München - Die französische Nationalmannschaft startete mit einem Schock in das WM-Turnier in Katar. Noch vor dem ersten Spiel musste der Titelverteidiger den Verlust von Weltfußballer Karim Benzema kompensieren. Der Stürmer von Real Madrid zog sich eine Verletzung zu und reiste daraufhin ab.

Da Frankreich in Person von Nationaltrainer Didier Deschamps in weiterer Folge aber keinen Spieler nachnominierte und nach der Verletzung von Bayern-Star Lucas Hernandez nur noch 24 der einst 26 Kader-Spieler zur Verfügung hat, rankten sich zuletzt Gerüchte um den schneller als erwartet wieder genesenen Benzema. Sogar eine Rückkehr in den Kader zum Finale gegen Argentinien (Sonntag, ab 16:00 Uhr im Liveticker) stand im Raum.

"Kein Interesse": Benzema mit kryptischem Post

Karim Benzema hat aber wohl gar keine Lust, im Finale gegen Argentinien sein Comeback zu geben. Demnach sei der Star von Real Madrid laut einem Bericht von "Libertad Digital" immer noch so verärgert über den Umgang von Nationaltrainer Didier Deschamps nach Bekanntwerden von Benzemas Verletzung, dass der amtierende Weltfußballer keinen Gedanken daran verschwende, nach Katar zu reisen, um dort mit seinen Landsleuten um die erfolgreiche WM-Titelverteidigung zu kämpfen.

Mit dem Gefühl "schade, dass du nicht dabei bist", soll Deschamps dem verletzten Benzema vor dessen Abreise entgegengetreten sein - wohl eine zu endgültige Formulierung des Weltmeister-Trainers im Bezug auf ein möglicherweise rasches WM-Comeback des Stürmers.

Zuletzt gab es von Benzema zudem auch noch einen sehr kryptischen Social-Media-Post. "Ich bin nicht interessiert", hieß es darin. Fans und Experten werten dies als Antwort auf die Möglichkeit, doch noch mit Frankreich aktiv auf dem Platz durch einen Einsatz gegen Argentinien den WM-Titel zu erringen.

Deschamps vermeidet Benzema-Diskussion

Am Tag vor dem WM-Finale in Lusail äußerte sich Deschamps auf der offiziellen FIFA-Pressekonferenz zur Causa Benzema - und das eher reserviert. "Ich denke es ist nicht fair diesen Spielern gegenüber, wenn ich über Spieler spreche, die nicht hier sind", erklärte der Weltmeister-Trainer von 2018. Er betonte, dass er auf seine 24 verbliebenen Spieler setzt.

Das klingt nicht so, als würde der Coach eine Rückholaktion in Betracht ziehen. Benzemas Länderspiel-Karriere könnte durch die angeblichen Probleme mit Deschamps damit möglicherweise ein recht unrühmliches Ende nehmen.

Der 97-malige Nationalspieler sorgte aber auch schon in der Vergangenheit für Skandale, weshalb er trotz Topleistungen bei Real Madrid jahrelang nicht für Frankreich nominiert wurde. Dabei ging es unter anderem um die Erpressung seines einstigen Nationalmannschafts-Kollegen Mathieu Valbuena durch ein vermeintliches Sex-Tape.