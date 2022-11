München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft bereits auf Japan (21. November) und Spanien (27. November), das abschließende Gruppenspiel gegen Costa Rica (1. Dezember) steht noch aus.

+++ Update, 30. November 2022, 09:02 Uhr: Bale will trotz WM-Aus weiter für Wales spielen +++

Trotz des enttäuschenden frühen WM-Aus will Altstar Gareth Bale seine Karriere in der walisischen Fußball-Nationalmannschaft fortsetzen. "Ich mache weiter, solange ich kann und solange ich möchte", sagte der 33-Jährige nach der 0:3 (0:0)-Pleite zum Vorrundenabschluss gegen England. Mit Blick auf die EM 2024 in Deutschland fügte er an: "Wir haben eine Qualifikation, die im März beginnt."

Bale, fünfmaliger Champions-League-Sieger mit Real Madrid und seit Sommer beim Los Angeles FC in den USA unter Vertrag, bestritt am Dienstag im britischen Bruderduell sein 111. Länderspiel. Nach schwacher Leistung und leicht verletzt wurde er zur Halbzeit ausgewechselt. Wales verabschiedete sich mit nur einem Punkt als Tabellenletzter der Gruppe B von der WM in Katar.

+++ Update, 30. November 2022, 08:21 Uhr: Rashford widmet Tore einem verstorbenen Freund +++

Marcus Rashford fiel auf die Knie, zeigte mit den Fingern nach oben und blickte gen Himmel: Die Bilder vom besonderen Torjubel des englischen Matchwinners gingen um die Welt - und hatten einen traurigen Hintergrund. "Leider habe ich vor ein paar Tagen einen Freund verloren", erzählte Doppeltorschütze Rashford nach dem 3:0 (0:0) gegen Wales und widmete die beiden Treffer zum WM-Vorrundenabschluss seinem verstorbenen Freund: "Er hatte einen ziemlich langen Kampf gegen den Krebs. Ich freue mich, dass ich für ihn getroffen habe, er war ein großer Unterstützer und guter Freund von mir."

Rashford hatte den Torreigen im britischen Bruderduell mit einem direkt verwandelten Freistoß in der 50. Spielminute eröffnet und nach dem 2:0 durch Phil Foden (51.) auch noch den 100. WM-Treffer für England (68.) nachgelegt.

Durch den zweiten Sieg im dritten Spiel zogen die Three Lions als Sieger der Gruppe B ins Achtelfinale ein und treffen zum Start der K.o.-Runde am Sonntag auf den Senegal. "Ich bin sehr froh, dass wir in der nächsten Runde stehen, denn ich habe riesige Ambitionen mit diesem Team. Ich glaube, wir können noch sehr viel weiter kommen", sagte Rashford.

Der Flügelflitzer, für den es in Katar schon die Treffer Nummer zwei und drei waren, erhielt von Gareth Southgate ein Sonderlob. "Es ist großartig für ihn, er hat wirklich gut trainiert", sagte Englands Teammanager und schwärmte mit Blick auf den Freistoß von einem "unglaublichen Treffer".

+++ Update, 30. November 2022, 06:24 Uhr: Iran-Coach bestreitet Drohungen gegen Spieler +++

Irans Nationaltrainer Carlos Queiroz hat nach dem WM-Aus Berichte über angebliche Drohungen von staatlicher Seite gegen seine Mannschaft mit Vehemenz zurückgewiesen. "Wenn jemand eine Information von einer anonymen Quelle nimmt, ist das nicht professionell. So etwas ist traurig. Innerhalb von zwei Stunden wird aus einer Dummheit eine vermeintliche Wahrheit. Aber das ist die Welt, in der wir leben", sagte Queiroz.

Der US-Nachrichtensender "CNN" hatte zuvor berichtet, den iranischen Spielern und ihren Familien seien Haftstrafen angedroht worden, falls sie im zweiten WM-Gruppenspiel erneut nicht die Nationalhymne mitsingen sollten. Als Quelle nannte der Sender eine für die Sicherheit der WM zuständige Person.

