München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

+++ Update, 27. November 2022, 18:30: Krawalle in Brüssel nach Belgiens Pleite gegen Marokko+++

Nach der bitteren WM-Pleite der belgischen Nationalmannschaft gegen Marokko ist es in der Hauptstadt Brüssel zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Polizeiangaben zufolge verwüsteten "einige Dutzend Personen" am Sonntagnachmittag rund um das 0:2 der Roten Teufel in Katar Teile der Innenstadt und attackierten die Sicherheitskräfte.

Bereits vor dem Abpfiff der Partie sollen die Gewalttäter die Konfrontation mit den Ordnungskräften gesucht haben, dadurch sei "die öffentliche Sicherheit gefährdet" worden. Ein Journalist sei durch einen Feuerwerkskörper im Gesicht verletzt worden, daraufhin setzte die Polizei Wasserwerfer und Tränengas ein.

Hooligans mit Pyro und Wurfgeschossen

Neben Pyrotechnik verwendeten einige der zum Teil mit Stöcken bewaffneten Täter Wurfgeschosse. Andere setzten eine Straße in Brand und zerstörten eine Ampel. Insgesamt waren rund 100 Beamte im Einsatz.

Riot breaks out in Brussels after Belgium vs Morocco #FIFAWorldCup clash https://t.co/9BZULEkNmO pic.twitter.com/j3ZO95MvHc — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) November 27, 2022

Die Polizei forderte die Bevölkerung auf, bestimmte Teile des Stadtzentrums zu meiden. Einige U-Bahn-Stationen und Straßen wurden gesperrt, um Menschenansammlungen zu vermeiden.

Dem belgischen Nationalteam um den Ex-Bundesliga-Star Kevin De Bruyne droht nach der überraschenden Niederlage das Vorrundenaus. Am Donnerstag wartet mit Vize-Weltmeister Kroatien der vermeintlich stärkste Gegner.

+++ Update, 27. November 2022, 16:16 Uhr: Israelische Journalisten in Katar angefeindet +++

Journalisten aus Israel, die von vor Ort aus Katar von der WM-Endrunde berichten, sehen sich wohl zahlreichen Anfeindungen ausgesetzt. "Wir spüren Hass, sind von Feindseligkeit umgeben und nicht erwünscht", schrieben etwa zwei Reporter der israelischen Zeitung "Jediot Achronot", "auf den Straßen folgten uns Palästinenser, Iraner, Katarer, Marokkaner, Jordanier, Syrier, Ägypter und Libanesen, die uns hasserfüllt anstarrten".

Auch weitere Journalisten aus Israel berichteten von ähnlichen Erfahrungen. In den sozialen Netzwerken kursiert zudem ein Video, das Moav Vardi vom Kan-Sender zeigt, wie er von einem Fan angeschrien wird: "Es gibt kein Israel, sondern Palästina. Sie sind hier nicht willkommen, dies ist Katar, das ist unser Land."

Weltmeisterschaft der Schande und ein Kniefall vor dem Islamismus. pic.twitter.com/lC2xS4gfTz — Ahmad Mansour (@AhmadMansour__) November 26, 2022

"Weltmeisterschaft der Schande und ein Kniefall vor dem Islamismus", kommentierte der in Deutschland bekannte Extremismusforscher Ahmed Mansour das Video um die Anfeindungen gegen Vardi.

+++ Update, 27. November 2022, 15:19 Uhr: Japan-Fans reinigen Stadion trotz Niederlage +++

Die japanische WM-Fans, die bereits zuletzt nach dem 2:1-Sieg über Deutschland positiv für Aufsehen sorgten, weil sie ihren Müll im Stadion selbst gereinigt haben, haben es wieder getan.

Trotz der letztlich unglücklichen 0:1-Pleite im zweiten Vorrunden-Spiel gegen Costa Rica blieben die japanischen Fans ihrer Haltung treu und nahmen ihren Müll im Stadion selbst mit, um diesen ordnungsgemäß zu entsorgen. Dies sorgte in den sozialen Medien für erneut viel Zuspruch.

