München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 29. November 2022, 10:34 Uhr: Verletzter Superstar Neymar jetzt auch noch erkrankt +++

Brasiliens Superstar Neymar schaute beim 1:0-Sieg im zweiten WM-Gruppenspiel gegen die Schweiz im Teamhotel zu - aber nicht nur wegen seiner Knöchelverletzung. Sein Teamkollege Vinicius Junior plauderte nach dem Spiel aus, dass der 30-Jährige auch leicht erkrankt sei.

"Er war traurig, dass er nicht mitkommen konnte, es geht ihm ein bisschen schlecht", sagte der Außenstürmer dem Sender TV Globo: "Nicht nur wegen des Fußes, sondern auch wegen ein wenig Fieber. Ich hoffe, dass er sich so schnell wie möglich erholt."

Neymar hatte sich beim 2:0 gegen Serbien zum Auftakt eine Bänderverletzung im rechten Sprunggelenk zugezogen. Wann er wieder spielen kann, ist offen. Im letzten Vorrundenspiel am Freitag gegen Kamerun wird nicht mit seinem Einsatz gerechnet, zumal Brasilien bereits das Achtelfinale erreicht hat.

+++ Update, 29. November 2022, 09:45 Uhr: Deschamps kündigt Rotation gegen Tunesien an +++

Frankreichs Stars um Kylian Mbappe erhalten im letzten WM-Gruppenspiel wohl eine Pause. Nationaltrainer Didier Deschamps kündigte für die Partie am Mittwoch (16.00 Uhr MEZ) gegen Tunesien mehrere Wechsel in der Startelf an. "Ich kann aber noch nicht sagen, wie viele es geben wird - und ich will es dem Gegner nicht sagen", sagte der Coach des Weltmeisters, der bereits für das Achtelfinale qualifiziert ist.

Ob Superstar Mbappe nach seinem Gala-Auftritt mit zwei Treffern gegen Dänemark (2:1) geschont wird, ließ Deschamps offen. Sollte der 23-Jährige eine Pause bekommen, wäre dies laut des französischen Trainers kein Problem. "Kylian hat kein großes Ego. Natürlich will er spielen - wie alle Spieler", sagte Deschamps: "Natürlich ist er ein Star, aber er ist ein Teamplayer."

+++ Update, 29. November 2022, 08:24 Uhr: Blitz-Comeback? Benzema möglicherweise doch noch bei der WM im Einsatz +++

Weltfußballer Karim Benzema könnte wohl doch noch im Laufe des WM-Turniers für Frankreich ins Geschehen eingreifen. Der Stürmer von Real Madrid hat sich laut übereinstimmenden Medienberichten so gut von seiner Verletzung (Muskelriss im linken Quadrizeps) erholt, dass ein Blitz-Comeback bei der Endrunde in Katar möglich erscheint. Dies berichtet unter anderem der spanische Journalist Carlos Rodriguez vom Radiosender "Onda Madrid". Es wird darüber spekuliert, dass die Ärzte bei Benzema nach dessen Verletzung die Ausfallzeit zunächst falsch prognostiziert haben.

Demnach soll der Stürmer bei Real Madrid bereits ab 1. Dezember wieder ins Training einsteigen. Somit wäre auch ein WM-Einsatz für Benzema immer noch möglich. Der 34-Jährige steht nach wie vor auf der Kaderliste Frankreichs, Nationaltrainer Didier Deschamps hat nach dem Ausfall Benzemas keinen anderen Spieler nachnominiert. Somit könnte Benzema theoretisch schon im Achtelfinal-Spiel Frankreichs bei der WM-Endrunde wieder in den Kader aufgenommen werden bzw. zum Einsatz kommen.

+++ Update, 29. November 2022, 07:42 Uhr: Brasilien bricht Deutschlands Gruppenspiel-Rekord +++

Mit dem 1:0 (0:0) gegen die Schweiz blieb Brasiliens Fußball-Nationalmannschaft auch im 17. Spiel während einer WM-Gruppenphase ungeschlagen und überflügelte damit die zwischen den Endrunden 1990 und 2010 aufgestellte Bestmarke der deutschen Elf. Die Serie der Selecao begann beim WM-Triumph 2002 und könnte am Freitag im Gruppenfinale gegen Kamerun noch ausgebaut werden.

Deutschland war vom 4:1-Sieg gegen Jugoslawien an, der vor 32 Jahren den WM-Triumph in Italien einläutete, 16 Spiele lang ungeschlagen geblieben, ehe die Serie bei der Endrunde 2010 in Südafrika im zweiten Gruppenduell gegen Serbien (0:1) riss. Brasilien verlor letztmals bei der WM 1998 in der Gruppenphase, als Ronaldo und Co. - schon für das Achtelfinale qualifiziert - im dritten Spiel Norwegen (1:2) unterlagen.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Schweizer Teambus mit Auffahrunfall

Schlechtes Omen für die Schweizer Nati? Auf dem Weg zum Spiel gegen Brasilien war die Mannschaft in einen kleinen Zwischenfall verwickelt. Wie Bilder der ARD zeigen, staute es sich auf der Autobahn in Richtung des Stadions 974 in Katars Hauptstadt Doha. Dabei war der Busfahrer offenbar einen Moment unaufmerksam und fuhr dem vor dem Bus fahrenden Polizeiwagen ins Heck.

