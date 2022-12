München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen.

Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update 14. Dezember, 22:30 Uhr: Historische Chance! Frankreich auf den Spuren von Brasilien und Italien +++

Frankreich kann als drittes Land seinen Titel bei einer Fußball-WM erfolgreich verteidigen. Der Weltmeister von 2018 steht nach dem 2:0 (1:0)-Sieg im Halbfinale gegen Marokko erneut im Endspiel. Eine erfolgreiche Titelverteidigung ist in der WM-Geschichte bisher nur Italien (1934 und 1938) sowie Rekordchampion Brasilien (1958 und 1962) gelungen.

Didier Deschamps wäre zudem erst der zweite Trainer nach dem Italiener Vittorio Pozzo, der zum zweiten Mal Weltmeister wird. Deschamps hatte den Titel auch 1998 als Spieler gewonnen. Frankreich trifft im Endspiel am Sonntag in Lusail auf Argentinien.

+++ Update 14. Dezember, 18:45 Uhr: Frankreich offenbar ohne Upamecano und Rabiot +++

Laut der französischen Sport-Zeitung "L'Equipe" muss Titelverteidiger Frankreich im heutigen WM-Halbfinale gegen Marokko (ab 20 Uhr im Liveticker) auf Bayern-Profi Dayot Upamecano und Adrien Rabiot verzichten. Beide haben demnach mit einem grippalen Infekt zu kämpfen, im Falle von Upamecano reicht es offenbar zumindest für einen Bankplatz.

Für den Bayern-Profi rückt laut Bericht Ibrahima Konate vom FC Liverpool in die Startelf. Wesley Fofana vom FC Chelsea soll Rabiot im Mittelfeld ersetzen.

Die französische Startelf laut "L'Equipe": Lloris- Kounde, Varane, Konate, T. Hernandez - Fofana, Tchouameni, Griezmann - Dembele, Giroud, Mbappe.

+++ Update 14. Dezember, 16:58 Uhr: Belgien schreibt Nationaltrainerposten aus +++

Außergewöhnliche Maßnahme beim belgischen Fußballverband RBFA nach dem WM-Vorrundenaus: Nach dem Debakel und dem damit verbundenen Abschied von Coach Roberto Martinez hat der Verband die Stelle des Nationaltrainers öffentlich ausgeschrieben. "Der RBFA sucht nach einem Nationaltrainer in Vollzeit, der weiß, wie man gewinnt", heißt es in einer Mitteilung des Verbandes.

Was klingt wie der Traum von Millionen von selbsternannten Nationaltrainern, verlangt jedoch ein sehr scharfes Profil. Der Verband suche jemanden, der neben dem richtigen Ehrgeiz auch über "die nötige internationale Erfahrung auf höchstem Niveau, fußballtaktische Kenntnisse und Einsichten sowie die richtigen persönlichen Fähigkeiten" verfügt.

Bewerbungen können bis zum 10. Januar 2023 per E-Mail eingereicht werden, neben der Stelle als Trainer wird auch ein neuer "Sportdirektor Profifußball" gesucht.

+++ Update 14. Dezember, 15:58 Uhr: Todesursache bei US-Journalist Grant Wahl bekannt +++

Die Autopsie des bei der Fußball-WM in Katar verstorbenen US-Journalisten Grant Wahl (48) hat ein Aneurysma der aufsteigenden Aorta als Todesursache ergeben. Das gab Wahls Ehefrau Celine Gounder am Mittwoch beim amerikanischen TV-Sender CBS bekannt. Wahl war am vergangenen Freitag während des Viertelfinals zwischen Argentinien und den Niederlanden (2:2 n.V., 4:3 i.E.) im Stadion Lusail auf der Pressetribüne zusammengebrochen.

Sein Leichnam war am Montag nach New York überführt worden, wo auch die Autopsie erfolgte. "Keine Wiederbelebungsmaßnahmen oder Schocks hätten ihn retten können. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit COVID. Sein Tod stand in keinem Zusammenhang mit seinem Impfstatus. Sein Tod hatte nichts Schändliches an sich", stellte Gounder klar, nachdem in den Sozialen Medien verschiedene Theorien zu Wahls Todesursache aufgetaucht waren.