Japan fans cleaned their stands even after losing the game to Costa Rica 👏👏pic.twitter.com/FkbfDZoEp5 — FIFA World Cup 2022 (@2022_QatarWC) November 27, 2022

+++ Update, 27. November 2022, 14:35 Uhr: Messi-Tor rührt Argentiniens Co-Trainer zu Tränen +++

Mit dem Treffer zum 1:0 für Argentinien im zweiten Vorrundenspiel gegen Mexiko brachten bei den "Gauchos" sprichwörtlich alle Dämme. Auch auf der Bank der Argentinier kam es nach dem Tor von Superstar Lionel Messi zu emotionalen Ausbrüchen.

Co-Trainer Pablo Aimar rührte der Treffer des PSG-Profis sogar zu Tränen, wie Bilder in den sozialen Medien zeigen. Aimar galt früher selbst als extrem talentierter Spielmacher, eine Karriere wie etwa Messi legte der heutige Argentinien-Co-Trainer allerdings nicht hin.

Argentina assistant coach Pablo Aimar got emotional when Leo Messi scored yesterday 🇦🇷



Look at what it means 😥 pic.twitter.com/Gu0ravvVpX — ESPN FC (@ESPNFC) November 27, 2022

+++ Update, 27. November 2022, 14:20 Uhr: China-TV verzichtet auf Nahaufnahmen von WM-Fans ohne Maske+++

Der staatliche chinesische TV-Sender CCTV schneidet bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar Nahaufnahmen von WM-Fans ohne Maske aus den Übertragungen der Spiele heraus. Wie die französische Nachrichtenagentur "AFP" beobachtete, wurden während der Vorrundenbegegnung zwischen Japan und Costa Rica (0:1) stattdessen Bilder von Spielern oder offiziellen eingespielt.

Diese offensichtliche Zensur könnte eine Reaktion auf die aktuellen Proteste von Teilen der chinesischen Bevölkerung gegen die sehr strenge Null-Covid-Strategie der Kommunistischen Partei sein. Das Reich der Mitte ist die letzte große Volkswirtschaft, die selbst bei kleineren Corona-Ausbrüchen ganze Städte abriegelt und Betriebe komplett schließt.

Dagegen wurde am Sonntag in Peking und Shanghai opponiert. Einige Demonstranten forderten sogar den Rücktritt von Staatspräsident Xi Jinping.

+++ Update, 27. November 2022, 13:55 Uhr: Neymar-Ausfall für Yakin kein Vorteil +++

Der Schweizer Fußball-Nationaltrainer Murat Yakin sieht den Ausfall von Neymar nicht als Vorteil für sein Team. "Das tut einem Fußballerherz weh, man sieht solche Spieler lieber auf dem Platz", sagte der 48-Jährige vor dem Spiel gegen Brasilien: "Aber die brasilianische Mannschaft hat genug Spieler, um drei Mannschaften auf höchstem Niveau zu stellen. Es macht unsere Aufgabe nicht leichter."

Auch ohne Neymar sei Brasilien "eine der stärksten Mannschaften des Turniers", führte Yakin aus. Es gelte sich deshalb umso mehr, "auf unsere Stärken zu besinnen. Wir wissen, was wir können und werden zu unseren Chancen kommen. Wir haben genug ballsichere Spieler, die uns auf hohem Niveau aus dem Pressing befreien können." Die Mannschaft sei "bereit, ein gutes Spiel zu zeigen".

2018 hatte sich die Schweiz in der Gruppenphase gegen die Selecao bereits ein Remis erkämpft. "Wir haben seitdem Fortschritte gemacht, einige große Mannschaften geärgert", sagte Mittelfeldspieler Xherdan Shaqiri vor dem Duell am Montag (17.00 Uhr MEZ): "Das gibt Vertrauen. Wir wollen gegen eine große Mannschaft dagegenhalten und gewinnen."

