München - Nach der bitteren Auftakt-Niederlage der DFB-Elf gegen Japan gelang im Duell mit Spanien ein viel beachtetes 1:1-Unentschieden. Zwar steht die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick nach zwei Spieltagen auf dem letzten Platz der Gruppe E, möglich ist im Kampf um das WM-Achtelfinale aber immer noch alles.

Am Donnerstag geht es in der Partie gegen Costa Rica (ab 20 Uhr im ran-Liveticker) um alles. Von einem frühen WM-Aus wie 2018 bis hin zum Achtelfinale ist für die deutsche Nationalmannschaft alles möglich.

Damit Manuel Neuer und Co. nicht nach der Vorrunde die Heimreise antreten müssen, braucht es aber mehr als nur eine Voraussetzung.

ran erklärt, was am Donnerstag passieren muss, damit das DFB-Team das Achtelfinale erreicht. (Spielplan und Tabelle der Gruppe E)

WM-Gruppe E: Wo steht Deutschland aktuell?

Deutschland steht nach dem 2. Spieltag in der Gruppe E mit 2:3-Toren und einem Punkt auf Platz 4 der Tabelle. Spanien steht mit vier Zählern auf Platz 1, dahinter folgen Japan und Costa Rica mit jeweils drei Punkten. Nur die zwei bestplatzierten Teams einer Gruppe kommen weiter.

WM 2022: Wann spielt die DFB-Elf am Donnerstag?

Am Donnerstag muss das DFB-Team ab 20 Uhr zu seinem letzten Gruppenspiel gegen Costa Rica antreten. Parallel spielt Spanien gegen Japan. Welches Ergebnis für das Weiterkommen benötigt wird, weiß die Truppe von Hansi Flick also nicht vorher.

WM 2022: Die Regeln der Tabelle

Sehr wichtig für die Frage nach dem Weiterkommen ist es, ob im Falle eines Punktgleichstandes bei mehreren Mannschaften der direkte Vergleich oder das Torverhältnis höher bewertet wird. Im Gegensatz zu Europameisterschaften, bei denen der direkte Vergleich in dem Fall zählt, kommt es bei WM-Turnieren am Ende auf das Torverhältnis an - erst danach zählt der direkte Vergleich.

Falls alle Stricke reißen, wird die Fair-Play-Wertung herangezogen. Als letzte Instanz entscheidet das Los.

Deutschland kann noch auf das Achtelfinale hoffen ... aber nur unter einer Voraussetzung: Gegen Costa Rica muss ein Sieg her!

Spielt die DFB-Elf nur unentschieden oder verliert, ist das Aus besiegelt. Doch auch bei einem Sieg muss die Nationalmannschaft auf das Parallelspiel blicken.

... Die einfachste Variante wäre ein spanischer Sieg gegen Japan.

Spanien hätte in diesem Fall sieben Punkte, Deutschland als Tabellenzweiter der Gruppe E deren vier - das würde gegenüber Costa Rica und Japan (je drei) reichen.

... Auch ein Unentschieden zwischen Japan und Spanien könnte reichen.

Dann wäre Spanien mit fünf Punkten in jedem Fall Gruppensieger - Deutschland müsste sich mit den Japanern (beide Teams hätten dann vier Punkte) vergleichen. In diesem Fall würde ein Sieg mit zwei Toren gegen Costa Rica für den Einzug in die K.o.-Runde ausreichen.

... Die unwahrscheinlichste Variante.

Sicher ins Achtelfinale führen würde - unabhängig vom Spiel zwischen Japan und Spanien - ein deutscher Sieg gegen Costa Rica mit mindestens acht Toren Unterschied. Da das DFB-Team in einem möglichen Vergleich der Vier-Punkte-Teams mit Spanien (das Costa Rica 7:0 besiegt hat) definitiv bestehen würde.