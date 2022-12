München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft traf in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember). Mit vier Punkten schied die DFB-Auswahl aus.

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 15:49 Uhr: Südkorea hofft auf Neymar-Ausfall - Einsatz aber wohl möglich +++

Südkorea hofft auf einen weiteren Ausfall von Brasiliens Superstar Neymar. "Wir würden doch heucheln, wenn wir sagen würden, dass wir es bevorzugen würden, wenn Neymar spielt", sagte Trainer Paulo Bento vor dem Achtelfinale gegen den Rekordweltmeister am Montag (ab 20 Uhr im Liveticker auf ran.de) bei der WM in Katar.

Ein Einsatz des Angreifers von Paris St. Germain ist aber offenbar durchaus realistisch. Besteht Neymar, der die letzten beiden Partien wegen einer Bänderverletzung am rechten Sprunggelenk verpasst hatte, den Belastungstest im Training am Sonntag, "spielt er morgen", sagte Brasiliens Trainer Tite.

Die Qualität der Brasilianer sei hoch, sagte der portugiesische Coach, der nach seiner Rotsperre an die Seitenlinie zurückkehren wird: "Wir werden leiden müssen und wir werden wahrscheinlich häufig an unseren eigenen Sechzehner gedrängt." Verteidiger Jinsu Kim ergänzte: "Wir spielen gegen Weltklassespieler, aber wir wollen zeigen, was wir drauf haben."

Nach dem Erfolg über Portugal (2:1) im Gruppenfinale zog der zweimalige Asienmeister zum dritten Mal in die K.o.-Runde einer WM ein. 2002 erreichten die Südkoreaner im eigenen Land das Halbfinale. "Davon sollten wir uns nicht leiten lassen", bekräftigte Bento: "Wir müssen uns auf die Partie konzentrieren. Danach schauen wir, was noch drin ist."

+++ Update, 04. Dezember 2022, 14:57 Uhr: Lloris nun Rekord-Nationalspieler Frankreichs +++

Mit seinem Einsatz bei Frankreichs Achtelfinal-Begegnung gegen Polen steigt Torhüter Hugo Lloris zu Frankreichs Rekord-Nationalspieler auf.

Durch den 142. Länderspiel-Einsatz für die Grande Nation zieht der 35-Jährige mit den bislang alleinigen Rekordhalter Lilian Thuram gleich.

La 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 de départ pour ce 𝟭/𝟴 𝗱𝗲 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗹𝗲 de Coupe du Monde 🔥



Coup d'envoi 16h00 sur TF1 📺



🇫🇷🇵🇱 #FRAPOL | #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jUvKfKNOo7 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 4, 2022

+++ Update, 04. Dezember 2022, 14:01 Uhr: Tite bestätigt Neymar-Rückkehr +++

Brasiliens Superstar Neymar wird der "Selecao" im Achtelfinale gegen Südkorea wieder zur Verfügung stehen. Das bestätigte Nationaltrainer Tite am Sonntag auf die entsprechende Frage eines Journalisten.

Die brasilianische Nationalmannschaft trifft am Montag im WM-Achtelfinale auf Südkorea (20 Uhr MEZ). Neymar kam bislang bei der WM in Katar nur im ersten Vorrunden-Spiel der Brasilianer gegen Serbien (2:0) zum Einsatz. Die beiden Partien danach verpasste der Offensivspieler wegen einer Fußverletzung.

"Ich fühle mich gut, ich wusste, dass ich es jetzt tun würde", postete Neymar bereits am Samstag zu einem Bild, das ihn beim Training zeigt.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

+++ Update, 04. Dezember 2022, 13:52 Uhr: Kroatien mit Respekt vor Achtelfinal-Gegner Japan +++

Kroatien geht mit großem Respekt ins WM-Achtelfinale gegen den Deutschland-Bezwinger Japan. "Sie haben ein hohes Tempo, ihre Umschaltmomente sind sehr gefährlich", sagte Nationaltrainer Zlatko Dalic vor dem Duell am Montag (16.00 Uhr): "Sie sind selbstbewusst, sie haben Spanien und Deutschland geschlagen."

