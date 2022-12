München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 18. Dezember, 15:46 Uhr: Ibrahimovic, Pogba und Musk im Stadion +++

Beim WM-Finale 2022 in Lusail tummeln sich zahlreiche Stars auf der Tribüne.

So sehen sich Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und der US-Milliardär und Twitter-Besitzer Elon Musk das Spiel live vor Ort an. Ebenso befinden sich Tennis-Star Novak Djokovic und Ex-UFC-Kämpfer Khabib Nurmagomedov in Lusail.

+++ Update, 18. Dezember, 15:35 Uhr: Messi überflügelt Matthäus - Rekord für Lloris +++

Mit seinem Einsatz im heutigen WM-Finale steigt Lionel Messi zum Rekordspieler beim WM-Endrunden auf.

Der 35-jährige Argentinier übertrumpft mit seinem 26. WM-Einsatz den deutschen Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus (25 Einsätze bei WM-Endrunden).

Matthäus gratulierte Messi bereits in den sozialen Netzwerken zum neuen WM-Rekord.

Zudem stellt auch Frankreichs Keeper einen neuen WM-Rekord auf. Er ist der erste Torhüter, der 20 Einsätze bei Endrunden zu Buche stehen hat.

+++ Update, 18. Dezember, 15:11 Uhr: Chaos in der Metro +++

Die "Bild" berichtet von chaotischen Zuständen im Vorfeld des WM-Endspiels zwischen Argentinien und Frankreich, vor allem in den überfüllten Metro-Stationen, über die die Fans von der Hauptstadt Doha an den Endspiel-Ort in Lusail kommen sollen.

In der Metro-Station "Msheireb" in Doha sollen so viele Menschen sein und auf ihre Abfahrt in Richtung Lusail warten, dass immer wieder Rolltreppen gesperrt werden mussten, um zu gewährleisten, dass es zu keinen Unfällen aufgrund des enormen Gedränges kommt.

Parallel zum heutigen WM-Finale begehen die Katarer ihren Nationalfeiertag, was noch für zusätzliches Aufkommen in den öffentlichen Verkehrsmitteln sorgen soll, wie es im Bericht heißt.

Auch vor dem Final-Stadion in Lusail soll es chaotisch zugehen, in der Metro-Station dort mussten laut "Spiegel" tausende Fans in einem recht engen Gang ohne offenem Fenster bei hohen Temperaturen ausharren, bis es für sie endlich weiter in Richtung Stadion gehe.

+++ Update, 18. Dezember, 15:04 Uhr: Light-Show, Wasser-Elemente und Gesang +++

Teil der gut 20-minütigen Abschluss-Zeremonie sind einige Show-Acts sowie eine aufwendig animierte Light-Show. Abgerundet wird das Ganze noch von Gesang und Tanz.

+++ Update, 18. Dezember, 14:56 Uhr: Die Abschluss-Zeremonie beginnt +++

Bevor das Finale der WM 2022 zwischen Argentinien und Frankreich beginnt, gibt es nun im Stadion in Lusail die offizielle Abschluss-Zeremonie.

+++ Update, 18. Dezember, 14:45 Uhr: Argentinien muss kurzfristig umstellen +++

Da bei den Argentiniern Carlos Acuna kurzfristig ausfällt, ist Coach Lionel Scaloni im Finale gegen Frankreich zu einer Umstellung gezwungen. Für ihn rückt Nicolas Tagliafico von Olympique Lyon in die Mannschaft der Südamerikaner.

+++ Update, 18. Dezember, 14:26 Uhr: Die Aufstellungen +++

Argentinien: Martinez, Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico, Di Maria, De Paul, Enzo Fernandez, Mac Allister, Messi, Alvarez.

Frankreich: Lloris; Kounde, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Griezmann, Tchouameni, Rabiot - O.Dembele, Mbappe, Giroud.

+++ Update, 18. Dezember, 14:21 Uhr: Frankreich-Quartett wohl fit für die Startelf +++

Laut Medienberichten aus Frankreich sind die zuletzt erkrankten bzw. angeschlagenen Stars Dayot Upamecano, Olivier Giroud, Adrien Rabiot und Raphael Varane für das Finale gegen Argentinien rechtzeitig fit geworden.

+++ Update, 18. Dezember, 12:10 Uhr: England bestätigt Verbleib von Southgate +++

Der englische Fußballverband hat bestätigt, dass Gareth Southgate als Trainer der "Three Lions" im Amt bleibt und das Team in die EM-Qualifikation für die Endrunde 2024 in Deutschland führen wird.

