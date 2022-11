München - Für Deutschland geht es am 2. Spieltag der WM-Vorrunde im Duell gegen Spanien möglicherweise schon um Alles oder Nichts. Denn nach der 1:2-Niederlage der DFB-Elf zum WM-Auftakt gegen Japan steht die Mannschaft von Bundestrainer Flick gegen die Iberer schon unter Druck, das vorzeitige WM-Aus zu verhindern.

Besonders die wackelige Abwehr gab nach dem enttäuschenden Spiel gegen Japan Grund zur Sorge und brachte den Protagonisten in der deutschen Defensive auch heftige Kritik ein. Angesichts des negativen Ergebnisses hatte es auch nur statistische Bedeutung, dass Youssoufa Moukoko nun durch seinen Einsatz gegen Japan der jüngste deutsche WM-Spieler der Geschichte ist.

Ganz anders lief es am 1. Spieltag der WM-Vorrunde für Spanien. Das Team von Coach Luis Enrique nahm Costa Rica nach allen Regeln der Kunst auseinander, gewann letztlich mit 7:0. Beim bislang letzten Aufeinandertreffen zwischen Spanien und Deutschland war das DFB-Team für die Iberer ebenfalls nur ein dankbarer Prügelknabe. Im November 2020 siegte Spanien in der UEFA Nations League in Sevilla mit 6:0 gegen die damals noch von Joachim Löw betreute DFB-Elf.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Spanien vs. Deutschland: Wo und wann findet das WM-Spiel statt?

Das Spiel zwischen Spanien und Deutschland findet am Sonntag, den 27. November 2022, statt. Anpfiff in Al Khor ist um 20:00 Uhr.

Spanien vs. Deutschland: Wird das WM-Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen Spanien und Deutschland wird im Free-TV zu sehen sein. Das ZDF überträgt die Partie.

Spanien vs. Deutschland: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen MagentaTV-Abonnement kann man das Spiel live im TV verfolgen.

Wird das Spiel von Spanien und Deutschland bei der WM 2022 im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit zdf.de kann man sich das Spiel anschauen.

Kann ich das WM-Spiel von Spanien gegen Deutschland im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Al Khor der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Deutschland vor dem Aus: Wie sieht die Livetabelle aus?

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

In der Gruppenphase spielen die 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland, Japan

Spanien Costa Rica Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

