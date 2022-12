München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan (21. November) und Spanien (27. November), das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica (1. Dezember) steht noch aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 01. Dezember 2022, 09:55 Uhr: Collina verteidigt Nachspielzeiten +++

FIFA-Schiedsrichterchef Pierluigi Collina hat die Kritik an den ausufernden Nachspielzeiten bei den WM-Partien zurückgewiesen und die Extra-Zeiten mit dem Wunsch nach mehr Netto-Spielzeit begründet. "Die Leute wollen Fußball sehen, die Leute wollen mehr Fußball sehen", sagte der Italiener in einem Interview mit dem Weltverband: "Wir sind mit dem Ergebnis ziemlich zufrieden."

Laut Collina, der sich in seiner Analyse auf die ersten 32 Endrunden-Spiele bezog, gab es bisher durchschnittlich rund zehn Minuten Nachspielzeit pro Partie. Bei der zurückliegenden WM 2018 in Russland seien es sechseinhalb Minuten im Schnitt gewesen.

+++ Update, 01. Dezember 2022, 09:43 Uhr: Mexikos Trainer Martino hört auf +++

Nach dem frühen WM-Aus hat Mexikos Fußball-Nationaltrainer Gerardo Martino seinen Abschied angekündigt.

"Mein Vertrag ist mit dem Schlusspfiff ausgelaufen, es gibt nichts weiter zu tun", sagte der 60-Jährige nach dem 2:1 (0:0) zum Vorrundenabschluss gegen Saudi-Arabien, "ich bin hauptverantwortlich für die Frustration und die Enttäuschung, die wir erleben. Ich fühle eine große Traurigkeit. Ich übernehme die gesamte Verantwortung für dieses Scheitern."

Nach ihrem einzigen Sieg in der Vorrunde verpassten die Mexikaner die K.o.-Runde nur aufgrund der schlechteren Tordifferenz gegenüber Polen, das 0:2 gegen Argentinien verlor. Damit endete eine Serie von sieben Achtelfinalteilnahmen seit 1994.

Der Argentinier Martino war seit 2019 mexikanischer Nationaltrainer und gewann im selben Jahr den Gold Cup. Schon seit einigen Monaten stand er aber in der Kritik. Der mexikanische Verband bot ihm laut Medienberichten eine Vertragsverlängerung an, die er jedoch ablehnte.

+++ Update, 01. Dezember 2022, 08:05 Uhr: Frankreich legt Protest gegen Tunesien-Pleite ein +++

Dieses Ergebnis wollen die Franzosen so nicht stehen lassen. Der Weltmeister von 2018 steht zwar als Gruppensieger im Achtelfinale der WM, dennoch will die Equipe Tricolore die 0:1-Niederlage gegen Tunesien nicht akzeptieren. So kündigte der Verband an, Protest gegen die Wertung der Partie einzulegen.

Der Grund: In der 8. Minute der Nachspielzeit hatte Antoine Griezmann den Ausgleich für die Franzosen erzielt. Bei der Entstehung des Treffers befand sich der Stürmer aber im Abseits. Schiedsrichter Matt Conger erkannte das Tor zunächst an und setzte das Spiel mit einem Anstoß für die tunesische Auswahl fort.

Erst danach intervenierte der VAR, der Referee unterbrach das Spiel, sah sich die Bilder an und nahm den Ausgleich in der Folge zurück.

Doch was erzürnt die Franzosen? Wenn ein Spiel mit einem Anstoß fortgesetzt wurde, darf ein zuvor gefallener Treffer nicht mehr durch den Videobeweis zurückgenommen werden. Ein "zu Unrecht" aberkanntes Tor, wie es der Verband in einer Erklärung formulierte - unabhängig davon, ob der Treffer an sich regulär war.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Englands Ben White reist aus "persönlichen Gründen" ab

Die englische Fußball-Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft in Katar ab sofort ohne Verteidiger Ben White (25) auskommen. Der Profi des FC Arsenal hat das Camp der Three Lions in Al-Wakrah "aus persönlichen Gründen" verlassen und ist zurück in die Heimat gereist.

Seine Rückkehr werde nicht erwartet, teilte der Fußballverband "FA" am Mittwoch mit. "Wir bitten darum, dass die Privatsphäre des Spielers zu diesem Zeitpunkt respektiert wird", hieß es in dem Statement. White bleibt bei der WM damit ohne Einsatz.

Die Engländer um Teammanager Gareth Southgate erreichten am Dienstag mit einem 3:0-Erfolg gegen Wales das Achtelfinale, in dem sie am Sonntag auf den Senegal treffen.