Die Engländer schieden zuletzt durch eine 1:2-Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Frankreich aus. Southgate ist seit 2016 Trainer der englischen Nationalmannschaft, führte die Mannschaft unter anderem 2021 ins EM-Endspiel, wo es allerdings eine Niederlage gegen Italien gab.

+++ Update, 18. Dezember, 09:22 Uhr: Weltmeister kassiert 42 Millionen US-Dollar +++

Wer sich am Sonntag im Finale zwischen Argentinien und Frankreich zum neuen Weltmeister kürt, darf sich auch über eine richtig fette FIFA-Prämie freuen.

Demnach werden an den Gewinner vonseiten des Weltverbandes 42 Millionen US-Dollar ausgeschüttet (39,64 Millionen Euro).

Der im Endspiel von Lusail unterlegene Verband erhält immerhin noch 30 Millionen US-Dollar (28,3 Millionen Euro).

Laut "Bild" geht ungefähr ein Drittel der jeweiligen Prämie an die Spieler und Betreuer der beiden Finalisten. An den WM-Dritten Kroatien flossen nach dem 2:1-Sieg im "kleinen Finale" gegen Marokko 27 Millionen US-Dollar. Die Nordafrikaner erhalten nach ihrem sensationellen Auftreten in Katar 25 Millionen US-Dollar.

+++ Update, 18. Dezember, 08:58 Uhr: Infantino beleidigt? Hakimi spielt Vorfall herunter +++

Der marokkanische Fußball-Nationalspieler Achraf Hakimi hat seine Auseinandersetzung mit FIFA-Präsident Gianni Infantino nach dem Spiel um Platz drei heruntergespielt. "Es ist nichts passiert", sagte der frühere Dortmunder, "ich war ein bisschen verärgert nach dem Spiel wegen der ein oder anderen Entscheidung, nichts weiter."

Ein bisschen? Anwesende berichteten von Beleidigungen in Richtung Infantino, der die Tirade ungerührt habe über sich ergehen lassen. Ein Betreuer soll Hakimi schließlich beiseite geschoben, der Abwehrspieler nach seinem Ausbruch noch einmal das Gespräch mit Infantino gesucht haben. "Ich habe mich entschuldigt für das, was ich gesagt habe. Aber das bleibt unter uns", sagte er.

Hintergrund des Streits: Marokko fühlte sich wie im Halbfinale gegen Frankreich (0:2) auch gegen Kroatien (1:2) vom Schiedsrichter benachteiligt. In beiden Spielen forderten Hakimi und Co. vergeblich einen Elfmeter. Die Ansetzung des international weitgehend unbekannten katarischen Referees Abdulrahman Al Jassim für das "kleine Finale" war bereits im Vorfeld umstritten.

Auch die marokkanischen Fans riefen empört: "FIFA Mafia!" Jedoch hätte der Unparteiische auch gegen ihre Lieblinge einen Elfmeter pfeifen können, als der Leipziger Josko Gvardiol im Strafraum zu Fall kam.

Trainer Walid Regragui musste seine aufgebrachten Spieler nach dem Schlusspfiff auf dem Platz beruhigen und vom Schiedsrichter abhalten. Er gab Al Jassim ruhig die Hand - und blickte voller Zuversicht in die Zukunft. "In den nächsten Jahren", sagte er, "wird eine Mannschaft aus Afrika Weltmeister."

+++ Update, 18. Dezember, 08:31 Uhr: Southgate bleibt wohl England-Coach +++

Nach dem Viertelfinal-Aus Englands bei der WM-Endrunde in Katar gegen Frankreich (1:2) hat Nationaltrainer Gareth Southgate wohl die Entscheidung über seine persönliche Zukunft getroffen.

Laut einem Bericht der Zeitung "Telegraph" möchte der 52-Jährige sein Amt weiter ausüben und England zur EM-Endrunde 2024 in Deutschland führen.

Southgate ist seit 2016 als englischer Nationaltrainer im Amt und erreichte mit den "Three Lions" unter anderem bei der EM 2021 das Endspiel gegen Italien.

+++ Update, 18. Dezember, 08:17 Uhr: "AS" titelt: "Khelaifi reibt sich schon die Hände" +++

Die spanische Zeitung "AS" titelte vor dem Finale zwischen Argentinien und Frankreich (So. ab 16 Uhr im Liveticker): "Khelaifi reibt sich schon die Hände Egal, wie das Duell ausgeht, der Gewinner heißt PSG."

PSG-Boss Nasser Al-Khelaifi ist zum einen Katarer und damit quasi der Vorgesetzte der beiden Final-Superstars Lionel Messi (Argentinien) und Kylian Mbappe (Frankreich). Zudem hält Wüstenstaat Katar große Anteile an Paris St. Germain.

