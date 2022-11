München - Die Auftakt-Niederlage der DFB-Elf gegen Japan weckte schlimme Erinnerungen an die WM vor vier Jahren in Russland.

Auch damals verlor das DFB-Team das erste Spiel in seiner Gruppe gegen einen Außenseiter. Mexiko behielt mit 1:0 die Oberhand.

Welches Ende die WM 2018 für Deutschland nahm, ist bekannt. Nach einem Sieg über Schweden und einer Niederlage gegen Südkorea war zum ersten Mal bei einer Weltmeisterschaft für ein deutsches Team nach der Vorrunde Endstation.

Auch in diesem Jahr drohte dem Team von Bundestrainer Hansi Flick ein ähnliches Desaster. Doch nun gibt es neue Hoffnung: denn Japan musste sich völlig überraschend in seinem zweiten WM-Gruppenspiel gegen den krassen Außenseiter Costa Rica mit 0:1 geschlagen geben.

Der deutsche Traum vom WM-Achtelfinale darf also trotz Auftaktpleite gegen die Asiaten vorerst weitergeträumt werden.

WM 2022: Deutschland muss gegen Spanien ran

Mit Spanien wartet am heutigen Sonntag im zweiten, deutschen WM-Gruppenspiel (ab 20 Uhr im ran-Liveticker) allerdings einer der großen Favoriten auf den WM-Titel. Das haben die Iberer bei ihrem 7:0-Sieg gegen Costa Rica eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

Trotzdem ist nach der Pleite gegen Japan - und vor allem nach deren eigenen Niederlage gegen Costa Rica - noch alles möglich. (Spielplan und Tabelle der Gruppe E)

ran erklärt, was am heutigen Sonntag passieren muss, damit das DFB-Team auch weiterhin auf das Achtelfinale hoffen darf.

WM-Gruppe E: Wo steht Deutschland aktuell?

Deutschland steht nach dem 1. Spieltag und einem Spiel weniger auf dem Konto in Gruppe E mit 1:2-Toren und 0 Punkten auf Platz 4 der Tabelle – hinter Spanien (ebenfalls eine Partie weniger), Japan und nun eben auch Costa Rica mit jeweils 3 Punkten. Dieser Rang reicht natürlich nicht für das Weiterkommen, weil sich nur die ersten beiden Teams jeder Gruppe für das Achtelfinale qualifizieren.

WM 2022: Wann spielt die DFB-Elf am Sonntag?

Während die deutsche Mannschaft erst um 20 Uhr gegen Spanien spielt, hat Japan bereits um 11 Uhr deutscher Zeit mit 0:1 gegen Costa Rica verloren.

Gut für die Deutschen: Jetzt wissen sie für heute Abend schon genau darüber Bescheid, welches Ergebnis sie gegen Spanien brauchen, um weiter im Achtelfinal-Rennen zu bleiben.

WM 2022: Die Regeln der Tabelle

Sehr wichtig für die Frage nach dem Weiterkommen ist es, ob im Falle eines Punktgleichstandes bei mehreren Mannschaften der direkte Vergleich oder das Torverhältnis höher bewertet wird.

Im Gegensatz zu Europameisterschaften, bei denen der direkte Vergleich in dem Fall zählt, kommt es bei WM-Turnieren am Ende auf das Torverhältnis an. Das heißt im konkreten Fall: Sollten Japan und Costa Rica beispielsweise vor dem letzten Spieltag 3 Punkte Vorsprung auf Deutschland haben, hat das DFB-Team noch eine Chance, beide Teams am Ende wegen der besseren Tordifferenz einzuholen.

Deutschland kann noch auf das Achtelfinale hoffen ...

… bei einem Sieg gegen Spanien.

In dem Fall wäre sogar noch der Gruppensieg möglich.

… bei einem Unentschieden gegen Spanien.

In dem Fall könnte Spanien aufgrund des Torverhältnisses für Deutschland theoretisch zwar fast uneinholbar sein, doch aufgrund der Pleite der Japaner gegen Costa Rica, würden beide Teams nur mit zwei Punkten mehr auf dem Konto vor der DFB-Elf stehen.

Somit müsste Deutschland im letzten Spiel gegen Costa Rica zwingend gewinnen und Japan dürfte gegen Spanien maximal Unentschieden spielen - dann stünde das Tor zum Achtelfinale weit offen.

… bei einer Niederlage gegen Spanien.

In dem Fall wäre Spanien zwar uneinholbar. Dafür wären Japan und Costa Rica mit nur 3 Punkten Vorsprung noch einzuholen. Sprich: Ein Sieg im letzten Spiel gegen Costa Rica und ein gleichzeitiger Sieg Spaniens gegen Japan würden bedeuten, dass Deutschland, Japan und Costa Rica mit jeweils 3 Punkten dastehen und die Mannschaft mit dem besten Torverhältnis hinter Spanien ins Achtelfinale einzieht.

Und durch die Niederlage der Japaner gegen Costa Rica steht somit nun auch fest, dass Deutschland gegen Spanien noch nicht sicher aus dem WM-Turnier ausscheiden kann.