Der Vize-Weltmeister sei "vorbereitet, um unsere beste Leistung abzurufen", kündigte Dalic an. Nach dem zweiten Platz vor vier Jahren in Russland stehen die Kroaten erneut in der K.o.-Runde. "Wir haben Großartiges erreicht. Es ist ein Wunder, wir haben nur vier Millionen Einwohner", sagte Dalic: "2018 haben wir gezeigt, dass Träume wahr werden können."

Um ins Viertelfinale einzuziehen, soll die Expertise von Leipzigs Josko Gvardiol helfen. "Ich kenne die Japaner sehr gut, sie sind sehr gefährlich. Sie kämpfen bis zum Ende", erklärte der Innenverteidiger, der zahlreiche Spieler der "Samurai Blue" aus der Bundesliga kennt.

"Es ist wichtig, dass wir unserem Gegner Respekt zollen", sagte Dalic über den Sieger der deutschen Gruppe E. Seine Mannschaft wisse, "wie wichtig dieses Spiel für uns ist. Japan ist sehr charakterstark. Wir dürfen sie nicht unterschätzen."

+++ Update, 04. Dezember 2022, 13:31 Uhr: Australien-Coach Arnold lässt Zukunft offen +++

Nach dem Achtelfinal-Aus gegen Argentinien hat Australiens Nationaltrainer Graham Arnold seine Zukunft erst einmal offen gelassen. "Ich habe noch nicht über die Zukunft nachgedacht", sagte der 59-Jährige nach der 1:2-Niederlage gegen die Südamerikaner.

Zunächst möchte er nun erst einmal ausspannen: "Mein Vertrag läuft aus und ich möchte einfach nur wegfahren, Urlaub machen, eine Pause einlegen und sehen, was passiert. Ich habe in dieser Saison extrem hart gearbeitet."

Graham coacht die australische Nationalmannschaft seit Juli 2018.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 13:06 Uhr: Japan will ins Viertelfinale: "Wir hoffen, dass wir Geschichte schreiben" +++

Deutschland-Bezwinger Japan will bei der Fußball-WM in Katar Historisches schaffen und erstmals das Achtelfinale überstehen. "Wir sind noch nie weitergekommen, aber wir hoffen, dass wir gewinnen und Geschichte schreiben", sagte Abwehrspieler Yuto Nagatomo vor dem Duell mit Kroatien am Montag (16.00 Uhr).

Das Team sei als Sieger der Gruppe E "selbstbewusst", erklärte der 36-Jährige: "Wir glauben, dass wir es schaffen können." Nationaltrainer Hajime Moriyasu erwartet von seinen Spielern, dass sie gegen den Vize-Weltmeister "mutig spielen". Auch Nagatomo betonte: "Egal, wie sehr wir an allem gearbeitet haben - wenn wir Angst haben, wird das auf dem Feld nutzlos sein."

Aus der Achtelfinal-Niederlage 2018 in Russland gegen Belgien (2:3) habe Japan gelernt, sagte der Coach: "Die Erfahrung war wertvoll." Seitdem habe sich der japanische Fußball entwickelt. "Die Einzelspieler sind besser geworden", sagte Moriyasu auf die Frage, was sich geändert habe: "Japan war schon immer ein Team, das organisiert spielen kann. Aber wenn die einzelnen Spieler nicht stark sind, ist das nicht ausreichend."

Das Spiel gegen Belgien werde er "nie vergessen", sagte Nagatomo. Die Mannschaft sei nun aber "die stärkste in der japanischen WM-Historie, wir wollen gegen Kroatien gewinnen".

+++ Update, 04. Dezember 2022, 12:39 Uhr: Australier baten Messi um Erinnerungs-Selfie +++

Nach dem WM-Aus gegen Argentinien hatten die Spieler Australiens wohl nur noch einen Wunsch: ein Erinnerungs-Selfie mit Lionel Messi, der die Südamerikaner beim 2:1-Sieg zwischenzeitlich mit 1:0 in Führung schoss.