+++ Update, 27. November 2022, 13:10 Uhr: Emiliano Martinez nach Saudi-Pleite in psychologischer Behandlung +++

Argentiniens Nationaltorhüter Emiliano Martinez hat die überraschende 1:2-Auftaktniederlage bei der WM gegen Saudi-Arabien sehr mitgenommen. Wie der Schlussmann von Aston Villa nach dem zweiten Vorrundenspiel (2:0-Sieg gegen Mexiko) erklärte, befand sich Martinez im Anschluss an das Spiel gegen Saudi-Arabien sogar in psychologischer Behandlung.

"Ich habe in diesen Tagen sehr gelitten", erklärte Martinez, "ich habe mit einem Psychologen gesprochen, weil sie zwei Mal zweimal aufs Tor geschossen haben und ich beides Schüsse reingingen". Tatsächlich konnte der Keeper bei der Pleite keinen einzigen Ball aufs Tor parieren, was ihn offensichtlich schwer zu schaffen machte: "Ich habe 45 Millionen Argentinier hinter mir und ich hätte mehr geben sollen."

Emi Martínez: “I suffered a lot these days. I talked with psychologist, because [Against Saudi] they shot me twice and I conceded both. I have 45 million Argentines behind me and I should have given more.”



🥹🫶



pic.twitter.com/PIimJ6NT2h — All About Argentina 🛎🇦🇷 (@AlbicelesteTalk) November 26, 2022

+++ Update, 27. November 2022, 12:28 Uhr: Bei Titelverteidigung - auch Benzema würde Medaille erhalten +++

Wie "RMC Sport" berichtet, würde auch Weltfußballer Karim Benzema eine Medaille erhalten, sollte sich Frankreich erneut den WM-Titel sichern können. Und das, obwohl der Stürmer von Real Madrid wegen einer Verletzung gar keine Minute bei der Endrunde in Katar auf dem Feld stehen mitwirken kann.

Die FIFA erklärte dem Bericht nach hierzu, dass jeder Spieler aus dem eigentlichen 26-Mann-Aufgebot des jeweiligen Weltmeisters eine Medaille erhält - somit Fall einer Titelverteidung Frankreichs auch Benzema. Neben dem Real-Stürmer musste auch schon Bayern-Profi Lucas Hernandez verletzungsbedingt abreisen. Der 26-Jährige zog sich im ersten Vorrundenspiel der Franzosen einen Kreuzbandriss zu.

+++ Update, 27. November 2022, 12:18 Uhr: Rippenfraktur! Portugiesen müssen auf Danilo Pereira verzichten +++

Portugal muss bei der Fußball-WM mindestens bis zum Ende der Gruppenphase auf Danilo Pereira verzichten. Wie der nationale Verband mitteilte, hat der Verteidiger von Paris St. Germain im Training am Samstag eine Fraktur dreier Rippen erlitten und werde vorerst pausieren. Der 31-Jährige hatte bei Portugals 3:2 gegen Ghana zum Auftakt in der Innenverteidigung durchgespielt.

Das Team um Superstar Cristiano Ronaldo trifft am Montag (20.00 Uhr MEZ) auf Uruguay, zum Abschluss der Gruppe H geht es am 2. Dezember gegen Südkorea.

+++ Update, 27. November 2022, 12:12 Uhr: Argentinier feiern Sieg über Mexiko ausgelassen +++

Die argentinische Nationalmannschaft, die zum WM-Auftakt überraschend mit 1:2 gegen Saudi-Arabien verlor, konnte sich durch einen 2:0-Sieg über Mexiko rehabilitieren. Nach der Partie ging es in der Kabine der Südamerikaner entsprechend ausgelassen zu.

Mittendrin bei den Feierlichkeiten der "Gauchos" war natürlich Superstar Lionel Messi, der Argentinien gegen Mexiko mit 1:0 in Führung brachte und damit den Sieg einleitete.

