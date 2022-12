München - Mit dem Viertelfinale geht es bei der WM-Endrunde 2022 in Katar so langsam in die ganz heiße Phase um den Titel.

Und gleich im ersten Viertelfinale am Freitagnachmittag bekommen es zwei Hochkaräter miteinander zu tun: Kroatien trifft auf Brasilien. Es ist gleichzeitig das Duell zwischen dem amtierenden Vize-Weltmeister und dem Rekord-Weltmeister.

Die Favoritenrolle dürfte in dieser Begegnung doch mehr oder weniger klar aufseiten der Brasilianer sein. Die Mannschaft von Coach Tite überzeugte im Achtelfinale durch einen 4:1-Sieg über Südkorea. Dabei gab auch Superstar Neymar sein Comeback, konnte sich gleich in die Torschützenlisten eingetragen.

Deutlich schwerer tat sich Kroatien im Achtelfinale. Nach einem 1:1 nach 120 Minuten musste der amtierende Vize-Weltmeister gegen Japan bis ins Elfmeterschießen. Dort wurde dann Keeper Dominik Livakovic zum großen Helden. Der Schlussmann von Dinamo Zagreb parierte gleich drei Elfmeter der Japaner und war somit Kroatiens Garant für den Viertelfinal-Einzug.

So könnt ihr das WM-Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

WM 2022: Wann spielt Kroatien gegen Brasilien?

Das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien findet am Freitag, den 9. Dezember 2022, statt. Anpfiff in Al Rayyan ist um 16:00 Uhr.

Kroatien vs. Brasilien: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen Kroatien und Brasilien wird nicht im Free-TV zu sehen sein.

Kroatien vs. Brasilien: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Kroatien und Brasilien bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Das Spiel kann man im Livestream mit einem Abonnement von Magenta-TV anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von Kroatien gegen Brasilien im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Al Rayyan der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Wer pfeift Kroatien gegen Brasilien?

Mit Michael Oliver wird ein Schiedsrichter aus England die Viertelfinal-Begegnung zwischen Kroatien und Brasilien leiten.

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Viertelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.