Der Superstar von Paris St. Germain erfüllte den Spielern der "Socceroos" diesen Wunsch auch geduldig, wie Clips in den sozialen Netzwerken zeigen.

All the Australia players were fanboying over Lionel Messi after the match! 😂👏pic.twitter.com/7i7teRQZfq — SPORTbible (@sportbible) December 4, 2022

One to show the grand kids in the future 🇦🇷 👀 pic.twitter.com/vfH8pbTowy — david cummings (@davidcummings00) December 4, 2022

+++ Update, 04. Dezember 2022, 11:17 Uhr: Depay trollt US-Star Barkley+++

Der niederländische Nationalspieler Memphis Depay reagierte nach dem Viertelfinal-Einzug des Oranje-Teams gegen die USA (3:1) auf die Ansage von Ex-US-Basketball-Star Charles Barkley reagiert. Dieser stellte vor dem Achtelfinale als Experte im US-TV die Qualitäten der Niederländer infrage.

"Viel bellen, kein Beißen", schrieb Depay zu einem Tweet mit dem Bild von Barkley und spricht damit wohl an, dass trotz der kritischen Aussage des Ex-Basketballers am Ende doch die Niederländer im Achtelfinale gegen die USA die Oberhand behielten.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 10:23 Uhr: Fjörtoft lobt Messi und Martinez +++

Der frühere Bundesliga-Profi Jan Aage Fjörtoft lobte via Twitter nach dem 2:1-Sieg gegen Australien die Argentinien-Stars Lionel Messi und Lisandro Martinez.

"Messi! Gestern Abend wieder der König! Aber vergessen wir nicht die entscheidende Aktion von Lisandro Martinez neun Minuten vor dem Ende", schrieb der Norweger, der während der WM unter anderem als TV-Experte für "Servus TV" tätig ist.

Messi erzielte das zwischenzeitliche 1:0 für die Südamerikaner, Martinez rettete kurz vor Schluss mit einer spektakulären Grätsche die knappe Führung gegen die "Socceroos".

Messi! The King again last night!

But let’s not forget Lisandro Martinez’ decisive action 9 minutes before the end.



Proper defender — Jan Aage Fjørtoft 🏳️‍🌈 🇳🇴 💛💙 (@JanAageFjortoft) December 4, 2022

+++ Update, 04. Dezember 2022, 09:52 Uhr: Niederländer "tanzen" ins Viertelfinale +++

Die niederländische Nationalmannschaft hat durch einen 3:1-Sieg gegen die USA das Viertelfinale bei der WM-Endrunde in Katar erreicht.

Bei der Rückkehr ins Mannschaftshotel tanzten Memphis Depay, Coach Louis van Gaal und Co. nicht nur sprichwörtlich vor Freude.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 09:34 Uhr: Kinhöfer kritisiert FIFA nach Attacken auf Schiedsrichter Siebert +++

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer hat den Fußball-Weltverband für den mangelhaften Schutz des deutschen WM-Referees Daniel Siebert (Berlin) heftig kritisiert. "Ich kriege da echt einen Hals: Im Innenraum rennen haufenweise FIFA-Häuptlinge mit Mappen unterm Arm und Knopf im Ohr rum. Aber Sicherheitspersonal, das die Schiedsrichter sicher in die Katakomben geleitet, habe ich vermisst", schrieb Kinhöfer in seiner Kolumne in der "Bild am Sonntag": "In jedem Kreisliga-Spiel ist das besser organisiert."

Siebert war nach dem WM-Aus des zweimaligen Weltmeisters Uruguay heftig von den südamerikanischen Spielern angegangen worden. Uruguay hatte trotz des 2:0 (2:0) im Gruppenfinale gegen Ghana das Achtelfinale verpasst. Der Mannschaft von Kapitän Luis Suarez fehlte ein Tor. Dafür machten die Uruguayer Siebert verantwortlich, weil er ihnen einen Strafstoß verwehrt hatte.

