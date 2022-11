München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan (21. November) und Spanien (27. November), das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica (1. Dezember) steht noch aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 30. November 2022, 06:24 Uhr: Iran-Coach bestreitet Drohungen gegen Spieler +++

Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz hat nach dem WM-Aus Berichte über angebliche Drohungen von staatlicher Seite gegen seine Mannschaft mit Vehemenz zurückgewiesen. "Wenn jemand eine Information von einer anonymen Quelle nimmt, ist das nicht professionell. So etwas ist traurig. Innerhalb von zwei Stunden wird aus einer Dummheit eine vermeintliche Wahrheit. Aber das ist die Welt, in der wir leben", sagte Queiroz.

Der US-Nachrichtensender "CNN" hatte zuvor berichtet, den iranischen Spielern und ihren Familien seien Haftstrafen angedroht worden, falls sie im zweiten WM-Gruppenspiel erneut nicht die Nationalhymne mitsingen sollten. Als Quelle nannte der Sender eine für die Sicherheit der WM zuständige Person.

"Wir haben viele Geschichten gehört über Drohungen, die Spieler angeblich erhalten haben. Das ist eine Schande", sagte Queiroz: "Was ich sagen kann ist: Dank des Teamworks haben wir Spieler, die wieder gelächelt haben. Sie haben verstanden, für wen sie spielen, habe ihre Mission verstanden, für den Iran zu spielen."

+++ Update, 29. November 2022, 20:10 Uhr: Kabinenstreit unter Belgien-Stars eskaliert +++

Der WM-Auftritt der Belgier läuft bislang nicht nach Plan. Ein Zittersieg gegen Kanada und eine Niederlage gegen Marokko entsprechen nicht den Ansprüchen des Geheimfavoriten. Auch die Spieler sind davon offenbar gefrustet und gehen in der Kabine sogar aufeinander los.

Wie die "Sport Bild" berichtet, schrammten die Belgier nur knapp an einer Schlägerei in der Umkleidekabine zwischen Jan Vertonghen, Eden Hazard und Kevin de Bruyne vorbei, weil Romelu Lukaku im letzten Moment noch als Streitschlichter fungieren konnte.

City-Star de Bruyne hatte einige Tage zuvor Vertonghen (35 Jahre) indirekt öffentlich kritisiert, da er behauptete, die Nationalmannschaft sei mittlerweile zu alt, um um den Titel mitspielen zu können.

Der Innenverteidiger ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und schoss nach der Marokko-Niederlage zurück: "Ich nehme an, dass wir schlecht im Sturm spielen, weil wir vorne auch zu alt sind." Eden Hazard hingegen schlug sich auf de Bruynes Seite und bestätigte, dass Belgien nicht "die drei schnellsten Innenverteidiger der Welt hat, aber das wissen sie."

Der Streit scheint zwischen Defensive und Offensive scheint bei den Belgiern nun so weit fortgeschritten zu sein, dass man in der Kabine zu Handgreiflichkeiten neigt. Mehrere Akteure sollen kein Wort mehr untereinander wechseln wollen, Trainer Roberto Martinez deshalb eine Krisensitzung anberaumt haben.

Für die Belgier geht es im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien (am Donnerstag ab 16:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) um das Überleben im Wettbewerb. Dort wird man sehen, ob die Mannschaft die internen Unstimmigkeiten rechtzeitig beseitigen konnte.

+++ Update, 29. November 2022, 18:50 Uhr: China zensiert TV-Bilder wegen Corona-Politik +++

Die chinesische Regierung zeigt ihren Bürgern nicht alle Bilder der WM. In jedem anderen Land der Welt bekommt man dieselben Bilder der FIFA gezeigt, nur nicht in China. Hintergrund ist die strikte Null-Covid-Strategie des Landes.

Denn nachdem sich ein Großteil der Nation aufgrund der rasant gestiegenen Infektionszahlen erneut im Lockdown befindet, ist China Central Television, der übertragende WM-Sender, von der Regierung dazu angehalten, TV-Bilder von unmaskierten Menschenmengen zu unterlassen.

