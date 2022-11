München - Weltmeister Frankreich muss nach dem starken Auftakt bei der Fußball-WM den nächsten langfristigen Ausfall hinnehmen. Wie der französische Verband bestätigte, riss sich Lucas Hernandez beim 4:1-Sieg des Weltmeisters das vordere Kreuzband.

"Es ist ein schwerer Schlag für uns", sagte Nationaltrainer Didier Deschamps am Abend nach dem 4:1 (2:1) gegen Australien: "Wir warten auf die Ergebnisse der Tests. Aber ich fürchte, es könnte sehr ernst sein", sagte er direkt nach der Partie. Mittlerweile ist die Diagnose da.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.



Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022

Hernandez wird nicht nur bei der WM kein Spiel mehr machen können, sondern mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch kein Spiel mehr für den FC Bayern in dieser Saison. Damit verpasst er logischerweise auch den Jahresauftakt für den FC Bayern gegen RB Leipzig (am 20. Januar live in Sat.1 und im Stream auf ran.de).

WM 2022: Frankreich-Verteidiger Hernandez verletzt ausgewechselt

"Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich ihn ersetze", sagte Deschamps, "aber wir haben Alternativen." Gegen Australien kam Hernandez' jüngerer Bruder Theo ins Spiel.

Der Linksfuß, der 2019 von Atletico Madrid zum FC Bayern wechselte und Rekordeinkauf des FCB mit 80 Millionen Euro Ablöse ist, verpasste verletzungsbedingt bereits 40 Spiele für den Rekordmeister. Das 32. Länderspiel von Hernandez war sein vorerst Letztes.

Schon vor dem Turnier waren den Franzosen zahlreiche prominente Spieler weggebrochen. Karim Benzema, Paul Pogba, N'Golo Kante, Christopher Nkunku und Presnel Kimpembe fehlen verletzt.

Der Titelverteidiger steht zum Start nun dennoch an der Spitze der Gruppe D.