"Ich kann den (subjektiven) Unmut nachvollziehen. Wenn du solch strittige Szenen als Referee entscheiden musst, fühlt sich eine Partei immer betrogen", schrieb Kinhöfer: "Aber die Uruguayer sind (mal wieder) völlig übers Ziel hinausgeschossen."

+++ Update, 04. Dezember 2022, 09:21 Uhr: Netz feiert vermeintliche Ähnlichkeit von Busquets und Yoshida +++

Während der WM in Katar gibt es natürlich immer wieder vermeintliche Entdeckungen von Fans in Hinblick auf optische Ähnlichkeiten von Spieler oder Trainern zu anderen Promis.

Aktuell feiert das Netz die vermeintliche Ähnlichkeit von Spaniens Star Sergio Busquets und Japans Verteidiger Maya Yoshida. Sogar Videos dazu kursieren in den sozialen Netzwerken.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 08:40 Uhr: De Ligt trotz WM-Bankrolle: "Mehr gespielt als erwartet"+++

Bayern-Profi Matthijs de Ligt geht mit seiner Bankrolle für die Niederlande bei der Fußball-WM in Katar gelassen um. "Es ist nicht so frustrierend", sagte der Innenverteidiger nach dem 3:1 im Achtelfinale gegen die USA: "Natürlich will jeder Spieler spielen, aber wir sind eine Gruppe von 26 Spielern. Ehrlicherweise habe ich bereits mehr gespielt, als ich erwartet habe. Ich hatte befürchtet, bei dieser WM gar nicht zu spielen."

De Ligt hatte zum Auftakt gegen den Senegal (2:0) durchgespielt, ehe er in den folgenden drei Partien nur noch zu einem Kurzeinsatz von einer Minute kam. Das liege an der "Spielweise und der Art des Coachings", erklärte der 23-Jährige: "Es ist in Ordnung, ich kenne meine Rolle. Ich trainiere jeden Tag, um dem Team eine Hilfe zu sein." Er sei "glücklich", weil die Mannschaft im Viertelfinale ist.

Die Niederlande spielt im Gegensatz zu Bayern defensiv mit einer Dreierkette. Dennoch sieht de Ligt seinen Sommerwechsel nach München rückblickend als absolut richtige Entscheidung. "Ich habe eine sehr schöne Zeit. Ich fühle mich schon nach wenigen Monaten zu Hause. Ich bin sehr glücklich", erzählte er: "Wie ich bei Bayern gespielt habe, hat mir die Gelegenheit gegeben, hier das erste Spiel zu spielen."

+++ Update, 04. Dezember 2022, 08:05 Uhr: "Eine Ehre": Scaloni freut sich auf van Gaal +++

Der jüngste WM-Trainer trifft auf den ältesten - Argentiniens Lionel Scaloni (44) fiebert dem Viertelfinal-Duell mit dem erfahrenen Niederländer Louis van Gaal bereits entgegen. "Jeder kennt ihn. Jeder weiß, was er im Fußball erreicht hat. Es ist eine Ehre, gegen ihn bei einer WM zu spielen", sagte Scaloni nach dem 2:1 (1:0) der Albiceleste im Achtelfinale gegen Australien.

Es mache ihn "stolz", am Freitag (20.00 Uhr MEZ) auf den 71 Jahre alten van Gaal zu treffen. "Ich war ein junger Profi und habe bei Deportivo La Coruna gespielt, als er als Trainer in Barcelona gearbeitet hat. Stellt euch das mal vor, es ist so lange her", scherzte Scaloni vor der Partie gegen die Niederlande, die sich im Achtelfinale mit 3:1 gegen die USA durchgesetzt hatte.

Van Gaals Team brilliere bei dieser WM nicht so wie frühere niederländische Mannschaften. "Aber sie machen einige Dinge sehr gut, andere wiederum nicht so gut", sagte Scaloni. Es werde ein schönes Spiel mit zwei großen Nationalteams.

Der argentinische Coach setzt dabei auch auf eine Rückkehr des angeschlagenen Angel Di Maria (Oberschenkelprobleme). "Hoffentlich wird er spielen können. Ich denke nicht, dass wir ihm geholfen hätten, wenn wir ihn heute gebracht hätten", sagte Scaloni, der gegen Australien auf Di Maria verzichtet hatte. In den nächsten Tagen werde sich der Zustand des Offensivspielers weiter verbessern.