L'Argentina batte il Messico e dopo la partita si scatena la festa nello spogliatoio 🎊🇦🇷#ArgentinaMessico pic.twitter.com/hXuP6uwAKY — GOAL Italia (@GoalItalia) November 27, 2022

+++ Update, 27. November 2022, 10:31 Uhr: Casemiro traurig über CR7-Abgang bei Manchester United +++

Cristiano Ronaldo ist einfach omnipräsent. Nicht nur bei den Portugiesen ist "CR7" seit jeher das Gesprächsthema Nummer eins, auch bei den Brasilianern wurde nun nach dem mehrfachen Weltfußballer gefragt - konkret bei Casemiro, dem ehemaligen Teamkollegen von Ronaldo bei Manchester United.

Der Südamerikaner sollte sich auf einer Pressekonferenz im Rahmen der WM 2022 in Katar zur einvernehmlichen Trennung zwischen United und Ronaldo äußern und kommentierte diese weitreichende Entscheidung dann so: "Ich habe keine Nachrichten mit ihm ausgetauscht, aber Cristiano Ronaldo ist ein Spieler mit großer Erfahrung und er weiß, was das Beste für seine Karriere ist. Natürlich sind wir traurig, dass ein Spieler wie er uns verlässt, denn wir sprechen hier von einem der besten Spieler aller Zeiten."

Casemiro muss es wissen. Denn immerhin spielte der Brasilianer nicht nur in Manchester, sondern schon zuvor bei Real Madrid über viele Jahre hinweg mit Cristiano Ronaldo zusammen. Ob jedoch wirklich alle Spieler bei United traurig darüber sind, dass der bekanntlich etwas eigene und bisweilen egoistisch daher kommende Ronaldo nicht mehr im Verein ist, darf zumindest bezweifelt werden. Vor allem nach seinem skandalträchtigen Interview beim britischen Reporter und Moderator Piers Morgan.

Doch Casemiro hatte zum Schluss noch freundliche und vor allem versöhnliche Worte für "CR7" übrig: "Ich wünsche ihm alles Gute für seine Fußballkarriere - außer wenn er gegen mich spielt - aber ich wünsche ihm alles Gute."

+++ Update, 27. November 2022, 10:31 Uhr: Kinhöfer will Nettospielzeit statt XXL-Nachspielzeit +++

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hält nichts von den ausufernden Nachspielzeiten bei der Fußball-WM und fordert stattdessen die Einführung der Netto-Spielzeit. "Die FIFA möchte mit den XXL-Nachspielzeiten über 60 Netto-Minuten kommen. Also empfehle ich, zweimal 30 Minuten oder 35 Minuten pro Halbzeit einzuführen", schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der "Bild am Sonntag": "Und schon wissen alle Beteiligten, dass Schauspielerei und Zeitspielen nichts mehr nützen."

Nach Ansicht Kinhöfers sollte die Uhr wie in anderen Sportarten jedes Mal angehalten werden, wenn der Ball ruht. Die langen Nachspielzeiten hält er für keine gute Lösung. "Denn das Zeitschinden nimmt dadurch ja eher noch zu. Zudem steigt der Druck auf die Referees enorm an", schrieb der 54-Jährige: "Außerdem ist es doch totaler Unsinn, beim Spiel der Spanier gegen Costa Rica beim Stande von 6:0 noch acht Minuten draufzugeben."

+++ Update, 27. November 2022, 09:45 Uhr: Nilla Fischer kritisiert die FIFA +++

Regenbogen-"Importeurin" Nilla Fischer (38) hat den Fußball-Weltverband FIFA für das WM-Verbot der "One Love"-Armbinde kritisiert. "Die FIFA überschreitet leider oft Grenzen ? auch in diesem Fall", sagte die schwedische Ex-Nationalspielerin, die während ihrer Zeit beim VfL Wolfsburg die Regenbogenbinde in Deutschland populär gemacht hat, in der "Bild am Sonntag".

Dass der deutsche Kapitän Manuel Neuer im ersten WM-Spiel gegen Japan (1:2) wegen des Verbots nicht mit der "One Love"-Binde aufgelaufen war, hat Fischer "ein wenig enttäuscht". Das gelte allerdings für alle eingeknickten Länder.

"Wenn du eine Haltung hast, musst du auch bereit sein, Konsequenzen zu tragen und dafür einstehen", äußerte Fischer: "Begeistert war ich hingegen von der deutschen Innenministerin Nancy Faeser, die sich mit der 'One Love'-Binde ins Stadion und neben Infantino gesetzt hat."

