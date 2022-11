München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 17. November 2022, 13:30 Uhr: WM-Eröffnungsfeier mit Fake-Stimmung? +++

Bei der WM-Eröffnungsfeier am Sonntag im Vorfeld des Spiels Katar gegen Ecuador sollen gekaufte Fans für Stimmung sorgen. Informationen der "Sportschau" zufolge sollen etwa 1600 Fans aus den 32 teilnehmenden Ländern aktiv in die Zeremonie eingebunden werden, indem sie jubeln und ein spezielles Lied singen, wenn ihr Land gerade Thema der Feier ist.

Hierbei soll es sich um eine Aktion des "Fan Leader Networks" handeln. Dieses lässt ausgewählte Fans auf Kosten des Gastgebers für den gesamten WM-Zeitraum nach Katar reisen. Dafür müssen die Teilnehmer allerdings für eine gute Publicity während der WM sorgen und einen Verhaltenskodex unterschreiben. Für ihre Arbeit erhalten sie täglich ein Taschengeld von 70 Euro, heißt es.

+++ Update, 17. November 2022, 10:30 Uhr: Norwegen-Star Erling Haaland nennt WM-Titelfavoriten +++

Der norwegische Superstürmer Erling Haaland hat seine persönlichen Favoriten auf den WM-Titel verraten: "Ich denke, die Favoriten sind Brasilien, Argentinien, Frankreich und vielleicht England. Ich kann nicht nur einen nennen, weil es so viele gute Mannschaften gibt", sagte der 23 Jahre alte Stürmer im Interview mit der englischen Zeitung "Daily Mail".

Der 22-Jährige wird selbst nicht an der Endrunde in Katar teilnehmen, Norwegen hatte sich nicht qualifiziert. Er wünsche sich zwar, dass er bei der Weltmeisterschaft spielen würde, so der Stürmer von Manchester City, aber die Realität sehe anders aus.

Gleichzeitig hat Haaland bereits einen Plan, wie er die für ihn spielfreie Zeit nutzen will: "Ich werde meinen Körper und meinen Geist sehr entspannen. Dann werde ich trainieren. Es geht darum, mich auf die nächste Saisonhälfte vorzubereiten und bereit zu sein, wenn nach der Pause das nächste Spiel ansteht".

+++ Update, 17. November 2022, 09:50 Uhr: DFB-Team in Katar angekommen +++

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist sechs Tage vor ihrem Auftaktspiel im WM-Gastgeberland Katar angekommen. Nach dem rund 70-minütigen Flug von Maskat im Oman nach Doha ging es für den Tross um Bundestrainer Hansi Flick weiter ins etwa eineinhalb Stunden entfernte Al Ruwais. In dem Städtchen im äußersten Norden des Landes bezog sie ihr Teamquartier Zulal Wellness Resort.

Umgeben von Wüste und einem Strand am Persischen Golf finden die Stars dort ein wahres Refugium der Ruhe vor - ein krasser Kontrast zum Lärm der Großstadt Doha, wo die meisten anderen Teams logieren. Trainieren wird die Nationalelf im Stadion des Erstligisten Al Shamal SC, das von einer roten Burgmauer umgeben ist und zwölf Fahrminuten entfernt liegt.

Das Quartier biete "in der intensiven WM-Zeit immer wieder die Möglichkeit, abseits des Trubels von den Spielen abzuschalten", sagte DFB-Geschäftsführer Oliver Bierhoff: "Wir wollen dort einen Spirit entwickeln, der uns durch das Turnier tragen soll - und das so lange wie möglich."

Weitere Information zum WM-Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft gibt es hier.

+++ Update, 17. November 2022, 09:30 Uhr: Acts der WM-Eröffnungsfeier bekannt +++

Nur noch drei Tage bis zum WM-Eröffnungsspiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador. Im Vorfeld des Spiels wird es wie gewohnt eine Eröffnungsfeier geben, bei der berühmte Musik-Acts ihre Bühne bekommen. Doch die Suche nach Sängern gestaltete sich aufgrund diverser WM-Skandale schwierig, da viele Künstler im Fall eines Auftritts einen Imageschaden befürchteten.

Doch nun scheinen die Organisatoren genügend Sänger gefunden zu haben. Als Haupt-Acts sind laut der "Bild" die südkoreanische Band BTS und der US-amerikanische Rapper Lil Baby eingeplant. Außerdem soll der offizielle WM-Song "Hayya Hayya" von der katarischen Sängerin Aisha, dem amerikanisch-nigerianischen Sänger Davido und dem US-Künstler Trinidad Cardona performt werden.

Ebenso soll ein zweiter WM-Song aufgeführt werden. Reggaeton-Sänger Ozuna und Rapper Gims werden ihren Hit "Arhbo" präsentieren. Darüber hinaus sind die kanadische Schauspielerin und Sängerin Nora Fatehi, die emiratische Sängerin Balqees, die irakische Sängerin Rahma Riad und die marokkanische Songwriterin Manal für die Eröffnungsfeier eingeplant.

Wahre Superstars aus der Musikwelt fehlen im Vergleich zu den letzten Weltmeisterschaften hingegen.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Nike veröffentlicht legendäre WM-Werbung

Der Sportartikelhersteller "Nike" hat kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft eine neue Werbung veröffentlicht. In dieser bricht in einem Labor eine Diskussion über die besten Fußballspieler der Geschichte aus. Kurzerhand entwickeln die Wissenschaftler ein Multiversum und lassen Kylian Mbappe und Ronaldinho gegeneinander spielen

I challenge you to watch Nike's World Cup advert and not smile. It won't happen. pic.twitter.com/mX2BgudLLh — Sam Farley (@FarleyWrites) November 16, 2022

Nach und nach gesellen sich weitere Legenden aus verschiedenen Ären hinzu. Wer am Ende wirklich der beste Spieler der Geschichte ist, bleibt offen.

Randal Kolo Muani ersetzt Christopher Nkunku

Randal Kolo Muani wurde von Didier Deschamps für die anstehende Weltmeisterschaft in Katar nachnominiert. Das bestätigte der französische Verband über die sozialen Netzwerke.

Nkunku hatte sich im Training verletzt und wird nicht am Turnier teilnehmen können.

Didier Deschamps a décidé de convoquer Randal Kolo Muani pour remplacer Christopher Nkunku ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/U16wGla7yF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2022

Für Kolo Muani ist die Nominierung die Belohnung für eine bisher starke Saison. Der 23-Jährige wechselte im vergangenen Sommer zu Eintracht Frankfurt und sammelte seitdem wettbewerbsübergreifend in 23 Partien 19 Scorerpunkte (acht Tore, elf Vorlagen).

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.