+++ Update, 18. Dezember, 08:01 Uhr: WM-Boom im Senegal - Jakobs erzählt verrückte Anekdote +++

Der deutsche U21-Europameister Ismail Jakobs (23) hat die Fußball-Begeisterung in Senegal am eigenen Leib zu spüren bekommen. "Am ersten Tag waren wir spontan meine Oma in Dakar besuchen und schon da hat es uns komplett überrollt. Ich hatte einen Security-Mann dabei, aber das war viel zu wenig. In fünf Minuten war die ganze Umgebung voller Menschen. Die kletterten über Zäune, haben das Haus gestürmt", berichtete der Ex-Kölner, der für den Afrika-Champion an der WM teilgenommen hatte, im Express.

Unmittelbar vor der WM-Endrunde in Katar hatte der Profi der AS Monaco die Spielberechtigung bekommen. "Vier Tage vor dem ersten Spiel hatte die FIFA plötzlich Einwände wegen meiner Spielerlaubnis. Noch am Spieltag hat mir der Verbandspräsident gesagt: 'Iso, du darfst nicht spielen'. Doch in der Abschlussbesprechung vom Spiel hat der Teammanager dann gesagt, dass ich dabei bin", sagte der Außenbahnspieler.

Der erste Auftritt "war gigantisch, von null auf 100, das gleich gegen Holland. Ich war gleich drin, war nur geil auf dieses Spiel. Da war keine Nervosität, nichts, ich konnte es komplett genießen", sagte Jakobs.

Während in Deutschland sehr stark über das WM-Gastgeberland Katar diskutiert wurde, sei das in Senegal "kein Thema" gewesen: "Wir haben uns vom Start weg nur auf den Fußball fokussiert. Wir Spieler haben uns auf das Spiel konzentriert. So sollte es auch sein. Ich glaube, dass die ganze Kritik die Stimmung in Deutschland für dieses Turnier runtergezogen hat, niemand konnte die WM genießen. Und das ist schade."

Dass er jetzt für Senegal spielt, "war die richtige Entscheidung. Die ganze Familie, auch die deutsche Seite, steht dahinter. Trotzdem war ich nicht gesetzt. Ich wusste, dass ich Gas geben muss, um mir einen Platz zu erkämpfen. Die Konkurrenz auf meiner Position war echt gut", sinnierte der Frankreich-Legionär.

Die Begeisterung in Senegal hat Jakobs fasziniert: "Ich meine: Ich habe ja nix gewonnen. Aber alleine, wie die Leute sich darüber freuen, dass ich für den Senegal spiele, das war unglaublich und schon sehr emotional."

+++ Update, 17. Dezember, 19:45 Uhr: Modric beendet Nationalmannschaftskarriere noch nicht +++

Luka Modric will seine Karriere in der kroatischen Nationalmannschaft fortsetzen. Nach dem 2:1 gegen Marokko im Spiel um Platz drei verkündete der 37-Jährige: "Ich bin glücklich in der Nationalmannschaft. Ich möchte mindestens noch die Nations League spielen. Danach werde ich über die EURO nachdenken."

Damit wäre selbst ein Auftritt bei dem Turnier in Deutschland nicht ausgeschlossen - es würde sich ein Kreis schließen, denn auch das erste große Turnier Modrics mit der Auswahl fand in Deutschland statt: die WM 2006. Die Partie gegen Marokko war das 162. Länderspiel für den Ballverteiler - damit ist er längst Rekordnationalspieler des noch jungen Staates.

Auf einen Titel mit den "Vatreni" wartet er aber noch. Wohl auch deshalb will er im kommenden Sommer unbedingt beim Final Four der Nations League dabei sein, Gegner in den Niederlanden sind der Gastgeber, Italien und Spanien.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Top-Schiedsrichter durfte WM-Finale wohl aus politischen Gründen nicht pfeifen

Anthony Taylor gilt als einer der Top-Schiedsrichter der Welt. Als solcher durfte er sich berechtigte Hoffnungen auf die Leitung des WM-Finals (So. ab 16 Uhr hier im Liveticker) machen. Doch offenbar machte ihm die Paarung Argentinien gegen Frankreich einen Strich durch die Rechnung. Stattdessen pfeift der Pole Szymon Marciniak das Endspiel.

Laut der britischen Zeitung "The Times" dürfen englische Schiedsrichter keine Partien der argentinischen Nationalmannschaft leiten. Grund dafür sei der Konflikt um die Falkland-Inseln. Die Inselgruppe liegt knapp 400 km östlich vor Südargentinien, ist aber britisches Hoheitsgebiet. Argentinien erhebt ebenfalls Anspruch auf die Inseln, weshalb es 1982 zum Falklandkrieg zwischen den beiden Ländern kam, den Großbritannien gewinnen konnte.

