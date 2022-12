München - Deutschland scheidet aus, Spanien duselt sich durch, Japan jubelt.

Bei den deutschen Fans herrscht nach der 1:2-Pleite der Spanier gegen Japan Enttäuschung pur - nicht nur weil der Weltmeister von 2010 die dringend benötigte Schützenhilfe verweigerte, sondern auch der Siegtreffer der Japaner sorgt für reichlich Diskussionen.

WM 2022: Japan reichen Millimeter zum Sieg

Vor dem Tor von Tanaka (54.) spitzelte Mitoma den Ball gerade noch so in die Mitte, Schiedsrichter Victor Gomes und sein Team entschieden zunächst auf Toraus. Nach minutenlanger VAR-Überprüfung entschied der Unparteiische doch auf Tor, der Ball lag offenbar noch ein My auf der Linie - und der japanische Jubelsturm brach los.

Für viele stellt sich die Frage, warum der Schiedsrichter auf Tor entschied, obwohl in den für die Fernsehzuschauer sichtbaren Bildern nicht eindeutig belegt werden konnte, dass der Ball nicht im Aus war. Auch im Netz wurde eifrig diskutiert:

Kurz für alle die meinen Japan hätte sich das Tor ermogelt, der Ball war nicht in vollem Umfang über der Linie und damit war das Tor regulär ihr Experten. pic.twitter.com/05DU2A0qPp — Patric (@gpatric10) December 1, 2022

Wie knapp soll Deutschland ausscheiden?



Japan: pic.twitter.com/fHPbCqAanv — Basti (@B04Bastii) December 1, 2022