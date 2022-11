München/Doha – Deutschland verpatzt erneut den Auftakt zur WM. Wie schon vor vier Jahren in Russland gegen Mexiko geht nun auch das erste Spiel in Katar verloren.

Mit 1:2 musste sich das Team von Hansi Flick Japan geschlagen geben.

ran fasst die Stimmen zur Niederlage in Doha in der ARD zusammen.

Hansi Flick, Bundestrainer:

"Das ist eine brutale Enttäuschung. Wir sind zurecht mit 1:0 in Führung gegangen. In der zweiten Halbzeit hatten wir viele Möglichkeiten. Aber was die Effizienz betrifft, hat uns Japan klar geschlagen. Die individuellen Fehler dürfen uns einfach nicht passieren. Es ist gibt einige Dinge, die wir analysieren müssen und die wir verbessern müssen. Wir wollten frische Kräfte reinbringen, und Thomas Müller hat lange nicht gespielt."

Ilkay Gündogan, Torschütze:

"Wir haben es ihnen zu einfach gemacht. Das zweite Tor von ihnen war zu einfach. Ich weiß nicht, ob es bei einer WM jemals ein leichteres Tor gegeben hat. Wir haben das Spiel eigentlich dominiert. In der zweiten Halbzeit haben wir uns auf die langen Bälle fokussiert, die kurzen Pässe kamen häufig nicht an. Ich hatte manchmal das Gefühl, dass nicht jeder den Ball wollte."

Manuel Neuer, Kapitän:

"Wir haben unsere Torchancen liegen lassen und hinten nicht gut verteidigt. Die Japaner haben uns in der zweiten Halbzeit früher angelaufen, haben mehr Druck gemacht. Wir hatten vorher die Ruhe gehabt, danach nicht mehr. Wir hatten in der ersten Halbzeit genug Selbstvertrauen. Es war kein gefährdetes Spiel für uns. Aber dann haben wir den Gegner stark gemacht. Es ist eine riesige Enttäuschung für mich. Ich kann nicht verstehen, wie wir das Spiel noch aus der Hand geben konnten."

Thomas Müller, Mittelfeldspieler:

"Die Japaner sind etwas stärker aus der Halbzeit gekommen. Wir haben aber erstmal nichts anbrennen lassen. Dann aber fehlt uns vorne und hinten die Effizienz. Ich bin ehrlich gesagt noch ein wenig geschockt und ratlos. Wenn man ab der 75. Minute zwei Tore bekommt, kann man nicht sagen, dass wir in der Zeit dominant waren. Wir müssen jetzt gegen Spanien fast schon gewinnen. Diesen Druck wollten wir eigentlich vermeiden. Jetzt haben wir den Salat."

Bastian Schweinsteiger, Weltmeister von 2014 und "ARD"-Experte:

"Wir hatten Chancen, ein Tor zu machen, haben es aber nicht gemacht. Die Japaner haben in der Halbzeit taktisch umgestellt. Unsere Mannschaft hat sich den Schneid abkaufen lassen. Wir haben schon in der ersten Halbzeit leichte Bälle verloren, Gündogan, Schlotterbeck. Das ist einfach nicht erfahren genug, das ist nicht clever genug. Mit hat auch die Körpersprache gefehlt, die Spieler, die auch mal richtig böse werden. Wir haben verdient verloren. So lange wir die großen Fehler in der Abwehr machen, verlieren wir die Spiele. Da muss man sich auch auf dem Platz mal anschreien."

Thomas Hitzlsperger, Ex-Profi und ARD-Experte:

"Ich bin fast ein bisschen geschockt, ehrlich gesagt. Ich habe mich an das letzte Nations-League-Spiel gegen England erinnert. Deutschland dominiert. Es ist überhaupt nicht absehbar, dass der Gegner noch einmal zurückkommt."

