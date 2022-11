Für Kamerun und Serbien geht es am 2. Spieltag der WM-Vorrunde im direkten Duell darum, den Fehlstart in die Endrunde in Katar zu korrigieren.

Für die Statistik Fans unter euch, die wichtigsten Statistiken und Fakten (Laufleistungen, Passgeber, Torschüsse u.v.m. im direkten Teamvergleich) beiden Mannschaften aus dem ran Datencenter.

Zudem zeigen wir Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Live-Stream verfolgen könnt.