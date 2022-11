München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 25. November 2022, 10:55 Uhr: Iranische Nationalmannschaft singt die Hymne +++

Die Fußball-Nationalspieler des Irans haben vor ihrem zweiten WM-Spiel gegen Wales bei der eigenen Nationalhymne allesamt wieder mitgesungen. Von den Anhängern auf den Rängen gab es dafür anfangs leichte Pfiffe, die sich aber schnell mit Jubel mischten. Auf den Rängen waren allerdings auch in Tränen aufgelöste Fans zu sehen.

Zum Auftakt gegen England (2:6) hatte die Mannschaft noch ein Zeichen der Solidarität an die Regime-Kritiker in der Heimat gesetzt und während der eigenen Hymne geschwiegen.

Nach dem Tod der 22-Jährigen Mahsa Amiri war es dort zu Massenprotesten gekommen, beim harten Vorgehen der Polizei starben seitdem fast 400 Menschen. Das heimische Staatsfernsehen hatte während der Hymne beim Auftaktspiel nur eine Totale eingeblendet, während der auf den Rängen unüberhörbaren "Freiheit, Freiheit"-Rufe wurde der Ton abgedreht. Nun verzichtete die Mannschaft auf einen weiteren Protest.

"Wir stehen nicht unter Druck", hatte Angreifer Mehdi Taremi vor dem zweiten Spiel berichtet: "Ich will nicht über politische Dinge reden. Wir sind hierhergekommen, um Fußball zu spielen. Ich kann nichts ändern."

+++ Update, 25. November 2022, 8:25 Uhr: England befürchtete "unbeschränkte Haftung" für Kapitäne +++

Die sieben Nationen, die vor der WM einen Protest mit der "One-Love-Binde" planten, zogen Ihren Protest aus Angst vor drastischen Sanktionen gegenüber ihrer Kapitäne zurück. Das berichtet der "Guardian".

Die Strafen wären demnach weit über eine Gelbe Karte hinausgegangen. Dem Bericht zufolge wäre denkbar gewesen, dass die an der "One-Love-Kampagne" beteiligten Teams das Betreten des Platzes ohnehin verweigert worden wäre. Die FA soll nach Gesprächen mit der FIFA sogar den Eindruck gehabt haben, dass der Fußballweltverband "alles tun könnte", um die Kapitäne zu bestrafen, die die bunte Binde tragen.

Die nationalen Verbände wollten demnach ihre Spielführer von den Sanktionen FIFA schützen. Den geplanten Protest zogen zu Turnierbeginn neben England und Deutschland auch Wales, Belgien, die Schweiz, Niederlande und Dänemark zurück. Eine unbekannte Quelle soll gegenüber dem "Guardian" gesagt haben, dass die Kapitäne "unbeschränkt gehaftet" hätten, hätten sie die Drohungen der FIFA ignoriert. Was genau das hätte bedeuten können, ist nicht bekannt.

Selbst wenn sich England den Drohungen der FIFA widersetzt hätte, wäre der Protest für Menschenrechte nicht öffentlichkeitswirksam gewesen. Eine Gelbe Karte für das Tragen der Binde hätte Kane demnach bereits in der Kabine und nicht vor der Weltöffentlichkeit auf dem Platz gesehen.

Die FA untersucht derzeit, ob es möglich ist, die Androhung sportlicher Sanktionen seitens der FIFA anzufechten.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Neymar erhält Diagnose

Brasiliens Superstar Neymar hat im WM-Auftaktspiel gegen Serbien (2:0) am Donnerstag eine Verstauchung des rechten Knöchels erlitten.

"Es gab einen direkten Kontakt mit dem Knie des serbischen Spielers", sagte Teamarzt Rodrigo Lasmar am späten Abend nach dem Spiel in Lusail: "Wir haben direkt die Behandlung gestartet, auf der Bank schon mit Physiotherapie angefangen. Wir müssen 24 bis 48 Stunden warten, um eine genauere Diagnose abgeben zu können."

Neymar, Stürmer von Paris St. Germain, war nach einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase ausgewechselt worden, unter Tränen ließ er sich das Fußgelenk mit Eis kühlen. Später humpelte er durch die Mixed Zone.

Nationaltrainer Tite zeigte sich dennoch "zuversichtlich, dass Neymar die WM weiterspielen kann". Vor einer weiteren Untersuchung muss das Abschwellen des Knöchels abgewartet werden. Brasilien spielt am Montag gegen die Schweiz.

Katar erlaubt wohl Regenbogen-Farben in WM-Stadien

Laut einem Bericht der englischen Zeitung "Independent" hat Katar nun wohl doch erlaubt, dass Fans bei der WM mit Utensilien in Regenbogen-Farben in die WM-Stadien kommen. Personen, die mit den Farben, die als Unterstützung der LGBTQ+-Community gelten, in WM-Stadien wollen, sollen vom Sicherheitspersonal nicht länger aufgehalten werden.

Vonseiten der FIFA soll es zu dieser Thematik auch eine Zusicherung an die Verbände der WM-Teilnehmer gegeben haben. Bislang hatten Personen, die bei der WM in Katar mit Kleidungsstücken oder Utensilien in Regenbogen-Farben ins Stadion wollten, teilweise große Probleme und ihnen wurde der Zutritt verweigert. Dies betraf sogar Journalisten, die trotz gültiger Akkreditierungen nicht ins Stadion durften, weil sie etwa mit einem T-Shirt in Regenbogen-Farben bekleidet waren.

In Katar gelten homosexuelle Handlungen immer noch als Straftat.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

11:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. Iran - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

14:00 Uhr: Gruppe A - Katar vs. Senegal - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

17:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

20:00 Uhr: Gruppe B - England vs. USA - im LIVETICKER auf ran.de und live in der ARD und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