"Wir haben viele Geschichten gehört über Drohungen, die Spieler angeblich erhalten haben. Das ist eine Schande", sagte Queiroz: "Was ich sagen kann ist: Dank des Teamworks haben wir Spieler, die wieder gelächelt haben. Sie haben verstanden, für wen sie spielen, habe ihre Mission verstanden, für den Iran zu spielen."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Kabinenstreit unter Belgien-Stars eskaliert

Der WM-Auftritt der Belgier läuft bislang nicht nach Plan. Ein Zittersieg gegen Kanada und eine Niederlage gegen Marokko entsprechen nicht den Ansprüchen des Geheimfavoriten. Auch die Spieler sind davon offenbar gefrustet und gehen in der Kabine sogar aufeinander los.

Wie die "Sport Bild" berichtet, schrammten die Belgier nur knapp an einer Schlägerei in der Umkleidekabine zwischen Jan Vertonghen, Eden Hazard und Kevin de Bruyne vorbei, weil Romelu Lukaku im letzten Moment noch als Streitschlichter fungieren konnte.

City-Star de Bruyne hatte einige Tage zuvor Vertonghen (35 Jahre) indirekt öffentlich kritisiert, da er behauptete, die Nationalmannschaft sei mittlerweile zu alt, um um den Titel mitspielen zu können.

Der Innenverteidiger ließ das jedoch nicht auf sich sitzen und schoss nach der Marokko-Niederlage zurück: "Ich nehme an, dass wir schlecht im Sturm spielen, weil wir vorne auch zu alt sind." Eden Hazard hingegen schlug sich auf de Bruynes Seite und bestätigte, dass Belgien nicht "die drei schnellsten Innenverteidiger der Welt hat, aber das wissen sie."

Der Streit scheint zwischen Defensive und Offensive scheint bei den Belgiern nun so weit fortgeschritten zu sein, dass man in der Kabine zu Handgreiflichkeiten neigt. Mehrere Akteure sollen kein Wort mehr untereinander wechseln wollen, Trainer Roberto Martinez deshalb eine Krisensitzung anberaumt haben.

Für die Belgier geht es im letzten Gruppenspiel gegen Kroatien (am Donnerstag ab 16:00 Uhr im Liveticker auf ran.de) um das Überleben im Wettbewerb. Dort wird man sehen, ob die Mannschaft die internen Unstimmigkeiten rechtzeitig beseitigen konnte.

Bericht enthüllt - Katar-Ultras sind gekauft

Bei Spielen von WM-Gastgeber Katar sorgten bislang rund 1.500 identisch in dunkelroten T-Shirts gekleidete Fans für Stimmung, aber auch für einige Fragen. Die "New York Times" konnte nun durch ihre Recherchen einige Fragen beantworten: Die Fans sind gekauft. Sie wurden dem Bericht nach aus Ländern wie dem Libanon, Ägypten, Algerien und Syrien engagiert und gezielt geschult, um während der WM-Spiele Katars Stimmung zu machen.

Um diese Schulung bestmöglich vorzunehmen, soll wohl im Vorfeld der WM unter anderem der Capo, der Anführer der Ultras, vom türkischen Topklub Galatasaray Istanbul eingeflogen worden sein, um Tipps zu geben.

Für ihre Ultras-Tätigkeit sollen die gekauften Fans die Flüge nach Katar, die Unterkunft, Tickets zu den Spielen, Essen und ein kleines Taschengeld erhalten haben - und natürlich das Erlebnis, WM-Spiele live erleben zu dürfen. Dies ist ein Vergnügen, das sich die jungen Männer aufgrund ihrer wirtschaftlichen Situation auf normalen Wege wohl niemals hätten leisten können.

Bereits seit Oktober soll sich die Ultras-Gruppe in Doha aufhalten, dort Choreografien und Fangesänge einstudiert haben. Da Katar bereits nach zwei Vorrundenspielen definitiv ausgeschieden ist, wird der Auftritt des WM-Gastgebers gegen die Niederlande auch gleichzeitig der letzte Einsatz für die gekauften Ultras sein.

