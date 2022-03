München/Doha - Hansi Flick und die deutsche Nationalmannschaft erfahren am Freitag ihre Gegner für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Ab 18:00 Uhr werden im Exhibition and Convention Centre von Doha die acht Gruppen für die Winter-WM vom 21. November bis 18. Dezember 2022 ausgelost, die 32 Mannschaften sind auf vier Lostöpfe verteilt. Der Weltverband FIFA verspricht eine große Auslosungsshow. Mit unserem Liveticker verpasst ihr nichts!

23:00 Uhr: Herzlich Willkommen zur Auslosung der WM 2022!

Ab 18:00 Uhr erfahren wir, auf wen Deutschland in der Gruppenphase der Fußball-Weltmeisterschaft trifft. Das DFB-Team von Trainer Hansi Flick ist in Lostopf 2 gesetzt. Das Event in Doha startet in einigen Stunden, wir berichten natürlich live! Vorab ein Überblick über die Teilnehmer und Lostöpfe:

WM 2022: Wann findet die Auslosung statt?

Die Auslosung der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar findet am Freitag, den 1. April ab 18:00 Uhr in Doha statt.

Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Welche Teilnehmer stehen fest?

Europa: Deutschland, Belgien, Dänemark, England, Frankreich, Kroatien, Niederlande, Schweiz, Serbien, Spanien, Polen, Portugal

Südamerika: Argentinien, Brasilien, Ecuador, Uruguay

Nord- und Mittelamerika: Kanada, USA, Mexiko

Afrika: Ghana, Senegal, Marokko, Tunesien, Kamerun

Asien: Katar (Gastgeber), Iran, Japan, Südkorea, Saudi-Arabien

Noch offen:

Interkontinentale Playoffs:

Australien gegen Peru

Costa Rica gegen Neuseeland

WM-Playoffs Europa: Wales gegen Schottland/Ukraine

WM-Auslosung 2022: In welchem Lostopf ist Deutschland?

Lostopf 1: Katar (Gastgeber), Belgien, Brasilien, Frankreich, Argentinien, England, Spanien, Portugal

Lostopf 2: Mexiko, Dänemark, Niederlande, Deutschland, Schweiz, Kroatien, Uruguay, USA

Lostopf 3: Iran, Südkorea, Serbien, Japan, Polen, Senegal, Marokko, Tunesien

Lostopf 4: Ecuador, Kanada, Saudi-Arabien, Ghana, Kamerun

Weltmeisterschaft in Katar: Wer zeigt die Auslosung live im TV und Stream?

Die Auslosung wird im deutschen Free-TV übertragen. Die ARD geht ab 17.55 Uhr live auf Sendung. Parallel gibt es einen Livestream. Die FIFA bietet auf ihrer Website ebenfalls einen kostenlosen Livestream an, in dem die Auslosung verfolgt werden kann. Auch Magenta TV überträgt das Event auf seiner Plattform.