Bei dem Unfall kam zum Glück niemand zu Schaden, die Schweizer schafften es auch rechtzeitig ins Stadion.

Bellingham fliegt wohl aus Englands Startelf

Borussia Dortmunds Jungstar droht bei Englands drittem Vorrunden-Auftritt bei der WM-Endrunde in Katar wohl ein Platz auf der Bank.

Laut "Daily Mail" könnte der Mittelfeldspieler seinen bisherigen Stammplatz im Team von Coach Gareth Southgate in der Partie gegen Wales an Liverpool-Kapitän Jordan Henderson verlieren.

Zuletzt beim 0:0 gegen die USA spielte Bellingham eher durchwachsen, weshalb nun eben Routinier Henderson im "Battle of Britain" gegen die Waliser seine Chance von Beginn an erhalten könnte.

Kamerun suspendiert Stammtorhüter Onana

Kameruns Torhüter Andre Onana wird beim zweiten Spiel der Fußball-WM in Katar nicht im Tor seiner Mannschaft stehen. Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ist der 26-Jährige von Inter Mailand wenige Stunden vor dem Duell mit Serbien (11.00 Uhr) von seinem Verband aus nicht näher benannten disziplinarischen Gründen suspendiert worden.

Laut "Marca" handelt es sich aber nicht um disziplinarische Gründe, die zur Suspendierung führten. Demnach war Nationaltrainer Rigobert Song die Spielweise seines bisherigen Stammkeepers zur riskant, er bevorzuge einen eher konservativen Stil. Bereits im Training am Tag vor dem Spiel gegen Serbien soll es daher zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen Song und Onana gekommen sein.

Wie der italienische Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, hat sich Onana infolge der Suspendierung dazu entschieden, sich gänzlich aus dem kamerunischen WM-Aufgebot zu verabschieden und abzureisen.

André Onana has decided to leave the World Cup with permanent effect and he will not be back, confirmed. ⛔️🇨🇲 #Qatar2022 https://t.co/0LH0CYZsr3 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 28, 2022

Für die "Unzähmbaren Löwen" wird stattdessen der gebürtige Franzose Devis Epassy (29) auflaufen, der bei Abha Club in Saudi-Arabien spielt.

Onana war nach seiner neunmonatigen Sperre wegen Dopings und dem Wechsel von Ajax Amsterdam nach Mailand als Kameruns Stammtorhüter nach Katar gereist und hatte beim Auftakt in Gruppe G gegen die Schweiz (0:1) über 90 Minuten im Tor gestanden.

Flagge bearbeitet: Iran fordert WM-Ausschluss der USA

Irans Fußballverband hat sich vor dem Duell gegen die USA bei der FIFA beschwert, nachdem die Amerikaner ein kalligrafisches Zeichen in der iranischen Flagge in ihren Beiträgen in den Sozialen Medien entfernt hatten. Der US-Verband löschte das Symbol, das das Wort "Allah" (Gott) darstellt. Am Sonntagabend wurden die Postings wieder aus den Netzwerken genommen.

Ein US-Sprecher hatte zuvor erklärt, es handele sich um eine "einmalige Geste, um unsere Solidarität mit den Frauen im Iran zu zeigen". Auf der offiziellen Webseite des Verbands sei die Flagge aber "nie geändert" worden. Iran forderte vom Weltverband eine "ernste Warnung" in Richtung der Amerikaner, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur "Irna".

Die regierungsnahe Nachrichtenagentur "Tasnim News Agency" verwies hingegen auf das Regelwerk der FIFA. Das besagt, dass Personen, die die Würde oder die Integrität eines Landes, einer Person oder eine Gruppe von Personen verletzt, mit einer Sperre von mindestens zehn Spielen belegt werden sollen. Daher plädiert man sogar für einen WM-Ausschluss der USA.

The USA national team must be expelled from the World Cup 2022 for violating FIFA rules by insulting Iran flag and holy symbols as in pictures!#ExpellUSA@FIFAcom pic.twitter.com/bGreaeizMx — 🇮🇷 Abdozahra (@abdozahra_313) November 27, 2022

Die beiden Teams treffen am Dienstag (20 Uhr) bei der WM in Katar aufeinander, der Sieger steht im Achtelfinale.

Seit dem Tod der 22-jährigen Mahsa Amini Mitte September demonstrieren iranische Frauen in der Heimat trotz brutaler Staatsgewalt gegen die Unterdrückung durch die Mullah-Regierung.

WM 2022: Übertragungen - Wo läuft die WM heute live?

16:00 Uhr: Gruppe A - Ecuador vs. Senegal - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

16:00 Uhr: Gruppe A - Niederlande vs. Katar - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Iran vs. USA - im LIVETICKER auf ran.de

20:00 Uhr: Gruppe B - Wales vs. England - im LIVETICKER auf ran.de und exklusiv bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft heute übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