Dazu lässt der Sender die Spiele mit einer Zeitverzögerung von etwa 30 Sekunden ablaufen und schneidet verbotene Zuschauerszenen aus dem Weltbild raus. Durch das Ausparen der Bilder soll die ohnehin schon aufgebrachte Bevölkerung, die mittlerweile zu Protesten gegen die Corona-Politik auf die Straße zieht, keinen zusätzlichen Anlass zur Empörung bekommen.

Bill Birtles, ein Ostasien-Korrespondet der Australian Broadcasting Corporation (ABC), machte auf Twitter den Unterschied zwischen dem normalen Weltbild und den Bildern im chinesischen Fernsehen deutlich.

So I thought it was BS that China’s govt broadcaster was censoring shots of fans at the World Cup due to lockdown anger back home. But it’s true.

Here are live feeds from SBS & CCTV (which has a 32 second delay). As ⁦@DreyerChina⁩ explained, CCTV avoids crowd close ups: pic.twitter.com/wWui0cTdkC — Bill Birtles (@billbirtles) November 27, 2022

+++ Update, 29. November 2022, 15:54 Uhr: Bericht enthüllt - Katar-Ultras sind gekauft +++

Bei Spielen von WM-Gastgeber Katar sorgten bislang rund 1.500 identisch in dunkelroten T-Shirts gekleidete Fans für Stimmung, aber auch für einige Fragen. Die "New York Times" konnte nun durch ihre Recherchen einige Fragen beantworten: Die Fans sind gekauft. Sie wurden dem Bericht nach aus Ländern wie dem Libanon, Ägypten, Algerien und Syrien engagiert und gezielt geschult, um während der WM-Spiele Katars Stimmung zu machen.

Um diese Schulung bestmöglich vorzunehmen, soll wohl im Vorfeld der WM unter anderem der Capo, der Anführer der Ultras, vom türkischen Topklub Galatasaray Istanbul eingeflogen worden sein, um Tipps zu geben.

Für ihre Ultras-Tätigkeit sollen die gekauften Fans die Flüge nach Katar, die Unterkunft, Tickets zu den Spielen, Essen und ein kleines Taschengeld erhalten haben - und natürlich das Erlebnis, WM-Spiele live erleben zu dürfen. Dies ist ein Vergnügen, das sich die jungen Männer aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation auf normalen Wege wohl niemals hätten leisten können.

Bereits seit Oktober soll sich die Ultras-Gruppe in Doha aufhalten, dort Choreografien und Fangesänge einstudiert haben. Da Katar bereits nach zwei Vorrundenspielen definitiv ausgeschieden ist, wird der Auftritt des WM-Gastgebers gegen die Niederlande auch gleichzeitig der letzte Einsatz für die gekauften Ultras sein.

+++ Update, 29. November 2022, 15:45 Uhr: Scaloni lobt Polen-Star Lewandowski: "Er ist ein Topspieler +++

Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat Polens Superstar Robert Lewandowski in höchsten Tönen gelobt. "Er ist ein Topspieler. Es ist ein Privileg und ein Vergnügen, ihn aus der Nähe zu sehen", sagte der 44-Jährige vor dem Duell zum WM-Gruppenfinale am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ).

Die Frage, ob Lewandowski besser als der argentinische Weltstar Lionel Messi sei, bezeichnete Scaloni dagegen als "etwas tricky". Verteidiger Lisandro Martinez gab derweil den Plan vor, um den polnischen Ausnahmestürmer unter Kontrolle zu bekommen: "Wir müssen gut organisiert sein. Sie dürfen uns nicht mit Kontern erwischen. Lewandowski bewegt sich sehr gut und kreiert viele Torchancen."

Mit einem Sieg wäre Argentinien in der Gruppe C sicher für das Achtelfinale qualifiziert. Bei einem Unentschieden sind die Südamerikaner vom Parallelspiel Saudi-Arabien gegen Mexiko abhängig.

