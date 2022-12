München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 16. Dezember, 10:54 Uhr: Beckham erklärt seinen umstrittenen Katar-Deal +++

Der frühere englische Fußball-Star David Beckham ist eines der großen Werbe-Gesichter der WM-Endrunde in Katar. Dafür soll der frühere Profi von Manchester United und Real Madrid laut der englischen Zeitung "The Sun" rund 180 Millionen Euro kassieren.

Nun äußerte sich der 47-Jährige zu dem umstrittenen Deal mit dem WM-Gastgeberland, das vor allem wegen der Nicht-Einhaltung der Menschenrechte speziell seit Beginn der Endrunde massiv in der Kritik steht.

David Beckham has finally released a statement his controversial Qatar deal. #joelycett pic.twitter.com/rijpR8wx9T — Scott Bryan (@scottygb) December 15, 2022

"David war sowohl als Spieler als auch als Botschafter an einer Reihe von Weltmeisterschaften und anderen großen internationalen Turnieren beteiligt, und er hat immer daran geglaubt, dass der Sport die Kraft hat, eine Kraft für das Gute in der Welt zu sein", wird ein Sprecher Beckhams zitiert, "Fußball, die beliebteste Sportart weltweit, hat eine echte Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und einen echten Beitrag für Gemeinschaft zu leisten".

Weiter hieß es im Statement von Beckham bzw. dessen Sprecher: "Wir verstehen, dass es unterschiedliche und stark vertretene Ansichten über das Engagement im Nahen Osten gibt, sehen es jedoch als positiv an, dass die Debatte über die Schlüsselthemen direkt durch die erste Weltmeisterschaft in der Region angeregt wurde". Und weiter: "Wir hoffen, dass die Gespräche zu mehr Verständnis und Empathie gegenüber allen Menschen führen und Fortschritte erzielt werden".

+++ Update, 16. Dezember, 8:11 Uhr: Hotel-Ärger für Argentiniens Spielerfrauen +++

Vor dem Finale Argentiniens gegen Frankreich hatten einige Spielerfrauen laut einem Bericht der englischen Zeitung "Daily Mail" wohl Probleme in ihrem Hotel. Die geplante Übernachtung im Waterfront Hotel nahm daher ein jähes und vor allem vorzeitiges Ende.

Demnach sollen unter anderem die Frauen bzw. Freundinnen der argentinischen Stars Angel Di Maria, Lautaro Martinez und Alejandro Gomez im Waterfront Hotel eingecheckt haben. Doch ein Stromausfall und angebliche Sicherheitsprobleme im Hotel veranlassten die Spielerfrauen dazu, nur wenige Stunden später das Hotel wieder zu verlassen, wie es im Artikel heißt.

"Viele von ihnen haben kleine Kinder und Babys und nachdem sie mit den Spielern und anderen Mitarbeitern gesprochen hatten, entschieden sie sich für einen Hotel-Wechsel", wird eine Person im Artikel erwähnt, die den argentinischen Spielerfrauen sehr nahe stehen soll.

+++ Update, 16. Dezember, 7:30 Uhr: Lahm kritisiert FIFA-Boss Infantino +++

Der ehemalige deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm hat in seiner "RND"-Kolumne Kritik an FIFA-Boss Gianni Infantino geübt und den Schweizer scharf attackiert.

"Die FIFA hat durch den obersten Repräsentanten weiter an Glaubwürdigkeit verloren. Man hat immer mehr den Eindruck, dass Gianni Infantino nicht die beste Lösung im Sinne des Fußballs sucht und dass er schlicht nicht integer ist", so der langjährige Profi des FC Bayern München.

Laut Lahm müssen die Europäer „zusammenstehen und verhindern, dass es nochmal zu solch einem Skandal kommt wie bei der WM-Vergabe 2010". "Europa muss wehrhaft bleiben, denn eine Weltmeisterschaft ohne Europa funktioniert nicht", schreibt der einstige Weltklassespieler. Bei der Heim-EM 2024 gelte es nun, "das Spiel und unsere Werte wieder mehr in den Vordergrund zu stellen".

