Die Weltmeisterschaft ist in ihre Winter-Edition gestartet. In Katar findet vom 20. November bis 18. Dezember die Endrunde statt. Insgesamt nehmen 32 Teams aufgeteilt auf acht Gruppen teil. Gesucht wird der Nachfolger von der französischen Nationalmannschaft.

Wer überträgt alle Spiele der WM 2022 in Katar?

Übertragen wird die WM 2022 von ARD, ZDF und von MagentaTV. Dabei sind aber nicht alle Spiele der WM im frei empfangbar zu sehen sein: 48 der 64 WM-Spiele werden im Free-TV zu sehen sein, der Rest nur über ein Abonnement von MagentaTV.

ran zeigt die Übertragungen für die Spieltage im Überblick.

WM 2022: Die Übertragungen im Überblick - wo sehe ich die WM heute live?

26. November:

11:00 Uhr: Gruppe D - Tunesien vs. Australien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe C - Polen vs. Saudi-Arabien - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe D - Frankreich vs. Dänemark - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe C - Argentinien vs. Mexiko - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

27. November:

11:00 Uhr: Gruppe E - Japan vs. Costa Rica - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe F - Belgien vs. Marokko - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe F - Kroatien vs. Kanada - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe E - Spanien vs. Deutschland - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

28. November:

11:00 Uhr: Gruppe G - Kamerun vs. Serbien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe H - Südkorea vs. Ghana - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe G - Brasilien vs. Schweiz - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe H - Portugal vs. Uruguay - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

29. November:

16:00 Uhr: Gruppe A - Ecuador vs. Senegal - im LIVETICKER auf ran.de

16:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Katar - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Iran vs. USA - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. England - im LIVETICKER auf ran.de

30. November:

16:00 Uhr: Gruppe D - Australien vs. Dänemark - im LIVETICKER auf ran.de

16:00 Uhr: Gruppe D - Tunesien vs. Frankreich - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe C - Saudi-Arabien vs. Mexiko - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe C - Polen vs. Argentinien - im LIVETICKER auf ran.de

1. Dezember:

16:00 Uhr: Gruppe F - Kanada vs. Marokko - im LIVETICKER auf ran.de

16:00 Uhr: Gruppe F - Kroatien vs. Belgien - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe E - Costa Rica vs. Deutschland - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe E - Japan vs. Spanien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

2. Dezember:

16:00 Uhr: Gruppe H - Ghana vs. Uruguay - im LIVETICKER auf ran.de

16:00 Uhr: Gruppe H - Südkorea vs. Portugal - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe G - Serbien vs. Schweiz - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe G - Kamerun vs. Brasilien - im LIVETICKER auf ran.de

WM 2022: Ergebnisse - Wie sind die Spiele bisher ausgegangen?

20. November:

Gruppe A - Katar vs. Ecuador 0:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

21. November:

Gruppe B - England vs. Iran 6:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe A - Senegal vs. Niederlande 0:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe B - USA vs. Wales 1:1 - der Spielbericht zum Nachlesen

22. November:

Gruppe C - Argentinien vs. Saudi-Arabien 1:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe D - Dänemark vs. Tunesien 0:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe C - Mexiko - Polen 0:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe D - Frankreich - Australien 4:1 - der Spielbericht zum Nachlesen

23. November:

Gruppe F - Marokko vs. Kroatien 0:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe E - Deutschland vs. Japan 1:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe E - Spanien vs. Costa Rica 7:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe F - Belgien vs. Kanada 1:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

24. November:

Gruppe G - Schweiz vs. Kamerun 1:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe H - Uruguay vs. Südkorea 0:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe H - Portugal vs. Ghana 3:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe G - Brasilien vs. Serbien 2:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

25. November:

Gruppe B - Wales vs. Iran 0:2 - der Spielbericht zum Nachlesen

Gruppe A - Katar vs. Senegal 1:3 - der Spielbericht zum Nachlesen

17:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Ecuador 1:1 - der Spielbericht zum Nachlesen

20:00 Uhr: Gruppe B - England vs. USA 0:0 - der Spielbericht zum Nachlesen

WM 2022: Welches Team ist für die ARD im Einsatz?

Wer moderiert die WM 2022 in der ARD? Jessy Wellmer, Esther Sedlaczek, Alexander Bommes

Wer kommentiert die WM 2022 in der ARD? Christina Graf, Tom Bartels, Gerd Gottlob, Florian Naß

Wer sind die ARD-Expertinnen und Experten für die WM 2022? Almuth Schult, Sami Khedira, Thomas Hitzelsperger, Thomas Broich

WM 2022: Welches Team ist für das ZDF im Einsatz?

Wer moderiert die WM 2022 im ZDF? Kathrin Müller-Hohenstein, Jochen Breyer, Sven Voss

Wer kommentiert die WM 2022 im ZDF? Claudia Neumann, Oliver Schmidt, Martin Schneider, Bela Rethy

Wer sind die ZDF-Expertinnen und Experten für die WM 2022? Martina Voss-Tecklenburg, Sandro Wagner, Per Mertesacker, Christoph Kramer, Manuel Gräfe

WM 2022: Welche Kommentatoren, Moderatoren und Experten sind für MagentaTV im Einsatz?

Wer moderiert die WM 2022 für MagentaTV? Anett Sattler, Anna Kraft, Sascha Bandermann, Johannes B. Kerner,

Wer kommentiert die WM 2022 für MagentaTV? Christina Rann, Wolff-Christoph Fuss, Jan Platte, Jonas Friedrich, Marco Hagemann, Markus Höhner, Benni Zander, Christian Straßburger, Alexander Klich

Wer sind die MagentaTV-Expertinnen und Experten für die WM 2022? Tabea Kemme, Fredi Bobic, Michael Ballack, Martin Demichelis, Javier Martinez, Patrick Ittrich, Lars Stindl,