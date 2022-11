München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 15. November 2022, 11:50 Uhr: Niederlande versteigert Trikots +++

Die Niederlande wird ihre Trikots bei der WM in Katar zugunsten von Arbeitsmigranten versteigern. Das teilte der niederländische Verband KNVB unmittelbar vor der Abreise der Nationalmannschaft mit.

"Dass die Umstände für sie deutlich besser werden müssen, ist jedem klar", bezog Kapitän Virgil van Dijk Stellung. Außerdem hoffe der Liverpool-Star mit der Aktion nach jedem ihrer Spielen einen kleinen Teil dazu beitragen zu können.

Am Donnerstag treffen sich die Niederländer sogar mit ausgewählten Arbeitern und sprechen über die aktuellen Umstände.

+++ Update, 15. November 2022, 11:10 Uhr: FC Bayern stellt meiste WM-Spieler ab +++

Der deutsche Rekordmeister ist der gefragteste Verein, wenn es um Spielerabstellungen für die WM in Katar geht. Gleich 17 Akteuere des Rekordmeisters werden für acht verschiedene Nationen an den Start gehen. Informationen zu den weiteren Platzierungen im Ranking gibt es hier.

+++ Update, 15. November 2022, 10:20 Uhr: USA mit Regenbogenlogo bei der WM +++

Die USA setzen bei der WM ein Zeichen gegen das Verbot homosexueller Beziehungen in Katar. Auf dem Trainingsgelände der Amerikaner im Wüstenstaat wurde deren Logo in überdimensionaler Größe aufgehängt. Die Besonderheit: Es ist mit Regenbogenfarben durchzogen und soll somit die Unterstützung der LGBTQ-Gemeinschaft symbolisieren.

Torwart Sean Johnson äußerte sich dazu wie folgt:"Wir sind eine Gruppe, die an Inklusivität glaubt und wir wollen diese Botschaft beim Turnier verbreiten."

Zwar behaupten Organisatoren der WM, jeder, egal welcher sexuellen Orientierung, sei willkommen, dennoch warnen sie gleichzeitig vor öffentlichen Zuneigungsbekundungen. Außerdem bleibt unklar, ob das Sicherheitsversprechen für gleichgeschlechtliche Paare auch nach dem Großevent noch währt.

+++ Update, 15. November 2022, 09:30 Uhr: Infantino schlägt für WM Feuerpause in Ukraine vor +++

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich beim G20-Gipfel auf Bali für den Zeitraum der WM für eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen. "Meine Bitte an Sie alle ist, über einen vorübergehenden Waffenstillstand für einen Monat während der Weltmeisterschaft nachzudenken", appellierte der 52-Jährige.

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat für die Zeit der WM in Katar eine einmonatige Feuerpause im Krieg zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen. Auf dem #G20-Gipfel sagte Infantino, die WM könne Anlass für eine positive Geste sein. #WM2022 (via @Independent) pic.twitter.com/xREsOHIDHX — Deutschlandfunk Sport (@DLF_Sport) November 15, 2022

Sein gut gemeinter Aufruf könnte jedoch auch zum Ziel gehabt haben, für sich selbst zu werben. Denn am Mittwoch endet die Frist, als Kandidat für die im nächsten Jahr anstehende Wahl zum FIFA-Präsidenten zugelassen werden zu können. Obwohl Infantino seit seinem Amtsantritt 2016 stark in die Kritik geraten war, gilt er dennoch als Favorit auf die Wiederwahl.

WM 2022 live: Das wichtigste vom Vortag

Abenteuer Katar beginnt

Sechs Tage vor WM-Beginn bricht die deutsche Nationalmannschaft auf in Richtung Gastgeberland Katar.

Dabei macht die DFB-Elf aber zunächst Halt im Oman und hält dort ein kurzes Trainingslager ab. Am heutigen Montag um 13:30 Uhr geht es für die Deutschen mit einem Lufthansa-Airbus nach Maskat. Ungewöhnlich: Das Team von Bundestrainer Hansi Flick nimmt erstmals seit mehreren Jahren aus ökologischen Gründen einen Linienflug.

Die DFB-Stars waren bereits gestern in Frankfurt zusammengekommen und wurden von wartenden Fans in Empfang genommen. Nach Autogrammstunden am gestrigen Abend sowie einer Ansprache des Bundestrainers und mehreren Sponsorenterminen heute kann die Mission Katar nun beginnen.

WM-Reise vorerst ohne ter Stegen

Die deutsche Nationalmannschaft fliegt ohne Barcelona-Torwart Marc-Andre ter Stegen in den Oman. Wie der "Deutsche Fußball-Bund (DFB)" mitteilt, leide der 30-Jährige momentan an einem Magen-Darm-Infekt, weshalb er erst nach seiner Genesung nachreisen werde.

Ter Stegen ist somit für das letzte Testspiel der Nationalelf vor der WM gegen den Oman (am Mittwoch um 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) fraglich und könnte womöglich direkt nach Katar fliegen. Aktuell ist der Schlussmann der Katalanen noch als fester Ersatz hinter Stammtorwart Manuel Neuer für das Großevent eingeplant.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

