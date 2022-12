München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 17. Dezember, 09:02 Uhr: Benzema wohl sauer auf Deschamps - kein Comeback im WM-Finale +++

Der französische Stürmer-Star Karim Benzema, der schon vor dem ersten WM-Spiel des Titelverteidigers verletzungsbedingt abgereist war, hat wohl keine Lust, im Finale gegen Argentinien sein Comeback zu geben.

Zuletzt wurde darüber spekuliert, Benzema, der sich von seiner Verletzung deutlich früher als erwartet erholen konnte, könnte schon im Finale gegen Argentinien einsatzbereit sein und würde daher wieder zum französischen Team stoßen. Daraus wird aber unter anderem laut einem Bericht von "Libertad Digital" nichts.

Demnach sei der Star von Real Madrid immer noch so verärgert über den Umgang von Nationaltrainer Didier Deschamps nach Bekanntwerden von Benzemas Verletzung, dass der amtierende Weltfußballer keinen Gedanken daran verschwende, nach Katar zu reisen, um dort mit seinen Landsleuten um die erfolgreiche WM-Titelverteidigung zu kämpfen.

Mit dem Gefühl "schade, dass du nicht dabei bist", soll Deschamps dem verletzten Benzema vor dessen Abreise entgegengetreten sein - wohl eine zu endgültige Formulierung des Weltmeister-Trainers im Bezug auf ein möglicherweise rasches WM-Comeback des Stürmers.

Zuletzt gab es von Benzema einen sehr kryptischen Social-Media-Post. "Ich bin nicht interessiert", hieß es darin. Fans und Experten werten dies als Antwort auf die Möglichkeit, doch noch mit Frankreich aktiv auf dem Platz durch einen Einsatz gegen Argentinien den WM-Titel zu erringen. Doch genau darauf dürfte Benzema eben keine Lust haben.

Karim Benzema sur Instagram : « Ça ne m’intéresse pas 💥 » pic.twitter.com/8AnMG0FeGg — Le Supporteur (@lesupporteur1) December 17, 2022

Offiziell würde Benzema aber auch ohne Einsatz am Sonntag im Endspiel gegen Argentinien im Erfolgsfall Weltmeister werden. Schließlich wurde der 34-Jährige auch nach seiner verletzungsbedingten Abreise nicht von der offiziellen Kaderliste der "L'Equipe" gestrichen.

+++ Update, 17. Dezember, 08:34 Uhr: Freundin von Argentinien-Star Lautaro Martinez musste ins Krankenhaus +++

Die Freundin von Argentiniens Stürmerstar Lautaro Martinez, das Model Agustina Gandolfo, verbrachte zuletzt laut übereinstimmenden Medienberichten in Katar eine Nacht im Krankenhaus.

Sie musste demnach zur Beobachtung in einer Klinik bleiben, nachdem es in einer Mall in Doha während einer Party der Spielerfrauen zu einem kuriosen Vorfall kam. In einer Flasche Schnaps, die die Spielerfrauen konsumierten, befanden sich Glasscherben.

Richtig auf die Palme brachte Gandolfo und ihre Schwester danach der Vorwurf der Club-Betreiber, dass sie die Glasscherben selbst in die Flasche gegeben hätten. "Eine Schande, wir haben eine Anzeige gestellt und Zeugen im Club", schrieb das Model hinterher auf Instagram.

+++ Update, 16. Dezember, 13:13 Uhr: Marokko legt Protest ein +++

Gut 48 Stunden vor dem WM-Finale 2022 zwischen Argentinien und Frankreich wackelt dieses möglicherweise. Der Grund dafür ist ein Protest von Halbfinalist Marokko gegen die Spielwertung bei der 0:2-Niederlage gegen Frankreich.

Dabei geht es um zwei vermeintliche Schiedsrichter-Fehlentscheidungen, die die Marokkaner ihrer Meinung nach um zwei Elfmeter im Halbfinale gegen Frankreich brachte.

"Die FRMF hat ein Schreiben an die zuständige Stelle gesandt, in dem sie auf die Schiedsrichtersituationen hinweist, durch die der marokkanischen Mannschaft nach Ansicht mehrerer Schiedsrichterspezialisten zwei unstrittige Elfmeter vorenthalten wurden. Die FRMF drückte auch ihre große Verwunderung darüber aus, dass die Videoschiedsrichter (VAR) nicht auf diese Situationen reagiert haben", bestätigte der Fußballverband der Nordafrikaner auf der Homepage den Protest bei der FIFA, "die FRMF erinnert daran, dass sie keine Mühen scheuen wird, um die Rechte der Nationalmannschaft zu verteidigen und zu wahren, indem sie sich für Fairness im Schiedsrichterwesen einsetzt und diese Schiedsrichterentscheidungen, die während des Halbfinalspiels der FIFA Fußballweltmeisterschaft Katar 2022 getroffen wurden, anprangert". Um welche Situationen es sich handelt, führt der Verband nicht aus.

