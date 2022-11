München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 13. November 2022, 15:41 Uhr: Real-Star Rüdiger fiebert WM entgegen +++

Der deutsche Abwehrchef Antonio Rüdiger fiebert seiner ersten Fußball-WM als Stammspieler entgegen. "Es ist aufregend", sagte der Profi von Champions-League-Sieger Real Madrid der spanischen Zeitung AS: "2018 war ich schon dabei, saß allerdings meist auf der Bank, war noch jung. Jetzt genieße ich eine andere Rolle, die des Anführers. Dafür habe ich mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich bin bereit!"

Rüdiger (29) sieht Rekordweltmeister Brasilien in Katar (20. November bis 18. Dezember) in der Rolle des Topfavoriten, allerdings sei auch mit der DFB-Auswahl zu rechnen. Beim bislang letzten WM-Triumph "2014 gab es eine hervorragende Generation, Spieler wie Kroos, Götze, Lahm, Schweinsteiger - viele. Aber ich denke, dass es jetzt auch eine großartige Generation von Spielern gibt, die Großes erreichen können."

+++ Update, 13. November 2022, 14:38 Uhr: Entwarnung bei Ecuadors Gruezo+++

Entwarnung bei Carlos Gruezo: Der Bundesliga-Profi vom FC Augsburg hat sich im Heimspiel gegen den VfL Bochum (0:1) nicht schwerer verletzt. Der 27-Jährige habe sich "nur eine leichte Sehnenverletzung im Oberschenkel zugezogen und wird zur Nationalmannschaft reisen", teilte der FCA am Sonntag mit.

Gruezo, der bei der WM mit Ecuador in der Gruppenphase auf Gastgeber Katar, die Niederlande und den Senegal trifft, musste am Samstag bereits nach 30 Minuten angeschlagen ausgewechselt werden.

+++ Update, 13. November 2022, 14:02 Uhr: Doping-Verdacht! Saudi-Arabien streicht Spieler aus WM-Kader+++

Fahad Al-Muwallad ist als "Vorsichtsmaßnahme" wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen aus der saudischen Fußball-Nationalmannschaft für die WM-Endrunde in Katar (20. November bis 18. Dezember) gestrichen worden.

Das teilte der saudische Verband SAFF am Sonntag mit, ohne Details zu nennen. Nationaltrainer Herve Renard berief anstelle des 28 Jahre alten Stürmers den vier Jahre älteren Nawaf Al-Abed.

Die saudi-arabische Anti-Doping-Behörde hatte Al-Muwallad Ende März für 18 Monate gesperrt, weil er positiv auf Furosemid getestet worden war - ein Diuretikum, das Anabolika verschleiert und auf der Verbotsliste der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) steht.

Diese Strafe wurde jedoch vor kurzem von einer saudi-arabischen Schiedsstelle reduziert, was Al-Muwallad laut lokalen Medien die Teilnahme an der Weltmeisterschaft hätte ermöglichen sollen.

+++ Update, 13. November 2022, 13:49 Uhr: DFB-Flieger mit Sonderlackierung+++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Reise zur Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) in einem Flugzeug mit dem Schriftzug "Diversity Wins" antreten.

Die Fluggesellschaft Lufthansa veröffentlichte beim Kurznachrichtendienst Twitter ein entsprechendes Video. Zu sehen sind auf dem Bauch der Maschine auch gezeichnete Personen unterschiedlicher Herkunft, die Arm in Arm stehen. Ziel der Aktion sei es, "eine klare Botschaft an die Welt" zu senden. Diese Botschaft könnte bei den katarischen Machthabern nicht ganz so gut ankommen...

Wir sind stolz mit der deutschen Nationalmannschaft @DFB_Team in unserem besonderen A330 abzuheben- Das Flugzeug wird eine einzigartige Lackierung tragen, die eine klare Botschaft an die Welt sendet: #DiversityWins pic.twitter.com/567gk2nXTW — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) November 13, 2022

Katar steht seit der Vergabe des Turniers im Jahr 2010 im öffentlichen Blickpunkt und wird aufgrund der Menschenrechtslage immer wieder scharf kritisiert. Zuletzt hatte der katarische WM-Botschafter Khalid Salman mit homophoben Aussagen für Aufsehen gesorgt.

+++ Update, 13. November 2022, 13:37 Uhr: Lewandowski rechnet mit starkem DFB-Team +++

Weltfußballer Robert Lewandowski räumt der deutschen Nationalmannschaft gute Chancen bei der WM in Katar (20. November bis 18. Dezember) ein. Bundestrainer Hansi Flick, sein Ex-Coach bei Bayern München, sei ein "fantastischer Trainer und kann viel erreichen", sagte Lewandowski, der mit Polen in der Gruppe C auf Mexiko, Saudi-Arabien und Argentinien trifft, im Interview mit der "Gazzetta dello Sport".

Allerdings mahnte der siebenmalige Bundesligatorschützenkönig: "Vieles hängt von den Verletzungen ab." Weil alle paar Tage gespielt werde, "wird es nicht einfach sein, sich in Form zu halten." Deutschland habe aber "eine gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern und kann das Halbfinale erreichen. Man weiß, nicht was geschehen kann, die Mannschaft ist sehr gefährlich", sagte der 34-Jährige.

+++ Update, 13. November 2022, 13:10 Uhr: DFB-Star Gündogan hofft auf WM-Startplatz +++

Fußball-Nationalspieler Ilkay Gündogan hat vor der WM in Katar Ansprüche auf einen Startplatz in der DFB-Auswahl angemeldet. "Wenn ich im ersten Spiel nicht spielen würde, wäre ich schon etwas enttäuscht", sagte der Kapitän vom englischen Meister Manchester City der "Bild am Sonntag".

Gündogan muss sich im Mittelfeld allerdings gegen starke Konkurrenz durchsetzen: Das Duo Joshua Kimmich und Leon Goretzka von Bayern München scheint gesetzt, für die offensive Position davor deren Klubkollege Jamal Musiala in der Pole Position.

Unabhängig davon sieht Gündogan im Wüstenstaat gute Chancen. "Ich sehe keine Nation, die uns meilenweit voraus wäre. Es gibt Mannschaften, die individuell auf einzelnen Positionen vielleicht besser besetzt sind, aber zuletzt hat immer die Nation den Titel geholt, die als Mannschaft funktioniert hat. Es ist definitiv zu erwarten, dass wir ein sehr gutes Turnier spielen", sagte der 32-Jährige.