Mbappe droht Geldstrafe

Dem französischen Superstar Kylian Mbappe könnte wegen eines Fehlverhaltens bei der WM eine Geldstrafe von der FIFA drohen. Der Franzose wurde in den ersten beiden Spielen als Spieler des Spiels ausgezeichnet und ist laut FIFA-Statuten dazu verpflichtet, in diesem Fall mit der Presse zu sprechen. Doch der Stürmer weigerte sich im Anschluss an beide Spiele zu den Medien zu gehen.

Laut "ESPN" soll der Verband den 23-Jährigen nun wegen eines Verstoßes gegen die FIFA-Regeln mit einer Geldstrafe sanktionieren. Denn nach dem ersten Gruppenspiel seien der Spieler und der französische Fußball-Verband ausdrücklich darauf hingewiesen worden, dass der Stürmer im Wiederholungsfall eine Strafe zu befürchten habe.

Doch Mbappe wollte auch nach dem Dänemark-Spiel nicht vor die Kamera treten. Gerüchten zufolge habe der französische Superstar befürchtet, dass es in den Gesprächen vielmehr um seine Zukunft bei Paris Saint-Germain gehen werde und wollte deshalb kein Statement abgeben.

Senegal-PK ohne Spieler - FIFA leitet Ermittlungen ein

Der Weltverband FIFA hat Ermittlungen gegen den senegalesischen Fußballverband FSF aufgenommen. Wie die FIFA am Mittwoch bekannt gab, werden potenzielle Verstöße gegen FIFA-Regularien im Vorfeld der WM-Partie gegen Ecuador am Dienstag (2:1) untersucht.

Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Spiel war analog zum Auftritt von Bundestrainer Hansi Flick vor dem Spanien-Duell nur Trainer Aliou Cisse erschienen.

Die FIFA schreibt jedoch vor, dass auch ein Spieler bei der Pressekonferenz auftritt. Geregelt wird dies durch die Artikel 44 der WM-Regularien, Artikel 2.7.2 der Medien- und Marketing-Regeln sowie Artikel 8.5.3 des Team-Handbuchs. Gegen den Deutschen Fußball-Bund (DFB) hatte das Disziplinarkomitee für das gleiche Vergehen eine Geldstrafe von 10.000 Schweizer Franken (etwa 10.100 Euro) verhängt und obendrein eine "Verwarnung" ausgesprochen.

Mit dem Sieg über Ecuador qualifizierte sich der Senegal erfolgreich für das Achtelfinale und wird dort am Sonntag (20.00 Uhr) auf England treffen.

Rashford widmet Tore einem verstorbenen Freund

Marcus Rashford fiel auf die Knie, zeigte mit den Fingern nach oben und blickte gen Himmel: Die Bilder vom besonderen Torjubel des englischen Matchwinners gingen um die Welt - und hatten einen traurigen Hintergrund. "Leider habe ich vor ein paar Tagen einen Freund verloren", erzählte Doppeltorschütze Rashford nach dem 3:0 (0:0) gegen Wales und widmete die beiden Treffer zum WM-Vorrundenabschluss seinem verstorbenen Freund: "Er hatte einen ziemlich langen Kampf gegen den Krebs. Ich freue mich, dass ich für ihn getroffen habe, er war ein großer Unterstützer und guter Freund von mir."

Rashford hatte den Torreigen im britischen Bruderduell mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 50. Spielminute eröffnet und nach dem 2:0 durch Phil Foden (51.) auch noch den 100. WM-Treffer für England (68.) nachgelegt.

Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel zogen die Three Lions als Sieger der Gruppe B ins Achtelfinale ein und treffen zum Start der K.o.-Runde am Sonntag auf den Senegal. "Ich bin sehr froh, dass wir in der nächsten Runde stehen, denn ich habe riesige Ambitionen mit diesem Team. Ich glaube, wir können noch sehr viel weiter kommen", sagte Rashford.

Der Flügelflitzer, für den es in Katar schon die Treffer Nummer zwei und drei waren, erhielt von Gareth Southgate ein Sonderlob. "Es ist großartig für ihn, er hat wirklich gut trainiert", sagte Englands Teammanager und schwärmte mit Blick auf den Freistoß von einem "unglaublichen Treffer".

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Gruppe F - Kroatien vs. Belgien - im LIVETICKER auf ran.de

16:00 Uhr: Gruppe F - Kanada vs. Marokko - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe E - Japan vs. Spanien - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe E - Costa Rica vs. Deutschland - im LIVETICKER auf ran.de

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