+++ Update 14. Dezember, 14:45 Uhr: Gestrichene Flüge und Ticket-Probleme für Marokko-Fans +++

Unannehmlichkeiten für Marokko-Fans vor dem Fußball-WM-Halbfinale gegen Frankreich: Die marokkanische Fluggesellschaft Royal Air Maroc gab am Mittwoch bekannt, Flüge zwischen Casablanca und der katarischen Hauptstadt Doha gestrichen zu haben, nachdem Fans vor Ort ihre Tickets für das Spiel nicht erhalten hatten. Das berichtet die Nachrichtenagentur "AFP", die mit betroffenen Fans sprach.

Die Fluggesellschaft erklärte, die Streichungen der durch Qatar Airways betriebenen Flüge sei "infolge der jüngsten Einschränkungen durch die katarischen Behörden" erfolgt, ohne genauere Gründe zu nennen. Die Ausfälle betreffen 2100 Passagiere, heißt es.

Den Marokko-Fans sei versichert worden, "dass die Tickets am Flughafen von Doha erhältlich sind", sagte ein Fan. Der marokkanische Fußballverband FRMF habe ihnen Tickets versprochen, die am Flughafen an die Personen verteilt würden, "die an Bord der RAM-Flüge angekommen sind. Danach wurden wir gebeten, zum Al-Janoub-Stadion zu gehen, aber wir haben nichts gefunden".

Marokko bestreitet am Mittwochabend (20.00 Uhr MEZ) im Al-Bayt-Stadion als erstes Land vom afrikanischen Kontinent ein Halbfinale bei einer Fußball-WM.

+++ Update 14. Dezember, 13:22 Uhr: Sicherheitsbeamter stirbt bei Sturz im Lusail-Stadion +++

Ein kenianischer Sicherheitsbeamter ist verstorben, nachdem er im Lusail-Stadion während des Viertelfinalspiels Argentinien gegen die Niederlande "schwer gestürzt" war.

Die genauen Umstände des Unfalls sind derzeit noch nicht klar. Demnach soll der Mann nach dem Sturz in ein Krankenhaus gebracht worden sein und sich dort in einem "stabilen, aber kritischen" Zustand befunden haben. Am Dienstag sei er dann verstorben. Das berichtet "The Athletic".

Katar bestätigte den Unfall in einer Mitteilung des Obersten Komitees: "Am Samstag, den 10. Dezember, stürzte John Njau Kibue, ein Sicherheitsbeamter im Lusail-Stadion, während seines Dienstes schwer. Die Sanitäter des Stadions waren sofort zur Stelle und behandelten ihn notdürftig, bevor er mit einem Krankenwagen in die Intensivstation des Hamad Medical Hospital gebracht wurde. Wir bedauern, mitteilen zu müssen, dass er trotz der Bemühungen des medizinischen Teams leider am Dienstag, den 13. Dezember, im Krankenhaus verstorben ist, nachdem er drei Tage lang auf der Intensivstation gelegen hatte. Seine Angehörigen wurden bereits informiert."

Im Lusail-Stadio findet am kommenden Sonntag das WM-Finale zwischen Argentinien und dem Sieger aus der Partie zwischen Frankreich und Marokko statt.

+++ Update 14. Dezember, 08:01 Uhr: Südkorea-Trainer Bento mit emotionalen Abschiedsworten +++

Trainer Paulo Bento hat sich mit emotionalen Worten von den südkoreanischen Fußball-Fans verabschiedet. Seine vier Jahre als Coach der Nationalmannschaft seien "eine wundervolle Erfahrung gewesen, die ich nie vergessen werde", sagte der portugiesische Fußballlehrer.

Bento hatte den WM-Halbfinalisten von 2002 bis ins Achtelfinale der WM in Katar geführt, dort unterlagen allerdings die Südkoreaner mit 1:4 gegen Rekordweltmeister Brasilien.

Der 53-jährige Bento hatte unmittelbar nach dem Ausscheiden seinen Abschied angekündigt. "Ich bin besonders den Spielern dankbar, sie waren sehr professionell, hart arbeitend und zeigten eine tolle Haltung", betonte Bento in einer Erklärung. Nach Angaben der südkoreanischen Nachrichten-Agentur "Yonhap" wird der Bento-Nachfolger bis Februar feststehen.

+++ Update 14. Dezember, 07:27 Uhr: Finale ist Messi letzter WM-Auftritt +++

Am kommenden Sonntag wird die Fußball-Welt Lionel Messi zum letzten Mal auf der WM-Bühne zaubern sehen. "Ich bin sehr glücklich, meine Reisen zu WM-Turnieren mit meinem letzten Spiel in einem Finale zu beenden", verkündete der 35-Jährige wenige Stunden nach dem 3:0 (2:0)-Halbfinal-Triumph über Kroatien. Was nicht heißen muss, dass er nun sofort Abschied aus der Nationalmannschaft nimmt.