+++ Update, 29. November 2022, 15:30 Uhr: Michniewicz über Duell Lewandowski/Messi: "Das ist kein Tennis" +++

Polens Nationaltrainer Czeslaw Michniewicz möchte das WM-Gruppenfinale gegen Argentinien nicht auf das Duell der Weltfußballer Robert Lewandowski und Lionel Messi reduzieren. "Es ist nicht Eins-gegen-Eins, das ist kein Tennis", sagte der Coach vor der Partie am Mittwoch (20.00 Uhr MEZ) und merkte doch an: "Ich zähle auf Robert, und ich weiß, dass ganz Argentinien auf Messi zählt."

Mit einem Sieg oder Unentschieden lösen die Polen in der Gruppe C das Achtelfinal-Ticket. Die Argentinier brauchen einen Sieg, bei einem Unentschieden sind sie vom Ausgang des Parallelspiels Saudi-Arabien gegen Mexiko abhängig. "Als die Gruppen gelost wurden und wir Argentinien bekommen haben, hat die ganze Welt auf dieses Spiel gewartet", sagte Michniewicz: "Ich gehe das mit kühlem Kopf an."

Messi, der bei seiner fünften und letzten WM bereits zwei Tore geschossen hat, müsse vom gesamten Team verteidigt werden. "Ich muss dafür sorgen, dass unsere Spieler es Messi schwer machen. Wenn er einfach durchlaufen kann, trifft er ganz leicht. Ein Spieler kann Messi nicht stoppen. Wir müssen das als Team machen", sagte Michniewicz.

+++ Update, 29. November 2022, 15:10 Uhr: Mexiko peilt Achtelfinale an: "Nichts ist unmöglich" +++

Mexiko will mit einem Ende der Torflaute bei der Fußball-WM in Katar den Einzug ins Achtelfinale erzwingen. "Wir glauben an unsere Chance. Nichts ist unmöglich. Wir werden bis zum Ende kämpfen", sagte Mittelfeldspieler Andres Guardado vor dem letzten Gruppenspiel gegen Saudi-Arabien am Mittwoch (20.00 Uhr).

Die Mexikaner sind nach dem torlosen Auftakt gegen Polen sowie der Niederlage gegen Argentinien (0:2) Letzter der Gruppe C. "Wir haben eine große Chance, die Niederlage gegen Argentinien vergessen zu machen", sagte Guardado.

+++ Update, 29. November 2022, 14:19 Uhr: Onana über WM-Aus: "Gab keinen Willen auf der anderen Seite" +++

Kameruns Keeper Andre Onana hat sich zu seinem Aus bei der WM geäußert. Er wurde zuletzt von Nationaltrainer Rigobert Song vor dem Spiel gegen Serbien aus der Startelf genommen und verließ daraufhin das Quartier des Nationalteams gänzlich.

"Ich habe all meine Mühe und Energie darauf verwendet, Lösungen für eine Situation zu finden, die ein Fußballer oft erlebt, aber auf der anderen Seite fehlte der Wille", erklärte der Torhüter von Inter Mailand in seinem offiziellen Statement.

Berichten zufolge kam es zwischen Onana und Song zum Streit wegen der riskanten Spielweise des Torhüters. Diese missfiel Song wohl so sehr, dass es im Training vor dem Spiel gegen Serbien zu einer verbalen Auseinandersetzung kam.

Daraufhin strich Song den Torhüter aus der Startelf für die Partie gegen Südkorea.

+++ Update, 29. November 2022, 14:01 Uhr: Kritik an Serbien-Coach Stojkovic +++

Der serbische Fußball-Nationaltrainer Dragan Stojkovic muss erstmals in seiner Amtszeit Kritik vonseiten der Medien und Experten einstecken. "Wir haben in diesem Spiel keinen Teamchef gehabt. Ein schlechteres Coaching bei einem großen Turnier habe ich noch nie gesehen", wetterte der ehemalige Bremer und Bielefelder Profi Rade Bogdanovic als Studiogast bei "RTS" nach dem 3:3 gegen Kamerun.

