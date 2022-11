München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 16. November 2022, 08:50 Uhr: Randal Kolo Muani ersetzt Christopher Nkunku +++

Randal Kolo Muani wurde von Didier Deschamps für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar nachnominiert. Das bestätigte der französische Verband über die sozialen Netzwerke.

Nkunku hatte sich im Training verletzt und wird nicht am Turnier teilnehmen können.

Didier Deschamps a décidé de convoquer Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/U16wGla7yF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

Für Kolo Muani ist die Nominierung die Belohnung für eine bisher starke Saison. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer zu Eintracht Frankfurt und sammelte seitdem wettbewerbsübergreifend in 23 Partien 19 Scorerpunkte (acht Tore, elf Vorlagen).

WM 2022 live: Das wichtigste vom Vortag

Infantino wirbt für Feuerpause

Fifa-Präsident Gianni Infantino hat sich beim G20-Gipfel auf Bali für den Zeitraum der WM für eine Feuerpause zwischen Russland und der Ukraine ausgesprochen.

Die USA setzen bei der WM ein Zeichen gegen das Verbot homosexueller Beziehungen in Katar. Auf dem Trainingsgelände der Amerikaner im Wüstenstaat wurde deren Logo in überdimensionaler Größe aufgehängt. Die Besonderheit: Es ist mit Regenbogenfarben durchzogen und soll somit die Unterstützung der LGBTQ-Gemeinschaft symbolisieren.

Der FC Bayern ist der gefragteste Verein, wenn es um Spielerabstellungen für die WM in Katar geht. Gleich 17 Akteuere des Rekordmeisters werden für acht verschiedene Nationen an den Start gehen.

Der Spielführer der französischen Nationalmannschaft, Hugo Lloris, hat auf einer Pressekonferenz erklärt, dass er bei der anstehenden Weltmeisterschaft in Katar aller Voraussicht nach keine Regenbogen-Kapitänsbinde tragen wird.

DFB-Team gegen den Oman ohne fünf Spieler

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft musste beim Abschlusstraining vor der WM-Generalprobe gegen den Oman am Mittwoch (ab 18:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) auf fünf Spieler verzichten, die auch für das Testspiel nicht zur Verfügung stehen werden. Dabei handelt es sich um Thomas Müller, Mario Götze, Antonio Rüdiger, Matthias Ginter und Christian Günter.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