Doch schon vor dem Endspiel am Sonntag im Lusail-Stadion von Katars Hauptstadt Doha erkannte der sechsmalige Weltfußballer: "Bis zur nächsten WM sind es viele Jahre, und ich glaube nicht, dass ich es bis dahin schaffe. Und es so zu Ende zu bringen, ist das Beste."

Natürlich hofft Messi nach dem verlorenen WM-Finale 2014 gegen Deutschland auf ein Happy End. Er will es seinem Idol Diego Maradona (1986) oder WM-Torjäger Mario Kempes (1978) gleich tun und die Trophäe zum dritten Mal an den Rio de La Plata holen.

Gegen die Kroaten setzte Messi seine Rekordjagd fort, ist nun vor Gabriel Batistuta mit elf Treffern erfolgreichster Torjäger Argentiniens bei WM-Turnieren und kann am Sonntag endgültig an den 25 WM-Spielen von Lothar Matthäus vorbeiziehen und alleiniger Rekordhalter werden, sowie zudem seinen fünf Toren und drei Vorlagen im Turnier noch weitere hinzufügen.

"Du wirst nicht müde, allen zu zeigen, dass du der Beste der Welt bist", schreibt selbst sein Freund Luis Suarez verwundert. Und Englands Idol Gary Lineker fragt nur noch rhetorisch: "Gibt es noch eine Debatte?" Also die Diskussion, wer der GOAT (Greatest Of All Time, d.Red.), also der Größte aller Zeiten ist. Selbst Brasiliens Legende Pele drückte Messi am Dienstag die Daumen, belegt von seiner Tochter Kely auf Instagram.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Kroaten singen umstrittenes Lied "Lijepa li si"

Am Dienstag tauchte ein Video der kroatischen Nationalmannschaft auf, bei dem die Spieler und Betreuer des Weltmeisterschafts-Halbfinalisten auf Stühlen stehend ein Lied zusammen singen.

Bei dem Lied handelt es sich um den Song "Lijepa li si" der Band "Thompson". Übersetzt lautet der Titel des Liedes "Du bist schön". Allerdings ist der Song seit Jahren international umstritten, da der Band in der Vergangenheit schon häufiger die Verherrlichung des kroatischen Faschismus vorgeworfen wurde.

Croatian players celebrating their WC run by singing songs from neo-fascist crooner Thompson, which explicitly make reference to the criminal “Herceg-Bosna” regime in wartime Bosnia, whose entire senior leadership was convicted of crimes against humanity. pic.twitter.com/QW5DdyATVH — Jasmin Mujanović (@JasminMuj) December 12, 2022

In Kroatien selbst ist "Thompson" weniger umstritten und das Lied seiner Band gilt hinlänglich als "Fan-Hymne". Die kroatische Fußball-Legende Davor Suker bezeichnete "Lijepa li si" laut den "Stuttgarter Nachrichten" einst als "Symbol des Patriotismus, des Stolzes und der Liebe zu unserem Land".

Weil in dem Lied über die Schönheit Kroatiens jedoch auch Landschaften und Teile besungen werden, die nicht zu Kroatien gehören, gilt es gerade in Bosnien und Herzegowina als äußert umstritten.

Vor wenigen Jahren machte ein Video von Deutschlands Nationaltorhüter Manuel Neuer die Runde, in dem der Keeper während des Urlaubs in Kroatien mit Kroaten dieses Lied anstimmte. Dafür bekam der Nationaltorhüter medial viel Kritik.

Ex-FIFA-Referee Meier kritisiert WM-Schiedsrichter

Der langjährige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier hat die Leistung der Referees Wilton Sampaio (Brasilien) und Antonio Mateu Lahoz (Spanien) in den Viertelfinalspielen der Fußball-WM in Katar kritisiert. "Es war für mich keine Spielleitung mehr, in beiden Fällen wurden ganz elementare Sachen übersehen", sagte der 63-Jährige im Interview mit ran.

Meier warf den Unparteiischen in den Viertelfinalspielen unter anderem mangelnde Konzentration vor. Außerdem erwarte er, dass auf diesem Niveau "alles stimmen" müsse, ansonsten würde man auch die Akzeptanz im Spiel verlieren.