Die Serben hatten eine 3:1-Führung aus der Hand gegeben. Der ehemalige Weltklassespieler Stojkovic ist seit März 2021 im Amt. Auch Mozzartsport schrieb von einem "totalen Fiasko von Piksi" (Spitzname von Stojkovic, d.Red).

"Er hat weder die stärkste Mannschaft mit zwei Stürmern aufgestellt, was erwartet wurde, als er die stärkste Mannschaft angekündigt hatte", kommentierte das Portal. Noch habe er das Spiel mit zwei Stürmern beendet, "als wir den Sieg holen wollten. Wenn Vlahovic verletzt ist, bleibt unklar, weshalb Luka Jovic auf der Ersatzbank vergessen wurde". Die Auswechslungen von Stojkovic seien nur schwer zu verstehen gewesen.

+++ Update, 29. November 2022, 12:32 Uhr: Australien will ins Achtelfinale: "Viereinhalb Jahre Arbeit"+++

Die australische Fußball-Nationalmannschaft will sich im Kampf um ihren ersten WM-Achtelfinaleinzug seit 2006 nur auf sich konzentrieren. "Wir haben keine Zeit, auf das Parallelspiel zu schauen. Wir müssen selbst gewinnen", sagte Nationaltrainer Graham Arnold vor dem Gruppenfinale gegen Dänemark am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ).

Mit einem Sieg im Al-Janoub-Stadion in Al-Wakrah stünden die "Socceroos" sicher in der K.o.-Runde. Leistet Titelverteidiger Frankreich gegen Tunesien Schützenhilfe, könnte auch ein Unentschieden reichen. "Wir wollen den Fans erneut ein Lächeln ins Gesicht zaubern", sagte Arnold.

Doch der 59-Jährige weiß um die Stärke der Dänen: "Sie stehen nicht umsonst auf Platz zehn der Weltrangliste. Sie spielen schon lange tollen Fußball in Europa."

Das 1:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Tunesien hat die Australier in Katar in eine günstige Lage gebracht. "Wir haben viereinhalb Jahre für diese Ausgangsposition gearbeitet. Wenn jetzt nicht jeder zu 100 Prozent gewinnen will, weiß ich auch nicht mehr", sagte Ex-Bundesligaprofi Mathew Leckie.

+++ Update, 29. November 2022, 11:56 Uhr: FIFA-Ermittlungen gegen Kroatien +++

Wegen des Verhaltens seiner Fans beim Sieg gegen Kanada (4:1) hat der Fußball-Weltverband FIFA Ermittlungen gegen den kroatischen Verband eingeleitet. Kanadas Torhüter Milan Borjan, Sohn serbisch-stämmiger Eltern, war im zweiten Gruppenspiel von Anhängern des Vize-Weltmeisters wiederholt beschimpft und ausgepfiffen worden.

Eine Gruppe von Anhängern entrollte zudem ein Transparent, das an eine Operation aus dem Kroatienkrieg erinnerte, in dessen Folge Borjan und seine Familie aus dessen Geburtsstadt Knin fliehen mussten. Laut Borjans Aussage sei vor dem Spiel auch seine Telefonnummer geleakt worden. Er habe vor der Partie Tausende Nachrichten kroatischer Fans erhalten.

+++ Update, 29. November 2022, 11:01 Uhr: Blitz-Comeback bei Benzema? Für Deschamps kein Thema +++

Weltfußballer Karim Benzema könnte wohl doch noch im Laufe des WM-Turniers für Frankreich ins Geschehen eingreifen. Der Stürmer von Real Madrid hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten so gut von seiner Verletzung (Muskelriss im linken Quadrizeps) erholt, dass ein Blitz-Comeback bei der Endrunde in Katar möglich erscheint. Dies berichtet unter anderem der spanische Journalist Carlos Rodriguez vom Radiosender "Onda Madrid". Es wird darüber spekuliert, dass die Ärzte bei Benzema nach dessen Verletzung die Ausfallzeit zunächst falsch prognostiziert haben.

