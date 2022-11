München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 14. November 2022, 22:30 Uhr: Großkreutz-Kneipe zeigt keine WM-Spiele +++

Die Dortmunder Kneipe "Mit Schmackes" von Ex-BVB-Verteidiger Kevin Großkreutz wird keine Spiele der WM 2022 aus Katar zeigen.

"Wir lieben Fußball und können von uns auch behaupten, dass wir Fußball leben", heißt es in einer Instagram-Mitteilung der Bar unter der Überschrift "Keine WM-Übertragung".

Für den Schritt lägen die "Gründe auf der Hand - deshalb werden wir darauf verzichten, die Spiele der WM in Katar zu übertragen, auch wenn dies für uns Umsatzeinbußen zur Folge hat", heißt es. Großkreutz' Kneipe schließt sich damit einer Reihe von Lokalen an, die WM-Spiele aus Katar bewusst nicht übertragen.

Stattdessen wolle man im Rahmen einer Weihnachts-Gutschein-Aktion etwas an Amnesty International spenden. Hintergrund ist die immer wieder als unzureichend kritisierte Menschenrechtslage im Wüstenstaat.

+++ Update, 14. November 2022, 16:30 Uhr: Wucherpreise für Bier bei WM in Katar +++

Während man sich als deutscher Konsument über den steigenden Bierpreis aufgrund der Inflation aufregt, haben die Kosten für den edlen Stoff im WM-Gastgeberland Katar ein ganz anderes Ausmaß erreicht. Ohnehin wird es für Fans schwer sein, außerhalb vorgesehener Zonen an Alkohol zu kommen, doch wem das trotzdem gelingt, der wird vermutlich tief in die Tasche greifen müssen.

Denn eine der einzigen Anlaufstellen hierfür werden Hotels sein. Wie das Portal "iNews" berichtet, müssen Fans, die das Großevent in Dohas führender Sportsbar, der "The Marriot Hotel's Champions Sports Bar", sehen wollen, alleine für den Eintritt 200 Riyal, also umgerechnet 53 Euro bezahlen.

Immerhin erhält man dafür einen Gutschein für drei Getränke, der drei Stunden lang gültig ist, und kann an alkoholischen Produkten zwischen Budweiser, Corona und dem hauseigenen Wein wählen. Für ein Bier zahlt man somit circa 18 Euro.

Doch ebenso wie der Gutschein gilt auch der Preistarif lediglich für drei Stunden, beziehungsweise für ein Spiel. Möchte man länger bleiben und ein weiteres Spiel sehen, muss der Eintrittspreis erneut gezahlt werden.

Noch teurer wird es in der K.o.-Phase. Je weiter das Turnier fortschreitet, desto mehr muss für den Eintritt in die Bar bezahlt werden. So werden zum Finale etwa 1000 Riyal, also 265 Euro fällig.

Grund für die Wucherpreise ist die "Sündensteuer", die Katar zu einem der teuersten Ländern macht, wenn man Alkohol kaufen möchte. Da es nicht viele Bars mit Schanklizenz in Katar gibt, versuchen diese mit ihren Angeboten maximalen Profit durch Touristen zu erzielen.

+++ Update, 14. November 2022, 12:30 Uhr: Antonio Rüdiger spendet WM-Prämie +++

Antonio Rüdiger beweist, dass er ein großes Herz hat. Der Innenverteidiger von Real Madrid hat beschlossen, seine WM-Prämie an wohltätige Zwecke in seiner "zweiten Heimat" Sierra Leone zu spenden. Der deutsche Nationalspieler sorgt gemeinsam mit der Hilfsorganisation "BigShoe" dafür, dass die Kinder dort auch kostspielige und teils lebensverändernde Behandlungen erhalten.

Oftmals geht es dabei um angeborene Klumpfüße, aufgrund derer die Kinder häufig Opfer von Mobbing werden. "Es schmerzt zu sehen, unter welchen Bedingungen die Kinder in Sierra Leone aufwachsen. Für diese Kinder ist leider nichts selbstverständlich", stellte Rüdiger klar.

