Vom 20. November bis 18. Dezember 2022 findet in Katar die 22. Ausgabe der Fußball-Weltmeisterschaft der Herren statt.

Das Eröffnungsspiel bestreiten Gastgeber Katar und Ecuador am 20. November um 17 Uhr.

Die deutsche Nationalmannschaft ist erstmals am 23. November ab 16 Uhr gegen Japan im Einsatz. Die K.o.-Phase beginnt mit dem Achtelfinale ab 3. Dezember.

Spielplan: Wann startet die WM 2022?

Offiziell eröffnet wird die WM am 20.11.2022 um 17 Uhr mit der Partie zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Insgesamt gibt es 64 WM-Spiele - der Sieger wird am 18. Dezember 2022 beim WM-Finale gekürt. Hier geht es zum kompletten Spielplan!

WM 2022: Warum ist die WM im Winter?

Durch die hohen Temperaturen im WM-Gastgeberland Katar hat die FIFA 2015 beschlossen, dass die WM 2022 erstmals im Winter stattfinden wird. Am 4. Advent - dem 18. Dezember wird das WM-Finale stattfinden.

WM: 2022: Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

So könnt ihr die Weltmeisterschaft live verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Um alle 64 der Weltmeisterschaft live sehen zu können, wird ein Abo bei MagentaTV benötigt, das insgesamt 16 Spiele exklusiv zeigt. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

WM 2022: Wird die Weltmeisterschaft im Free-TV übertragen?

Ja. 48 der 64 Spiele der WM sind im Free-TV bei ARD und ZDF zu sehen. Unter anderem werden alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel im Free-TV übertragen.

Weltmeisterschaft live: Kann ich die WM im Pay-TV sehen?

Ja. Alle Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft sind im Pay-TV bei MagentaTV zu sehen. 16 der insgesamt 64 Spiele der WM laufen hier ausschließlich im Pay-TV.

Gibt es einen Livestream von der Weltmeisterschaft 2022?

Ja. Wer die Spiele auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet sowohl MagentaTV als auch ARD und ZDF mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Bei MagentaTV ist dieser allerdings mit einer Anmeldung und Kosten verbunden. Die Spiele, die von ARD und ZDF übertragen werden, können kostenlos in der jeweiligen Mediathek abgerufen werden.

Kann ich die WM auch im Liveticker verfolgen?

Ja klar! Mit unseren ran.de-Livetickern sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Katar der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zu den Spielen.

WM 2022: Wie sehen die Gruppen aus?

Insgesamt acht Gruppen a vier Teams gibt es bei der WM 2022 in Katar. Deutschland spielt in Gruppe E und trifft auf Spanien, Costa Rica und Japan.

WM 2022 - Gruppe A:

Katar

Ecuador

Senegal

Niederlande

WM 2022 - Gruppe B:

England

Iran

USA

Wales

WM 2022 - Gruppe C:

Argentinien

Saudi-Arabien

Mexiko

Polen

WM 2022 - Gruppe D:

Frankreich

Australien

Dänemark

Tunesien

WM 2022 - Gruppe E:

Spanien

Costa Rica

Deutschland

Japan

WM 2022 - Gruppe F:

Belgien

Kanada

Marokko

Kroatien

WM 2022 - Gruppe G:

Brasilien

Serbien

Schweiz

Kamerun

WM 2022 - Gruppe H:

Portugal

Ghana

Uruguay

Südkorea

WM 2022 - Austragungsorte: In welchen Stadien wird gespielt?

Insgesamt wird die WM 2022 in acht Stadien ausgetragen.

Al-Bayt Stadium (al-Chaur)

Al-Thumama Stadium (Doha)

Khalifa International Stadium (al-Rayyan)

Ahmed bin Ali Stadium (al-Rayyan)

Al-Janoub Stadium (al-Wakra)

Education City Stadium (al-Rayyan)

Stadium 974 (Doha)

Lusail Stadium (Lusail City)