Demnach soll der Stürmer bei Real Madrid bereits ab 1. Dezember wieder ins Training einsteigen. Somit wäre auch ein WM-Einsatz für Benzema immer noch möglich.

Nationaltrainer Didier Deschamps erteilte den Gerüchten offiziell jedoch eine Absage. "Das ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke", so der 54-Jährige. Ich habe auch nicht verfolgt, wer was gesagt hat. Und wir haben doch gehört, wie lange er ausfallen wird."

Benzema steht nach wie vor auf der Kaderliste Frankreichs, Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem Ausfall des 34-Jährigen keinen anderen Spieler nachnominiert. Somit könnte Benzema theoretisch schon im Achtelfinal-Spiel Frankreichs bei der WM-Endrunde wieder in den Kader aufgenommen werden bzw. zum Einsatz kommen.

+++ Update, 29. November 2022, 10:45 Uhr: WM-OK-Chef spricht von bis zu 500 getöteten Gastarbeitern +++

Hassan Al-Thawadi hat den Tod von mehreren Hundert Gastarbeitern im Zuge der Vorbereitungen auf die Fußball-WM in Katar bestätigt. "Die Schätzungen liegen zwischen 400 und 500", sagte der Generalsekretär des WM-Organisationskomitees im britischen Fernsehsender "TalkTV": "Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber jeder Toter ist einer zu viel."

Bisher hatten der Weltverband FIFA und offizielle Stimmen aus Katar von drei Todesfällen auf WM-Baustellen gesprochen. Medienberichten zufolge dagegen sollen seit der WM-Vergabe 2010 mehrere Tausend Arbeiter auf katarischen Baustellen ums Leben gekommen sein.

Trotz der hohen Opferzahlen betonte Al-Thawadi die Reformen, die im Golfstaat in den vergangenen Jahren angeschoben worden und unabhängig von der WM notwendig gewesen seien: "Die Verbesserungen in Bezug auf Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie die Abschaffung des Kafala-Systems haben wir vorgenommen, weil es unseren eigenen Werten entspricht", sagte der 44-Jährige. Die Vergabe des Turniers nach Katar habe diesen Prozess lediglich beschleunigt.

Der OK-Chef äußerte sich zudem zur Debatte um die vom Weltverband verbotene "One Love"-Binde: "Das war eine Entscheidung der FIFA. Ich hätte mit der Binde nur ein Problem gehabt, wenn sie dafür gedacht war, Katar direkt zu adressieren."

Zur Kritik an der katarischen Haltung gegenüber der LGBTQ+-Community, sagte Al-Thawadi: "Jeder ist willkommen, auch wenn wir bei manchen Dingen nicht übereinstimmen."

+++ Update, 29. November 2022, 10:34 Uhr: Verletzter Superstar Neymar jetzt auch noch erkrankt +++

Brasiliens Superstar Neymar schaute beim 1:0-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz im Teamhotel zu - aber nicht nur wegen seiner Knöchelverletzung. Sein Teamkollege Vinicius Junior plauderte nach dem Spiel aus, dass der 30-Jährige auch leicht erkrankt sei.

"Er war traurig, dass er nicht mitkommen konnte, es geht ihm ein bisschen schlecht", sagte der Außenstürmer dem Sender TV Globo: "Nicht nur wegen des Fußes, sondern auch wegen ein wenig Fieber. Ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."

Neymar hatte sich beim 2:0 gegen Serbien zum Auftakt eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wann er wieder spielen kann, ist offen. Im letzten Vorrundenspiel am Freitag gegen Kamerun wird nicht mit seinem Einsatz gerechnet, zumal Brasilien bereits das Achtelfinale erreicht hat.