Sollte der 29-Jährige bei der WM in Katar mit der DFB-Auswahl den Titel gewinnen, wartet auf die afrikanischen Kinder ein wahrer Geldregen. Rüdigers Prämie würde sich dadurch nämlich auf 400 Tausend Euro maximieren.

Erst vor Kurzem wurden Fan-Stimmen laut, die den DFB in einem offenen Brief dazu aufforderten, die WM-Prämien der Spieler für einen Entschädigungsfond für die Gastarbeiter in Katar zu verwenden. Rüdiger schreitet nun zumindest voran und unterstützt mit seiner Prämie sein eigenes Projekt.

+++ Update, 14. November 2022, 11:10 Uhr: Abenteuer Katar beginnt +++

Sechs Tage vor WM-Beginn bricht die deutsche Nationalmannschaft auf in Richtung Gastgeberland Katar.

Dabei macht die DFB-Elf aber zunächst Halt im Oman und hält dort ein kurzes Trainingslager ab. Am heutigen Montag um 13:30 Uhr geht es für die Deutschen mit einem Lufthansa-Airbus nach Maskat. Ungewöhnlich: Das Team von Bundestrainer Hansi Flick nimmt erstmals seit mehreren Jahren aus ökologischen Gründen einen Linienflug.

Die DFB-Stars waren bereits gestern in Frankfurt zusammengekommen und wurden von wartenden Fans in Empfang genommen. Nach Autogrammstunden am gestrigen Abend sowie einer Ansprache des Bundestrainers und mehreren Sponsorenterminen heute kann die Mission Katar nun beginnen.

+++ Update, 14. November 2022, 10:10 Uhr: WM-Reise vorerst ohne ter Stegen +++

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt ohne Barcelona-Torwart Marc-Andre ter Stegen in den Oman. Wie der "Deutsche Fußball-Bund (DFB)" mitteilt, leide der 30-Jährige momentan an einem Magen-Darm-Infekt, weshalb er erst nach seiner Genesung nachreisen werde.

Ter Stegen ist somit für das letzte Testspiel der Nationalelf vor der WM gegen den Oman (am Mittwoch um 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) fraglich und könnte womöglich direkt nach Katar fliegen. Aktuell ist der Schlussmann der Katalanen noch als fester Ersatz hinter Stammtorwart Manuel Neuer für das Großevent eingeplant.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

DFB-Flieger mit Sonderlackierung:

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird die Reise zur Weltmeisterschaft in Katar (20. November bis 18. Dezember) in einem Flugzeug mit dem Schriftzug "Diversity Wins" antreten.

Die Fluggesellschaft Lufthansa veröffentlichte beim Kurznachrichtendienst Twitter ein entsprechendes Video. Zu sehen sind auf dem Bauch der Maschine auch gezeichnete Personen unterschiedlicher Herkunft, die Arm in Arm stehen. Ziel der Aktion sei es, "eine klare Botschaft an die Welt" zu senden. Diese Botschaft könnte bei den katarischen Machthabern nicht ganz so gut ankommen...

Wir sind stolz mit der deutschen Nationalmannschaft @DFB_Team in unserem besonderen A330 abzuheben- Das Flugzeug wird eine einzigartige Lackierung tragen, die eine klare Botschaft an die Welt sendet: #DiversityWins pic.twitter.com/567gk2nXTW — Deutsche Lufthansa (@Lufthansa_DE) November 13, 2022

Katar steht seit der Vergabe des Turniers im Jahr 2010 im öffentlichen Blickpunkt und wird aufgrund der Menschenrechtslage immer wieder scharf kritisiert. Zuletzt hatte der katarische WM-Botschafter Khalid Salman mit homophoben Aussagen für Aufsehen gesorgt.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.