WM live Gr. D: Frankreich vs. Australien Dienstag 22. November ab 19:30 Uhr

WM 2022 LIVE 1.Spieltag D: Frankreich - Australien - Anstoß am Dienstag 22.November 2022 20:00 Uhr Katar - Al Janoub Stadium. Mit dem ran.de Liveticker bist Du natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in der der Ball rollt