Klinsmann hofft auf Messi-Triumph

Der ehemalige Bundestrainer und heutige FIFA-Experte Jürgen Klinsmann hofft auf einen Erfolg von Argentinien mit Superstar Lionel Messi im Finale der Fußball-WM.

"Wir sind alle Messi-Fans. Wir wünschen uns einfach, dass er den Titel gewinnt und in seiner Heimat endlich auf eine Stufe mit Diego Maradona kommt", sagte Klinsmann bei einer Pressekonferenz der Technical Study Group (TSG) am Samstag.

Argentinien werde im Endspiel am Sonntag (16.00 Uhr MEZ) gegen Titelverteidiger Frankreich "alle Karten" auf Messi setzen. Die Brillanz des Superstars liege darin, "dass er den Unterschied macht", sagte Klinsmann. Der WM-Titel für Messi "wäre eine großartige Geschichte".

Die TSG erwartet ein offenes, aber zunächst kontrolliertes Finale.

"Wir sind gespannt, welches Team als erstes rauskommt und das Risiko aufnimmt", sagte Klinsmann. Ein frühes Tor "wäre wichtig, damit wir ein offenes Spiel erleben".

Beide Mannschaften haben aus Sicht der TSG "einen ähnlichen Ansatz. Sie sind etwas zurückhaltend, überlassen dem Gegner den Ball und starten dann mit wahnsinniger Geschwindigkeit den Gegenangriff."

Deschamps äußert sich zu Benzema-Gerüchten

Das Verhältnis von Frankreich-Trainer Didier Deschamps mit Stürmer-Star Karim Benzema soll angespannt sein. Laut einem Bericht von "Libertad Digital" soll der Star von Real Madrid angefressen sein, weil Deschamps ein rasches Comeback des 34-Jährigen während der WM früh ausgeschlossen habe (siehe Ticker-Eintrag zuvor).

Nun hat sich Deschamps zu den Gerüchten geäußert: "Ich denke es ist nicht fair diesen Spielern gegenüber, wenn ich über Spieler spreche, die nicht hier sind". Der Trainer betonte, dass er nur noch mit den 24 verbliebenen Spielern plane.

Benzema wohl sauer auf Deschamps - kein Comeback im WM-Finale

Karim Benzema, der schon vor dem ersten WM-Spiel des Titelverteidigers verletzungsbedingt abgereist war, hat wohl keine Lust, im Finale gegen Argentinien sein Comeback zu geben.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, Benzema, der sich von seiner Verletzung deutlich früher als erwartet erholen konnte, könnte schon im Finale gegen Argentinien einsatzbereit sein und würde daher wieder zum französischen Team stoßen. Daraus wird aber unter anderem laut einem Bericht von "Libertad Digital" nichts.

Demnach sei der Star von Real Madrid immer noch so verärgert über den Umgang von Nationaltrainer Didier Deschamps nach Bekanntwerden von Benzemas Verletzung, dass der amtierende Weltfußballer keinen Gedanken daran verschwende, nach Katar zu reisen, um dort mit seinen Landsleuten um die erfolgreiche WM-Titelverteidigung zu kämpfen.

Mit dem Gefühl "schade, dass du nicht dabei bist", soll Deschamps dem verletzten Benzema vor dessen Abreise entgegengetreten sein - wohl eine zu endgültige Formulierung des Weltmeister-Trainers im Bezug auf ein möglicherweise rasches WM-Comeback des Stürmers.

Zuletzt gab es von Benzema einen sehr kryptischen Social-Media-Post. "Ich bin nicht interessiert", hieß es darin. Fans und Experten werten dies als Antwort auf die Möglichkeit, doch noch mit Frankreich aktiv auf dem Platz durch einen Einsatz gegen Argentinien den WM-Titel zu erringen. Doch genau darauf dürfte Benzema eben keine Lust haben.

Offiziell würde Benzema aber auch ohne Einsatz am Sonntag im Endspiel gegen Argentinien im Erfolgsfall Weltmeister werden. Schließlich wurde der 34-Jährige auch nach seiner verletzungsbedingten Abreise nicht von der offiziellen Kaderliste der "L'Equipe" gestrichen.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft das Finale der WM heute live?

18.12. - 16:00 Uhr: Finale - Argentinien vs. Frankreich im Liveticker und live in der ARD

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Das Finale findet ab 16:00 Uhr statt.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.