Lahoz hatte in der Partie zwischen den Niederlanden und Argentinien (3:4 i.E.) für einen WM-Rekord gesorgt, in dem er 17 Gelbe und eine Gelb-Rote Karte verteilt hatte. Dafür war der Spanier unter anderem auch von Argentiniens Superstar Lionel Messi scharf kritisiert worden. Sampaio hatte beim Ausscheiden der Engländer gegen Frankreich ebenfalls nicht die beste Figur abgegeben.

Einigen weiteren Schiedsrichtern sprach Meier aber auch ein großes Lob aus. Allen voran Michael Oliver (England), Danny Makkelie (Niederlande) und der Pole Szymon Marciniak hätten den Schweizer bei der WM bislang überzeugt.

Zum leidigen Thema Videoschiedsrichter befragt, forderte der ehemalige "ZDF"-Experte die Verlegung des VAR vom Keller ins Stadion - "so, dass er das Spielfeld sieht. Dann könnte er einen Mehrwert haben".

Mourinho als neuer Portugal-Coach im Gespräch

Während Portugals Nationaltrainer Fernando Santos nach dem WM-Aus möglicherweise vor dem Ende seiner Ära stehen könnte, soll der Fußballverband bereits Ausschau nach möglichen Nachfolgern halten.

Laut "Corriere dello Sport" sollen die Verbandsbosse Jose Mourinho als neuen Nationaltrainer ins Auge gefasst haben. Demnach würde man dem Coach, in der Branche auch als "The Special One" bekannt, entgegenkommen. Er könnte dem Bericht nach seinen Job bei der AS Rom weiterhin ausführen und parallel dazu Portugals Nationalmannschaft betreuen.

Dem Bericht nach soll eine Doppelrolle für Mourinho aber wohl nur schwer vorstellbar sein. Daher dürfte Portugals Verband auch andere Ideen zur möglichen Santos-Nachfolge verfolgen. Ein weiterer Kandidat sei demnach U21-Nationaltrainer Rui Jorge.

Marokko hofft auf Finaleinzug - "Wollen die Geschichtsbücher umschreiben"

Die WM-Sensation Marokko plant in Katar den nächsten großen Coup und will auch Titelverteidiger Frankreich stürzen. "Wir sind fest entschlossen, die Geschichtsbücher umzuschreiben. Wir wollen für Afrika gewinnen, für all jene, die immer davon geträumt haben", sagte Nationaltrainer Walid Regragui vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ).

Er sei "ein bisschen verrückt, ein Träumer", gab der 47-Jährige zu, "aber ein bisschen Verrücktheit ist nicht schlecht".

Der Einzug ins Halbfinale als erstes Team vom afrikanischen Kontinent ist Regragui nicht genug. "Viele sehen das als Erfolg, aber da bin ich nicht einverstanden", sagte er: "Warum sollen wir nicht auch das Finale erreichen? Wir wollen nicht weitere 40 Jahre warten auf die nächste Chance."

Ein Schlüsselduell könnte das Aufeinandertreffen von Achraf Hakimi und Frankreichs Superstar Kylian Mbappe werden. "Hakimi kennt Mbappe besser als ich, er trainiert jeden Tag mit ihm", sagte Regragui mit Blick auf die beiden Profis von Paris St. Germain: "Achraf ist einer der Besten auf seiner Position. Ich habe keinen Zweifel, dass er in seiner besten Form auflaufen wird."

Bayern und Inter setzen Final-Serie fort - besteht seit 1982

Der FC Bayern München und Inter Mailand werden auch bei der WM-Endrunde 2022 in Katar wieder mindestens einen Spieler im Endspiel haben.

Damit setzt sich eine sehr lange Serie fort, die seit 1982 besteht. Bayern-Spieler sind in Katar bei drei von vier Halbfinalisten vertreten: Dayot Upamecano, Kingsley Coman und Benjamin Pavard bei Frankreich, Nouassir Mazraoui bei Marokko und Josip Stanisic bei Kroatien. Nur bei Argentinien steht kein aktueller Bayern-Spieler im Kader.

Mit Marcelo Brozovic (Kroatien) und Lautaro Martinez (Argentinien) treffen im Halbfinale zwei Inter-Profis aufeinander, wodurch eben einer definitiv mit seiner Nationalmannschaft das Endspiel in Katar erreichen wird.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

20:00 Uhr: Frankreich vs. Marokko - im Liveticker und live im ZDF und bei Magenta TV

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.