Die Aussicht auf Erfolg mit diesem Protest scheint aber eher gering zu sein, da es sich um eine Tatsachenentscheidung des Schiedsrichter handelte und ein solcher Einspruch nur bei einem klaren Regelbruch der Unparteiischen erfolgsversprechend ist. Dies ist hier aber eher nicht der Fall. Somit dürfte sowohl das Spiel um Platz 3 am Samstag zwischen Kroatien und Marokko sowie das Endspiel am Sonntag zwischen Argentinien und Frankreich voraussichtlich plangemäß über die Bühne gehen.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Beckham erklärt seinen umstrittenen Katar-Deal

Der frühere englische Fußball-Star David Beckham ist eines der großen Werbe-Gesichter der WM-Endrunde in Katar. Dafür soll der frühere Profi von Manchester United und Real Madrid laut der englischen Zeitung "The Sun" rund 180 Millionen Euro kassieren.

Nun äußerte sich der 47-Jährige zu dem umstrittenen Deal mit dem WM-Gastgeberland, das vor allem wegen der Nicht-Einhaltung der Menschenrechte speziell seit Beginn der Endrunde massiv in der Kritik steht.

David Beckham has finally released a statement his controversial Qatar deal. #joelycett pic.twitter.com/rijpR8wx9T — Scott Bryan (@scottygb) December 15, 2022

"David war sowohl als Spieler als auch als Botschafter an einer Reihe von Weltmeisterschaften und anderen großen internationalen Turnieren beteiligt, und er hat immer daran geglaubt, dass der Sport die Kraft hat, eine Kraft für das Gute in der Welt zu sein", wird ein Sprecher Beckhams zitiert, "Fußball, die beliebteste Sportart weltweit, hat eine echte Fähigkeit, Menschen zusammenzubringen und einen echten Beitrag für Gemeinschaft zu leisten".

Weiter hieß es im Statement von Beckham bzw. dessen Sprecher: "Wir verstehen, dass es unterschiedliche und stark vertretene Ansichten über das Engagement im Nahen Osten gibt, sehen es jedoch als positiv an, dass die Debatte über die Schlüsselthemen direkt durch die erste Weltmeisterschaft in der Region angeregt wurde". Und weiter: "Wir hoffen, dass die Gespräche zu mehr Verständnis und Empathie gegenüber allen Menschen führen und Fortschritte erzielt werden".

Hotel-Ärger für Argentiniens Spielerfrauen

Vor dem Finale Argentiniens gegen Frankreich hatten einige Spielerfrauen laut einem Bericht der englischen Zeitung "Daily Mail" wohl Probleme in ihrem Hotel. Die geplante Übernachtung im Waterfront Hotel nahm daher ein jähes und vor allem vorzeitiges Ende.

Demnach sollen unter anderem die Frauen bzw. Freundinnen der argentinischen Stars Angel Di Maria, Lautaro Martinez und Alejandro Gomez im Waterfront Hotel eingecheckt haben. Doch ein Stromausfall und angebliche Sicherheitsprobleme im Hotel veranlassten die Spielerfrauen dazu, nur wenige Stunden später das Hotel wieder zu verlassen, wie es im Artikel heißt.

"Viele von ihnen haben kleine Kinder und Babys und nachdem sie mit den Spielern und anderen Mitarbeitern gesprochen hatten, entschieden sie sich für einen Hotel-Wechsel", wird eine Person im Artikel erwähnt, die den argentinischen Spielerfrauen sehr nahe stehen soll.

Lahm kritisiert FIFA-Boss Infantino

Der ehemalige deutsche Nationalmannschafts-Kapitän Philipp Lahm hat in seiner "RND"-Kolumne Kritik an FIFA-Boss Gianni Infantino geübt und den Schweizer scharf attackiert.

"Die FIFA hat durch den obersten Repräsentanten weiter an Glaubwürdigkeit verloren. Man hat immer mehr den Eindruck, dass Gianni Infantino nicht die beste Lösung im Sinne des Fußballs sucht und dass er schlicht nicht integer ist", so der langjährige Profi des FC Bayern München.

Laut Lahm müssen die Europäer „zusammenstehen und verhindern, dass es nochmal zu solch einem Skandal kommt wie bei der WM-Vergabe 2010". "Europa muss wehrhaft bleiben, denn eine Weltmeisterschaft ohne Europa funktioniert nicht", schreibt der einstige Weltklassespieler. Bei der Heim-EM 2024 gelte es nun, "das Spiel und unsere Werte wieder mehr in den Vordergrund zu stellen".

Der 39-Jährige richtete zudem auch den Blick auf den Umbruch beim DFB. Bis zum Turnier in zwei Jahren sei es wichtig, "wieder eine größere Identifikation mit der Nationalmannschaft, mit dem Verband zu schaffen".

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

17.12. - 16:00 Uhr: Spiel um Platz drei - Kroatien vs. Marokko - im Liveticker und exklusiv bei MagentaTV

18.12. - 16:00 Uhr: Finale - Argentinien vs. Frankreich im Liveticker und live in der ARD

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Das Spiel um Platz 3 und das Finale finden jeweils ab 16:00 Uhr statt.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

