Weltmeisterschaft

Köln - Nachdem die letzten Teilnehmer an der Fußball-WM in Katar feststehen, beginnt kommende Woche die dritte Phase des Ticketverkaufs. Wie der Weltverband FIFA mitteilte, gehen die restlichen Karten ab dem 5. Juli in den freien Verkauf. Die Verkaufsperiode läuft bis zum 16. August, jedoch können Tickets nur erworben werden solange der Vorrat reicht.

Demnach können Fans bis zu sechs Tickets pro Spiel sowie bis zu 60 Tickets für das gesamte Turnier bestellen. Aufgrund der kurzen Distanzen zwischen den Stadien ist es zudem erstmals möglich, sich um Tickets für bis zu zwei Spiele pro Tag zu bewerben.

Bislang wurden laut FIFA 1,8 Millionen Tickets verkauft, insgesamt stehen rund zwei Millionen zur Verfügung. Seit den letzten Play-off-Spielen Mitte Juni stehen alle 32 Teilnehmer der WM fest. Das Turnier findet vom 21. November bis zum 18. Dezember statt.