+++ Update, 29. November 2022, 09:45 Uhr: Deschamps kündigt Rotation gegen Tunesien an +++

Frankreichs Stars um Kylian Mbappe erhalten im letzten WM-Gruppenspiel wohl eine Pause. Nationaltrainer Didier Deschamps kündigte für die Partie am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ) gegen Tunesien mehrere Wechsel in der Startelf an. "Ich kann aber noch nicht sagen, wie viele es geben wird - und ich will es dem Gegner nicht sagen", sagte der Coach des Weltmeisters, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist.

Ob Superstar Mbappe nach seinem Gala-Auftritt mit zwei Treffern gegen Dänemark (2:1) geschont wird, ließ Deschamps offen. Sollte der 23-Jährige eine Pause bekommen, wäre dies laut des französischen Trainers kein Problem. "Kylian hat kein großes Ego. Natürlich will er spielen - wie alle Spieler", sagte Deschamps: "Natürlich ist er ein Star, aber er ist ein Teamplayer."

+++ Update, 29. November 2022, 08:24 Uhr: Blitz-Comeback? Benzema möglicherweise doch noch bei der WM im Einsatz +++

Weltfußballer Karim Benzema könnte wohl doch noch im Laufe des WM-Turniers für Frankreich ins Geschehen eingreifen. Der Stürmer von Real Madrid hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten so gut von seiner Verletzung (Muskelriss im linken Quadrizeps) erholt, dass ein Blitz-Comeback bei der Endrunde in Katar möglich erscheint. Dies berichtet unter anderem der spanische Journalist Carlos Rodriguez vom Radiosender "Onda Madrid". Es wird darüber spekuliert, dass die Ärzte bei Benzema nach dessen Verletzung die Ausfallzeit zunächst falsch prognostiziert haben.

Demnach soll der Stürmer bei Real Madrid bereits ab 1. Dezember wieder ins Training einsteigen. Somit wäre auch ein WM-Einsatz für Benzema immer noch möglich. Der 34-Jährige steht nach wie vor auf der Kaderliste Frankreichs, Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem Ausfall Benzemas keinen anderen Spieler nachnominiert. Somit könnte Benzema theoretisch schon im Achtelfinal-Spiel Frankreichs bei der WM-Endrunde wieder in den Kader aufgenommen werden bzw. zum Einsatz kommen.

+++ Update, 29. November 2022, 07:42 Uhr: Brasilien bricht Deutschlands Gruppenspiel-Rekord +++

Mit dem 1:0 (0:0) gegen die Schweiz blieb Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft auch im 17. Spiel während einer WM-Gruppenphase ungeschlagen und überflügelte damit die zwischen den Endrunden 1990 und 2010 aufgestellte Bestmarke der deutschen Elf. Die Serie der Selecao begann beim WM-Triumph 2002 und könnte am Freitag im Gruppenfinale gegen Kamerun noch ausgebaut werden.

Deutschland war vom 4:1-Sieg gegen Jugoslawien an, der vor 32 Jahren den WM-Triumph in Italien einläutete, 16 Spiele lang ungeschlagen geblieben, ehe die Serie bei der Endrunde 2010 in Südafrika im zweiten Gruppenduell gegen Serbien (0:1) riss. Brasilien verlor letztmals bei der WM 1998 in der Gruppenphase, als Ronaldo und Co. - schon für das Achtelfinale qualifiziert - im dritten Spiel Norwegen (1:2) unterlagen.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Schweizer Teambus mit Auffahrunfall

Schlechtes Omen für die Schweizer Nati? Auf dem Weg zum Spiel gegen Brasilien war die Mannschaft in einen kleinen Zwischenfall verwickelt. Wie Bilder der ARD zeigen, staute es sich auf der Autobahn in Richtung des Stadions 974 in Katars Hauptstadt Doha. Dabei war der Busfahrer offenbar einen Moment unaufmerksam und fuhr dem vor dem Bus fahrenden Polizeiwagen ins Heck.

Bei dem Unfall kam zum Glück niemand zu Schaden, die Schweizer schafften es auch rechtzeitig ins Stadion.

