München/Katar – In wenigen Tagen startet die Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Aber was müsst ihr zur Wüsten-WM wissen? ran beanwortet euch kurz vor WM-Start die wichtigsten Fragen.

WM 2022: Wann startet die WM?

Insgesamt geht die WM vom 20. November bis 18. Dezember. Die Gruppenphase läuft vom 20. November bis 2. Dezember. Die Achtelfinals werden zwischen dem 3. und 6. Dezember, die Viertelfinals am 9. und 10. Dezember gespielt. Nach den zwei Halbfinals am 13./14. Dezember steigt am 18. Dezember das Finale.

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Gruppe B: England, Iran, USA, Wales

Gruppe C: Argentinien, Saudi-Arabien, Mexiko, Polen

Gruppe D: Frankreich, Australien, Dänemark, Tunesien

Gruppe E: Spanien, Costa Rica, Deutschland, Japan

Gruppe F: Belgien, Kanada, Marokko, Kroatien

Gruppe G: Brasilien, Serbien, Schweiz, Kamerun

Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

WM 2022: In welcher Gruppe spielt Deutschland?

Deutschland trifft in Gruppe E auf Spanien, Japan und Costa Rica.

WM 2022: Wann spielt die deutsche Mannschaft?

Deutschland spielt seine Vorrundenspiele wie folgt:

Gruppenspiel Deutschland – Spanien am 27.11. um 20 Uhr live im ZDF

Gruppenspiel Deutschland – Japan am 23.11. um 14 Uhr live in der ARD

Gruppenspiel Deutschland – Costa-Rica am 1.12. um 20 Uhr live in der ARD

Wer spielt im Eröffnungsspiel der WM 2022?

Das Eröffnungsspiel der WM bestreiten Gastgeber Katar und Ecuador. Die Partie eröffnet am Sonntag, den 20. November de Gruppenphase.

WM 2022: Wer kommt in der Gruppenphase weiter?

Der Erste und Zweite jeder Gruppe ziehen in die K.O.-Phase bei der WM 2022 ein. Bei Punktgleichheit entscheiden etwa die Tordifferenz, oder der direkte Vergleich gegeneinander. Im Achtelfinale spielen dann besagte Erste jeder Gruppe gegen die Zweiten der Folgegruppe. So duelliert sich beispielsweise der Sieger aus Gruppe A mit dem Zweiten der Gruppe B.

Wer sind die Favoriten auf den WM-Titel?

Frankreich, England, Spanien, Portugal und Brasilien zählen zum Favoritenkreis bei der WM 2022. Deutschland, Belgien und Holland gelten als Geheimtipps auf den Titel.

WM 2022: Welche große Nationen fehlen?

Von den größeren Nationen haben sich Italien, Chile, Norwegen, Österreich, Schweden oder die Türkei nicht für die WM-Endrunde qualifizieren können.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.