+++ Update, 27. November 2022, 08:45 Uhr: Queiroz fordert Klinsmann zu Rücktritt aus TSG auf +++

Der iranische Fußball-Nationalcoach Carlos Queiroz hat Ex-Bundestrainer Jürgen Klinsmann nach dessen kritischen Bemerkungen über die Elf des WM-Teilnehmers zum Rücktritt aus der Technical Study Group (TSG) des Weltverbandes FIFA aufgefordert. Dies verlangte der portugiesische Fußballlehrer via Twitter.

Der 58-jährige Klinsmann hatte als Experte bei der "BBC" Aussagen über die iranische Mannschaft getroffen, die im Team von Queiroz nach dem 2:0-Erfolg gegen Wales empört aufgenommen wurden.

"Es ist Teil ihrer Kultur und wie sie spielen, sie haben den Schiedsrichter perfekt bearbeitet. Die Bank sprang ständig auf und beschwerte sich beim Linienrichter und vierten Offiziellen. Sie liegen einem die ganze Zeit im Ohr", sagte Klinsmann, "das ist ihre Kultur. Sie bringen dich dazu, die Konzentration zu verlieren".

Auch über Coach Queiroz und dessen Karriere äußerte sich Ex-Bundestrainer Klinsmann: "Er hatte Probleme in Südamerika, hat sich weder mit Kolumbien noch später mit Ägypten qualifiziert. Kurz vor der WM ging er zurück in den Iran, wo er schon zuvor lange gearbeitet hatte."

Dear Jurgen;



You took the initiative to call me Carlos, so I believe it is proper to call you Jurgen. Right?



Even not knowing me personally, you question my character with a typical prejudiced judgment of superiority.

(...) pic.twitter.com/JAq0l7Yp6n — Carlos Queiroz (@Carlos_Queiroz) November 26, 2022

"Unabhängig davon, dass ich sie für ihre sportlichen Erfolge auf dem Platz respektiere, aber diese Bemerkungen über die iranische Kultur, die iranische Nationalmannschaft und meine Spieler sind eine Schande für den Fußball", twitterte Queiroz daraufhin erbost.

Der einstige Weltklassestürmer Klinsmann, Weltmeister von 1990, sei jederzeit im Quartier des Iran willkommen - wenn er seinen Posten in der TSG aufgebe. "Wir versprechen ihnen, dass wir keine Urteile über ihre Kultur, Wurzeln und ihren Hintergrund abgeben werden. Wir versprechen, dass sie jederzeit willkommen sind in unserer Familie", so Queiroz.

Mittlerweile relativierte Klinsmann seine Aussagen über die Iraner und Trainer Queiroz: "Ich habe nie Carlos oder die iranische Bank kritisiert. Alles, was ich beschrieben habe, war ihre emotionale Art und Weise, die irgendwo bewundernswert ist." Um die Situation zu beruhigen bzw. zu klären, wolle Klinsmann telefonisch mit Queiroz in Kontakt treten.

Das iranische Team steht politisch aufgrund der Proteste in der Heimat und einigen Aktionen, die als Unterstützung der Protestbewegung gedeutet werden, auch intern unter Druck. Im ersten Spiel gegen England (2:6) hatten die iranischen Akteure die Nationalhymne nicht mitgesungen, im zweiten Spiel gegen Wales (2:0) dann schon.

Im letzten Gruppenspiel treffen die Iraner nun auf die Auswahl der USA. Die Vereinigten Staaten gelten als Erzfeinde der Mullahs im Iran.

+++ Update, 27. November 2022, 08:25 Uhr: FIFA ermittelt gegen Serbien +++

Die FIFA-Disziplinarkommission hat ein Verfahren gegen den serbischen Fußballverband (FSS) eingeleitet. Grund dafür ist eine nationalistische Fahne, die in der Umkleidekabine der Nationalmannschaft bei der WM in Katar aufgehängt und fotografiert worden war. Das gab der Weltverband am Samstag bekannt.