Der 39-Jährige richtete zudem auch den Blick auf den Umbruch beim DFB. Bis zum Turnier in zwei Jahren sei es wichtig, "wieder eine größere Identifikation mit der Nationalmannschaft, mit dem Verband zu schaffen".

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Pole Szymon Marciniak pfeift WM-Finale

Der Pole Szymon Marciniak wird das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar zwischen Titelverteidiger Frankreich und Argentinien am Sonntag leiten. Das gab die FIFA am Donnerstag bekannt. Der 41 Jahre alte Unparteiische pfiff im Turnierlauf bereits beide Teams: Argentinien beim 2:1 im Achtelfinale gegen Australien, die Franzosen beim 2:1 gegen Dänemark in der Gruppenphase.

Der DFB-Referee Bastian Dankert steht für das Endspiel am Sonntag (16:00 Uhr im Liveticker) im Lusail Stadion als "Stand-by VAR" auf Abruf. Das Spiel um Platz drei am Samstag (16:00 Uhr im Liveticker) zwischen Kroatien und Marokko leitet der Katarer Abdulrahman Al Jassim.

Portugals Trainer Fernando Santos tritt zurück

Fernando Santos ist als Fußball-Nationaltrainer Portugals zurückgetreten. Das gab der portugiesische Verband (FPF) am Donnerstag bekannt, fünf Tage nach dem Aus im Viertelfinale der WM in Katar gegen Marokko (0:1). Santos, der vor acht Jahren das Amt übernommen hatte, hatte mit dem ersten Europameistertitel des Landes 2016 Geschichte geschrieben.

"Ich gehe mit dem Gefühl einer enormen Dankbarkeit. Wenn man eine Gruppe leitet, muss man einige schwierige Entscheidungen treffen. Es ist normal, dass nicht jeder mit den Entscheidungen, die ich getroffen habe, zufrieden ist", sagte Santos in einem Video auf der Verbandswebseite. Der Vertrag des 68-Jährigen lief eigentlich noch bis 2024.

Der Verband werde nun "den Prozess zur Auswahl des nächsten Nationaltrainers einleiten", hieß es in der Mitteilung. Medienberichten zufolge soll Jose Mourinho, aktuell Trainer der AS Rom, der Favorit auf den Posten sein.

14-Jähriger stirbt bei Ausschreitungen in Montpellier

Nach dem Finaleinzug Frankreichs bei der WM 2022 ist ein 14-Jähriger in Montpellier bei Ausschreitungen zwischen französischen und marokkanischen Fans ums Leben gekommen. Dies berichten verschiedene Medien unter Berufung auf eine Bestätigung des zuständigen Departements.

Der Jugendliche soll zu einer Gruppe gehört haben, die eine Fahne von einem fahrenden Auto riss. Dieses versuchte zu wenden und erfasste dabei zwei Menschen. Das Opfer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und verstarb dort in der Nacht auf Freitag. Das Auto wurde wenig später ohne Fahrer in der Nähe des Tatorts gefunden.

Auch in weiteren Großstädten kam es nach dem Halbfinal-Duell Frankreichs mit Marokko (2:0) zu Krawallen, so soll es laut Medienberichten auch in Lyon, Nizza und Paris sowie in der belgischen Hauptstadt Brüssel zu Auseinandersetzungen zwischen Randalierern und Polizei gekommen sein.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

Heute läuft kein Spiel bei der WM 2022. Die nächsten Spiele:

17.12. - 16:00 Uhr: Spiel um Platz drei - Kroatien vs. Marokko - im Liveticker und exklusiv bei MagentaTV

18.12. - 16:00 Uhr: Finale - Argentinien vs. Frankreich im Liveticker und live in der ARD

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