+++ Update, 04. Dezember 2022, 07:44 Uhr: US-Coach Berhalter lässt Zukunft nach WM-Aus offen +++

Nach dem erneuten Aus der USA im WM-Achtelfinale hat Nationaltrainer Gregg Berhalter seine Zukunft offen gelassen. "Ich habe mich im letzten Monat nur auf die Weltmeisterschaft fokussiert", sagte der ehemalige Bundesligaprofi nach dem 1:3 (0:2) gegen die Niederlande: "In den nächsten Wochen werde ich mich hinsetzen und überlegen, was als Nächstes kommt."

Der Vertrag des 49-Jährigen läuft nach der WM aus. Der frühere Abwehrspieler von Energie Cottbus und 1860 München hatte vor vier Jahren den Job übernommen und das US-Team zum Sieg beim Gold Cup 2021 und zur WM in Katar geführt. Schon während der Vorrunde war allerdings Kritik an Taktik und Aufstellung laut geworden. Wie 2014 und 2010 war im Achtelfinale Endstation, der Sprung unter die besten Acht, der lediglich 2002 gelungen war, wurde erneut verpasst.

Dennoch sieht Berhalter eine positive Tendenz. "Die Mannschaft hat eine Identität entwickelt, ich sehe eine Entwicklung", sagte er. Allerdings sei das Aus "schwer zu verarbeiten". Das Team habe aber "alles gegeben". Seine Bilanz: "Wir wollten dem Rest der Welt zeigen, wie wir Fußball spielen, wir haben dieses Ziel zumindest teilweise erreicht."

Vor der WM hatte Berhalter gesagt, dass er noch nicht so weit sei, seinen Vertrag zu verlängern, dass die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko aber eine "großartige Gelegenheit" sei.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Verwirrung um Neymar-Verletzung

Brasilien bangt um Neymar. Oder doch nicht? Nachdem sich der Superstar im ersten Gruppenspiel gegen die Serbien am Knöchel verletzte, ist weiter unklar, ob er nochmal ins Turnier eingreifen kann. Unterschiedliche Medienberichte und ein Video des brasilianischen Verbandes machen die Verwirrung perfekt.

Während die britische "Sun" und verschiedene brasilianische Medien berichteten, dass sich der 30-Jährige nicht nur den Knöchel geprellt hat, sondern auch Bänder in Mitleidenschaft gezogen wurden, veröffentlichte der brasilianische Verband ein Video, dass Neymar offensichtlich beschwerdefrei beim Aufwärmen mit Ball im Spielerkreis sowie beim Schusstraining zeigt.

Es bleibt also spannend, ob Neymar im Achtelfinale gegen Südkorea auf dem Platz stehen wird.

Serbien-Coach beschimpfte wohl Xhaka und Co.

In der zweiten Halbzeit der Partie zwischen Serbien und der Schweiz (2:3) kam es bei diesem Vorrunden-Duell in Katar zu Getümmeln und obszönen Gesten, die von Schweiz-Kapitän Granit Xhaka in Richtung serbische Bank ausgingen.

In diesem emotional aufgeladenen Duell, bei dem vor allem die kosovo- und albanisch-stämmigen Spieler der Schweiz im Fokus waren, soll es aber vonseiten der Serben schon zuvor zu massiven Beschimpfungen gekommen sein.

Wie unter anderem das österreichische Portal "heute.at" berichtet, war beim Stand von 2:1 für Serbien deutlich zu erkennen, wie Coach Dragan Stojkovic die kosovo- und albanisch-stämmigen Spieler der Schweiz übel beleidigte. "Ich f**** eure albanischen Mütter", soll Stojkovic vor allem in Richtung Xhaka und den ebenfalls aus dem Kosovo stammenden Xherdan Shaqiri gebrüllt haben.