Auf dem Foto, das vor dem ersten Gruppenspiel Serbiens gegen Brasilien am Donnerstag (0:2) aufgenommen worden war und anschließend im Internet kursierte, ist eine Karte zu sehen, auf der auch die Umrisse des Kosovo in serbischen Nationalfarben abgebildet sind. Der kosovarische Fußballverband (FFK) hatte diese "aggressive Aktion gegen die Republik Kosovo" am Freitag auf Twitter scharf verurteilt und die FIFA zum Handeln aufgefordert.

Die Weltmeisterschaft sei ein Ereignis der Freude und Einigkeit, schrieb der Verband: "Sie soll Botschaften der Hoffnung und des Friedens senden und keine des Hasses."

An utterly xenophobic, fascistic, and chauvinistic banner hanging in the 🇷🇸 national team’s locker room before their #WorldCup game today. This banner is a political signifier of a long-present Serbian rhetoric that led to ethnic cleansing in Kosova during 1998/99 war. pic.twitter.com/5SFMLMRJUc — Andi Haxhiu 🇦🇷 (@AndiHaxhiu1) November 24, 2022

Der Kosovo, ehemalige Teilregion der Republik Serbien, hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Ein Großteil der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennt diesen Status an - Serbien dagegen betrachtet den Kosovo als autonome Provinz des Staates.

+++ Update, 27. November 2022, 08:09 Uhr: Messi der beste Spieler der Welt? Scaloni: "Wissen wir schon lange" +++

In höchster Not war auf Lionel Messi Verlass. Als Argentiniens Fußball-Nationalmannschaft in Katar das frühe Aus drohte, rettete der alternde Superstar den zweimaligen Weltmeister. "Ihr wisst, was passiert ist: Nummer zehn schießt das Tor", sagte Trainer Lionel Scaloni nach dem 2:0 (0:0) im zweiten Gruppenspiel gegen Mexiko, "er macht das, was er am besten kann. Es war mitreißend."

Messis Weitschuss in der 64. Minute - mit dem Mute der Verzweiflung, weil gegen das mexikanische Abwehrbollwerk wenig gelang - gab der Albiceleste nach der 1:2-Blamage gegen Saudi-Arabien die Hoffnung auf die K.o.-Runde zurück. Dank des besten Spielers der Welt? "Nein", antwortete Scaloni, als er gefragt wurde, ob dies die Botschaft des Spiels war, "das wissen wir schon lange."

Messi stehe nicht alleine auf dem Feld, betonte der Coach. "Er hat Unterstützung von der Mannschaft", sagte Scaloni, seine Schützlinge spielten "nicht immer richtig. Aber es ist toll, dass sie alles auf dem Platz lassen für diese Farben, für dieses Trikot". Er habe "gute Spieler - darüber hinaus haben wir Leo". Wichtig sei vor allem eines: "Messi soll diese WM genießen." Es ist die letzte für den 35-Jährigen, der in seiner Karriere schon alles gewonnen hat - außer den Weltmeistertitel.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Brasilien-Star Neymar zeigt sich optimistisch

Für Brasiliens verletzten Superstar Neymar ist an eine Rückkehr auf den Platz bei der Fußball-WM in Katar noch nicht zu denken. Der 30-Jährige teilte am Samstagabend auf Instagram Fotos seines weiterhin stark geschwollenen rechten Fußes, der einen Einsatz im zweiten Gruppenspiel am Montag gegen die Schweiz unmöglich macht. Neymar zeigte sich dennoch optimistisch, seinen Beitrag kommentierte er mit den Worten "Auf geht's!"

Neymar laboriert an einer Verletzung am lateralen Bandapparat im rechten Fußgelenk. Der Offensivstar hatte sich in der Partie gegen Serbien am Donnerstag (2:0) bei einem Foul von Nikola Milenkovic in der Schlussphase verletzt und musste ausgewechselt werden.