Blitz-Comeback bei Benzema? Für Deschamps kein Thema

Weltfußballer Karim Benzema könnte wohl doch noch im Laufe des WM-Turniers für Frankreich ins Geschehen eingreifen. Der Stürmer von Real Madrid hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten so gut von seiner Verletzung (Muskelriss im linken Quadrizeps) erholt, dass ein Blitz-Comeback bei der Endrunde in Katar möglich erscheint. Dies berichtet unter anderem der spanische Journalist Carlos Rodriguez vom Radiosender "Onda Madrid". Es wird darüber spekuliert, dass die Ärzte bei Benzema nach dessen Verletzung die Ausfallzeit zunächst falsch prognostiziert haben.

Demnach soll der Stürmer bei Real Madrid bereits ab 1. Dezember wieder ins Training einsteigen. Somit wäre auch ein WM-Einsatz für Benzema immer noch möglich.

Nationaltrainer Didier Deschamps erteilte den Gerüchten offiziell jedoch eine Absage. "Das ist wirklich nichts, worüber ich nachdenke", so der 54-Jährige. Ich habe auch nicht verfolgt, wer was gesagt hat. Und wir haben doch gehört, wie lange er ausfallen wird."

Benzema steht nach wie vor auf der Kaderliste Frankreichs, Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem Ausfall des 34-Jährigen keinen anderen Spieler nachnominiert. Somit könnte Benzema theoretisch schon im Achtelfinal-Spiel Frankreichs bei der WM-Endrunde wieder in den Kader aufgenommen werden bzw. zum Einsatz kommen.

WM-OK-Chef spricht von bis zu 500 getöteten Gastarbeitern

Hassan Al-Thawadi hat den Tod von mehreren Hundert Gastarbeitern im Zuge der Vorbereitungen auf die Fußball-WM in Katar bestätigt. "Die Schätzungen liegen zwischen 400 und 500", sagte der Generalsekretär des WM-Organisationskomitees im britischen Fernsehsender "TalkTV": "Ich kenne die genaue Zahl nicht, aber jeder Toter ist einer zu viel."

Bisher hatten der Weltverband FIFA und offizielle Stimmen aus Katar von drei Todesfällen auf WM-Baustellen gesprochen. Medienberichten zufolge dagegen sollen seit der WM-Vergabe 2010 mehrere Tausend Arbeiter auf katarischen Baustellen ums Leben gekommen sein.

Trotz der hohen Opferzahlen betonte Al-Thawadi die Reformen, die im Golfstaat in den vergangenen Jahren angeschoben worden und unabhängig von der WM notwendig gewesen seien: "Die Verbesserungen in Bezug auf Sicherheits- und Gesundheitsstandards sowie die Abschaffung des Kafala-Systems haben wir vorgenommen, weil es unseren eigenen Werten entspricht", sagte der 44-Jährige. Die Vergabe des Turniers nach Katar habe diesen Prozess lediglich beschleunigt.

Der OK-Chef äußerte sich zudem zur Debatte um die vom Weltverband verbotene "One Love"-Binde: "Das war eine Entscheidung der FIFA. Ich hätte mit der Binde nur ein Problem gehabt, wenn sie dafür gedacht war, Katar direkt zu adressieren."

Zur Kritik an der katarischen Haltung gegenüber der LGBTQ+-Community, sagte Al-Thawadi: "Jeder ist willkommen, auch wenn wir bei manchen Dingen nicht übereinstimmen."

Verletzter Superstar Neymar jetzt auch noch erkrankt

Brasiliens Superstar Neymar schaute beim 1:0-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz im Teamhotel zu - aber nicht nur wegen seiner Knöchelverletzung. Sein Teamkollege Vinicius Junior plauderte nach dem Spiel aus, dass der 30-Jährige auch leicht erkrankt sei.

"Er war traurig, dass er nicht mitkommen konnte, es geht ihm ein bisschen schlecht", sagte der Außenstürmer dem Sender TV Globo: "Nicht nur wegen des Fußes, sondern auch wegen ein wenig Fieber. Ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."

Neymar hatte sich beim 2:0 gegen Serbien zum Auftakt eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wann er wieder spielen kann, ist offen. Im letzten Vorrundenspiel am Freitag gegen Kamerun wird nicht mit seinem Einsatz gerechnet, zumal Brasilien bereits das Achtelfinale erreicht hat.