Bellingham fliegt wohl aus Englands Startelf

Borussia Dortmunds Jungstar droht bei Englands drittem Vorrunden-Auftritt bei der WM-Endrunde in Katar wohl ein Platz auf der Bank.

Laut "Daily Mail" könnte der Mittelfeldspieler seinen bisherigen Stammplatz im Team von Coach Gareth Southgate in der Partie gegen Wales an Liverpool-Kapitän Jordan Henderson verlieren.

Zuletzt beim 0:0 gegen die USA spielte Bellingham eher durchwachsen, weshalb nun eben Routinier Henderson im "Battle of Britain" gegen die Waliser seine Chance von Beginn an erhalten könnte.

Kamerun suspendiert Stammtorhüter Onana

Kameruns Torhüter Andre Onana wird beim zweiten Spiel der Fußball-WM in Katar nicht im Tor seiner Mannschaft stehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der 26-Jährige von Inter Mailand wenige Stunden vor dem Duell mit Serbien (11.00 Uhr) von seinem Verband aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen suspendiert worden.

Laut "Marca" handelt es sich aber nicht um disziplinarische Gründe, die zur Suspendierung führten. Demnach war Nationaltrainer Rigobert Song die Spielweise seines bisherigen Stammkeepers zur riskant, er bevorzuge einen eher konservativen Stil. Bereits im Training am Tag vor dem Spiel gegen Serbien soll es daher zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Song und Onana gekommen sein.

Wie der italienische Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Onana infolge der Suspendierung dazu entschieden, sich gänzlich aus dem kamerunischen WM-Aufgebot zu verabschieden und abzureisen.

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022

Für die "Unzähmbaren Löwen" wird stattdessen der gebürtige Franzose Devis Epassy (29) auflaufen, der bei Abha Club in Saudi-Arabien spielt.

Onana war nach seiner neunmonatigen Sperre wegen Dopings und dem Wechsel von Ajax Amsterdam nach Mailand als Kameruns Stammtorhüter nach Katar gereist und hatte beim Auftakt in Gruppe G gegen die Schweiz (0:1) über 90 Minuten im Tor gestanden.

Flagge bearbeitet: Iran fordert WM-Ausschluss der USA

Irans Fußballverband hat sich vor dem Duell gegen die USA bei der FIFA beschwert, nachdem die Amerikaner ein kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den Sozialen Medien entfernt hatten. Der US-Verband löschte das Symbol, das das Wort "Allah" (Gott) darstellt. Am Sonntagabend wurden die Postings wieder aus den Netzwerken genommen.

Ein US-Sprecher hatte zuvor erklärt, es handele sich um eine "einmalige Geste, um unsere Solidarität mit den Frauen im Iran zu zeigen". Auf der offiziellen Webseite des Verbands sei die Flagge aber "nie geändert" worden. Iran forderte vom Weltverband eine "ernste Warnung" in Richtung der Amerikaner, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur "Irna".

Die regierungsnahe Nachrichtenagentur "Tasnim News Agency" verwies hingegen auf das Regelwerk der FIFA. Das besagt, dass Personen, die die Würde oder die Integrität eines Landes, einer Person oder eine Gruppe von Personen verletzt, mit einer Sperre von mindestens zehn Spielen belegt werden sollen. Daher plädiert man sogar für einen WM-Ausschluss der USA.

The USA national team must be expelled from the World Cup 2022 for violating FIFA rules by insulting Iran flag and holy symbols as in pictures!#ExpellUSA@FIFAcom pic.twitter.com/bGreaeizMx — 🇮🇷 Abdozahra (@abdozahra_313) November 27, 2022

Die beiden Teams treffen am Dienstag (20 Uhr) bei der WM in Katar aufeinander, der Sieger steht im Achtelfinale.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September demonstrieren iranische Frauen in der Heimat trotz brutaler Staatsgewalt gegen die Unterdrückung durch die Mullah-Regierung.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Gruppe A - Ecuador vs. Senegal - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

16:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Katar - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Iran vs. USA - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. England - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.