Neben Neymar wird gegen die Schweiz, die zum Start der Gruppe G gegen Kamerun 1:0 gewonnen hatte, auch Rechtsverteidiger Danilo ausfallen. Der 31-Jährige von Juventus Turin hatte gegen Serbien 90 Minuten durchgehalten, doch auch er leidet unter einer Knöchelverletzung.

Walisischer Fan stirbt in Katar

Trauriger Vorfall bei der Fußball-WM in Katar: Ein 62 Jahre alter Fan der walisischen Nationalmannschaft ist am Freitag in Doha verstorben. Das teilte der Verband am Samstag mit. Laut "BBC Wales" soll es sich um eine natürliche Todesursache handeln.

"Unser tiefstes Beileid vom gesamten walisischen Fußballverband. Unsere Gedanken sind in dieser traurigen Zeit bei der Familie und den Freunden", schrieb der Verband via Twitter.

Der Mann war laut Medienberichten mit seinem Sohn und Freunden im Emirat unterwegs. Rund 2.500 Anhänger unterstützen die Waliser während der Endrunde in Katar.

Dani Alves: Mbappe? Neymar und Messi sind phänomenaler!

Der brasilianische Routinier und frühere PSG-Profi Dani Alves kritisierte Superstar Kylian Mbappe und sieht den französischen Weltmeister im Vergleich mit seinen Teamkollegen Neymar und Lionel Messi qualitativ im Nachteil.

"Seine Mannschaftskameraden bereichern seine Qualitäten. Mbappe ist ein Phänomen, das noch nicht verstanden hat, dass seine Sturmpartner phänomenaler sind als er", sagte Alves der "Gazzetta dello Sport". Mbappes Sturmpartner bei PSG sind eben der Brasilianer Neymar sowie der Argentinier Lionel Messi.

"Neymar und Messi sind einzigartig. Sie sehen und tun Dinge, die kein anderer tun kann. Man muss klug sein, um ihr Potenzial voll auszuschöpfen. Sie sind zwei Genies des Fußballs", schwärmt Alves. Mit beiden spielte er einst beim FC Barcelona zusammen - mit Neymar zudem in der brasilianischen Nationalmannschaft.

Alves kritisierte vor allem den vermeintlichen Eigensinn in der Spielweise Mbappes und fordert ein besseres Zusammenspiel des Franzosen mit Neymar und Messi. "Wenn Mbappe diesen beiden den Ball geben würde, würden sie 150 Tore schießen", ist der 39-Jährige überzeugt.

US-Coach Berhalter vor Iran-Spiel: "Geht nicht um Politik"

US-Nationaltrainer Gregg Berhalter hat vor dem brisanten Gruppenfinale gegen den Iran davor gewarnt, der Partie eine politische Bedeutung zu geben. "Wir sind Fußballspieler. Wir werden kämpfen, sie werden kämpfen, das ist alles. Es geht nicht um Politik", sagte der ehemalige Profi von Energie Cottbus mit Blick auf die Partie am Dienstag (20.00 Uhr).

Die USA muss gewinnen, um das Achtelfinale zu erreichen. "Ich habe in drei verschiedenen Ländern gespielt, war Trainer in Schweden. Beim Fußball lernt man so viele Menschen aus der ganzen Welt kennen, und sie sind alle vereint durch den Fußball. Was am Dienstag zählt ist, dass beide eine Runde weiter kommen wollen. Mehr nicht", so Berhalter.

Seit 1980 bestehen zwischen den USA und Iran keine diplomatischen Beziehungen mehr, der Drohnenangriff auf den iranische General Qasem Soleimani im Januar 2020 hatte die Situation noch einmal verschlechtert.

Schon bei der WM 1998 war Iran auf den "Großen Satan" getroffen, die Partie wurde als "Mutter aller Spiele" bekannt. Doch es blieb fair, beide Teams tauschten Blumen aus und posierten für ein gemeinsames Foto. "Wir haben in 90 Minuten mehr geschafft als Politiker in 20 Jahren", sagte US-Abwehrspieler Jeff Agoos damals, von der FIFA gab es gar den Fairplay-Preis. Auf dem Rasen gewann Iran 2:1.

