erfolg der Spanier im U21-EM-Finale 2019 hat sich auch bei Olmo ins Gedächtnis gebrannt.

"An das Spiel kann ich mich gut erinnern. Das Spiel war sehr ausgeglichen, ein hartes Spiel für uns. In solch großen Spielen machen die kleinen Dinge oft den Unterschied. Ich glaube so wird es auch bei der WM gegen Deutschland sein", erklärt der spanische Offensivspieler dazu auf ran-Nachfrage.

Zudem blieb dem 24-Jährigen auch noch eine deutsche Blamage besonders im Gedächtnis: "Für mich war der 6:0-Sieg in der Nations League 2020 in Sevilla sehr speziell. Daran habe ich sehr gute Erinnerungen." Das sei nun aber vergangen und man müsse sich bei den Spaniern auf das anstehende Duell konzentrieren.

Denn eines steht für Olmo fest: "Deutschland darf man nie abschreiben, weshalb ich nicht glaube, dass sich dieses Ergebnis bei der WM nochmal wiederholen wird. Es wird aber sicherlich ein großartiges Spiel."

Dani Olmo musste um WM-Ticket zittern

Hinter dem Nominierungs-Erfolg steckt jahrelange akribische Arbeit des Spaniers, die beinahe durch einen Rückschlag kurz vor dem Turnier nicht belohnt worden wäre. Eigentlich galt er als sicherer WM-Kandidat bei den Spaniern, fiel durch gute Leistungen im Leipziger Offensivspiel auf und bestritt 2022 jedes Spiel für die Iberer. Doch dann der Schock: Der 24-Jährige verletzt sich Anfang September am fünften Bundesliga-Spieltag im Spiel gegen Eintracht Frankfurt.

"Es war in den ersten Wochen echt hart für mich", gibt der Spanier zu und befürchtete damals ein WM-Aus. Schließlich wurde bei ihm ein Innenbandriss im Knie diagnostiziert.

Doch Olmo konnte aufatmen: "Als wir dann wussten, dass ich nur kurzzeitig, also insgesamt fünf bis sechs Wochen ausfallen würde, hat mich das erst einmal beruhigt und ich hatte die Hoffnung, mich vor der Weltmeisterschaft noch in ein paar Spielen beweisen zu können. Also habe ich mir vorgenommen, mich auf meine Genesung zu konzentrieren und stärker wieder zurückzukommen."

Und das tat er: Der 24-Jährige erkämpfte sich nach seinem Comeback gegen den FC Augsburg Ende Oktober immer mehr Einsatzminuten und steht mittlerweile dank auffallend guter Leistungen wieder in der Startelf bei den Leipzigern.

"Jetzt weiß ich, dass es für die WM-Teilnahme reichen wird und darauf bin ich unfassbar stolz", verkündet der Leipziger voller Vorfreude.

Dani Olmo: Nominierung "ein wahr gewordener Traum"

"Es ist das beste überhaupt, auf solch einer großen Bühne zum ersten Mal auftreten zu dürfen. Ich bin bereit zu spielen und sehr glücklich darüber. […] Es ist wie ein wahr gewordener Traum für mich", reagiert der Offensivspieler auf ran-Nachfrage auf seine Nominierung.

Olmo wurde in Barcelonas Jugend zunächst schon als "neuer Messi" betitelt, musste dann aber einen ungewöhnlichen Umweg über Dinamo Zagreb gehen. Dort schien der WM-Traum noch in weiter Ferne.

Denn auf die Frage, wie er denn reagiert hätte, wenn man ihm damals gesagt hätte, dass er eines Tages bei der WM spielen würde, antwortet der 24-Jährige: "Das hätte ich sofort unterschrieben. Das war mein großes Ziel. Als ich von dort nach Leipzig wechselte, wollte ich unbedingt spanischer Nationalspieler werden und meine fußballerischen Fähigkeiten auf europäischer Bühne verbessern. Die WM-Teilnahme motiviert mich nur umso mehr, weiter dranzubleiben und auf alles gefasst zu sein, was noch so kommt."

Weltmeistertipp: Olmo kann sich "nicht auf ein Team festlegen"

Womöglich gehört dazu auch bald, sich darauf einstellen zu müssen, den WM-Pokal in den katarischen Nachthimmel stemmen zu dürfen. In seiner eigenen Zukunftsprognose zählt Olmo sein Team allerdings nicht zu den Favoriten.

"Ich kann mich da nicht auf ein Team festlegen. Dafür gibt es zu viele mit guten Qualitäten. […] Mit Nationen, wie Brasilien, Argentinien und Frankreich muss man beispielsweise immer rechnen", wagte sich der Leipziger an eine erste Prognose.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.