Zudem beschimpfte Stojkovic das Schweizer Duo als "Siptar", eine abwertende Beleidigung für Menschen mit albanischer Abstammung. In den sozialen Medien kursierten schon kurz später Videoclips dieser Beleidigungen.

Ronaldo liefert sich Wortgefecht bei Auswechslung

Wieder den Torrekord verpasst, dazu ausgewechselt: Portugals Superstar Cristiano Ronaldo verließ den Platz genervt - und lieferte sich auch noch ein kleines Wortgefecht. "Der koreanische Spieler forderte mich auf, schneller zu gehen. Dann habe ich ihm gesagt, er solle ruhig sein, denn er habe keine Autorität", sagte Ronaldo nach dem 1:2 (1:1) gegen Südkorea im letzten WM-Gruppenspiel.

In der 65. Minute war Ronaldo nach einer schwachen Vorstellung ausgewechselt worden. Auffallend langsam trottete der 37-Jährige Richtung Bank, nach einer angeblichen Provokation des Gegners hielt er sich unter anderem einen Zeigefinger vor die Lippen. "Wenn ich nicht schnell genug gehe, ist es Sache des Schiedsrichters, das zu sagen", meinte Ronaldo.

Spekulationen, Ronaldo sei aufgrund der Auswechslung verärgert gewesen, wies auch Portugals Nationaltrainer Fernando Santos zurück. "Er war wütend auf den koreanischen Gegenspieler, jeder hat das gesehen. Der Spieler hat ihn beleidigt und ihm gesagt, er solle weggehen", sagte der 68-Jährige.

Ronaldo (8 Treffer) verpasste gegen Südkorea erneut die Bestmarke von Portugals WM-Rekordschützen Eusebio (9). Bereits vor der Niederlage waren die Portugiesen für das Achtelfinale qualifiziert, am Dienstag (20.00 Uhr MEZ) treffen Ronaldo und Co. in der ersten K.o.-Runde auf die Schweiz.

Xhaka über Jashari-Jubel: "Kein politischer Hintergrund"

Der Schweizer Kapitän Granit Xhaka wollte mit seinem Jubel im Jashari-Trikot nach eigener Aussage nur ein freundschaftliches Statement setzen. "Das hatte überhaupt keinen politischen Hintergrund", beteuerte der Mittelfeldspieler nach dem 3:2 (2:2) gegen Serbien.

Die Eidgenossen waren durch den Erfolg im politisch aufgeladenen Duell ins WM-Achtelfinale eingezogen. Xhaka feierte nach Spielende vor den Schweizer Fans und zog sich ein herumgedrehtes Trikot seines Teamkollegen Ardon Jashari über. Der Nachname des 20-Jährigen, der in Katar seine erste WM spielt, prangte gut lesbar auf Xhakas Brust.

"Er ist ein Junge, den ich sehr schätze. Wir sind tagtäglich zusammen, verbringen sehr viel Zeit. Er möchte viele Tipps von mir holen. Ich habe ihm gesagt, falls ich ein Tor schieße, ziehe ich sein Trikot nach dem Spiel an. Das habe ich für ihn gemacht", meinte Xhaka, der gegen die Serben allerdings nicht zu den Schweizer Torschützen zählte.

In den Sozialen Medien wurde Jubel des albanisch-stämmigen Arsenal-Profis vereinzelt als politisches Signal interpretiert. Der verstorbene Adem Jashari war erster Befehlshaber der ehemaligen kosovarischen Befreiungsarmee UCK.

Der Kosovo, ehemalige Teilregion der Republik Serbien, hatte sich 2008 für unabhängig erklärt. Ein Großteil der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen erkennt diesen Status an - Serbien dagegen betrachtet den Kosovo als autonome Provinz des Staates.

Bereits während des Spiels hatte Xhaka für Aufruhr gesorgt. Der frühere Gladbacher hatte sich in der immer hektischer werdenden zweiten Hälfte vor der serbischen Bank in den Schritt gefasst und mehrere Worte in Richtung der Auswechselspieler gerufen, dies löste eine Rudelbildung aus.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Frankreich vs. Polen - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF

20:00 Uhr: England vs. Senegal - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

