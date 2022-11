München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November begann die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 20. November 2022, 22:05 Uhr: Erste Einsätze für deutsche Schiedsrichter +++

Am Dienstag kommt es bei der WM in Katar erstmals zu deutscher Beteiligung, wenn auch noch nicht durch die DFB-Elf. Dafür haben die Schiedsrichter ihren ersten Auftritt.

Um 11:00 Uhr wird Bastian Dankert im Spiel der Gruppe C zwischen Argentinien und Saudi Arabien als Videoassistent fungieren, während Marco Fritz um 20:00 Uhr zum Spiel Frankreich gegen Australien ebenfalls aus dem Video-Kontrollraum agieren wird.

Daniel Siebert, der als dritter deutscher Schiedsrichter zur WM in Katar berufen wurde, muss hingegen weiterhin auf seinen ersten Einsatz warten.

+++ Update, 20. November 2022, 21:10 Uhr: Lewis Hamilton im Fan-Zwiespalt +++

Nachdem der siebenmalige Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton kürzlich zum Ehrenbürger von Brasilien ernannt wurde, befindet sich der Brite bei der WM in Katar in einem Zwiespalt. Dementsprechend wolle er, dass England und Brasilien den WM-Pokal zusammen gewinnen.

Zwar schlägt das Herz des 37-Jährigen für England wohl am höchsten, doch auch für die Brasilianer hegt er Symphatien. Deshalb kommt der Rennfahrer scherzhaft zu dem Schluss: "Ich brauche wahrscheinlich ein zusammengenähtes Trikot, bestehend aus einer englischen und einer brasilianischen Seite."

+++ Update, 20. November 2022, 16:06 Uhr: Emir mit Begrüßungsworten +++

Nun beginnt der Teil der Eröffnungsfeier, bei dem die höchsten Würdenträger zu Wort kommen. Zunächst spricht der Emir von Katar.

+++ Update, 20. November 2022, 16:01 Uhr: Offizielle WM-Songs werden performt +++

Nach dem musikalischen Blick in die WM-Vergangenheit sind nun die offiziellen WM-Songs des Turniers in Katar an der Reihe und werden mit einer spektakulären Show präsentiert.

+++ Update, 20. November 2022, 15:55 Uhr: Medley der WM-Songs aus der Vergangenheit +++

Als musikalische Einstimmung gibt es nun ein Medley aus den offiziellen WM-Songs der vorangegangenen Endrunden, begleitet von in rot gekleideten Tänzern. Etwas kurios: Die Tänzer tragen Skibrillen.

+++ Update, 20. November 2022, 15:50 Uhr: Volkstanz im Stadion +++

Auf dem Feld, auf dem ab 17:00 Uhr Katar und Ecuador die WM sportlich eröffnen werden, gibt es nun Volkstänze von Männern mit Säbeln in der Hand, begleitet von Trommlern.

+++ Update, 20. November 2022, 15:45 Uhr: Morgan Freeman Teil der Show +++

Hollywood-Star Morgan Freeman kommt unter Applaus aufs Feld und ist Teil der Eröffnungsshow. Es wird noch mal darauf hingewiesen, dass "die ganze Welt eingeladen" sei bei dieser WM-Endrunde im muslimisch geprägten Katar.

+++ Update, 20. November 2022, 15:40 Uhr: Eröffnungszeremonie geht los +++

Vor dem ersten WM-Spiel zwischen Gastgeber Katar und Ecuador gibt es nun die offizielle Eröffnungszeremonie, beginnend mit einer Einstimmung auf das Turnier via Videoclip, gefolgt von traditionellen Tänzen. Insgesamt besteht die Eröffnungsfeier aus sieben Teilen.

+++ Update, 20. November 2022, 14:30 Uhr: Depay zum Auftakt nicht in der Startelf +++

Topstürmer Memphis Depay wird beim WM-Auftaktspiel der Niederländer gegen den Senegal nicht in der Startformation stehen. Das bestätigte Bondscoach Louis van Gaal am Sonntag in Doha. Den Profi des FC Barcelona plagt seit September eine Verletzung am linken Oberschenkel, laut van Gaal trainiert Depay "anders, als der Rest des Teams".

Das Duell mit dem Afrikameister am Montag (17.00 Uhr MEZ) sei das "wichtigste Match, weil es zeigt, wo es hingeht", sagte van Gaal. Der 71-Jährige bekräftigte erneut, dass er seinem Team in Katar viel zutraut: "Wir haben mehr Qualität als 2014, als wir bereits Dritter geworden sind. Wir können Weltmeister werden."

Dabei profitieren die Niederländer zum Auftakt vom Ausfall von Sadio Mane, der Bayern-Star fehlt dem Senegal das gesamte Turnier. "Hoffentlich können wir das nutzen", sagte Kapitän Virgil van Dijk, der Mane direkt nach Bekanntwerden der Verletzung angerufen hatte. "Ich weiß, wie hart er arbeitet. Das ist ein großer Verlust", sagte van Dijk, der vier Jahre mit Mane beim FC Liverpool zusammengespielt hatte.

+++ Update, 20. November 2022, 14:15 Uhr: Ex-Leipziger Tyler Adams führt US-Team an+++

Bei der US-Nationalmannschaft wurde im Vorfeld des WM-Starts nun auch der Kapitän bekanntgegeben.

Es ist der ehemalige Leipziger Tyler Adams, der mittlerweile bei Premier-League-Klub Leeds United unter Vertrag steht.

Der 23 Jahre alte Mittelfeldspieler bestritt bislang 32 Länderspiele für die USA.

+++ Update, 20. November 2022, 14:00 Uhr: Senegal-Coach Cisse vermisst verletzten Star Mane +++

Senegals Nationaltrainer Aliou Cisse sieht den Ausfall von Bayern-Star Sadio Mane als enorme Schwächung. "Es ist furchtbar schade - sowohl für Sadio Mane als auch für das Team. Es ist eine große Herausforderung, wir vermissen ihn", sagte der 46-Jährige vor dem WM-Auftaktspiel gegen die Niederlande: "Er ist unser bester Spieler, unser Leader." Mane fällt wegen einer Operation am Wadenbeinköpfchen für die WM aus.

Über die Jahre habe er sein Team "um Sadio herum gebildet", so Cisse weiter. Es sei "niemals einfach, einen Spieler wie Sadio zu ersetzen". Und doch sei er zuversichtlich, dass einige junge Spieler "bereit" seien, "um in die Lücke hineinzuwachsen. Wir müssen als Team nun noch viel härter arbeiten. Ich bin mir sicher, dass wir trotzdem gute Ergebnisse zielen."

Es gelte am Montag (17.00 Uhr MEZ), "gleich in Schwung zu kommen", führte Cisse aus: "Wir freuen uns auf das erste Spiel, Auftaktspiele sind immer sehr wichtig." Mit den Niederlanden warte ein "sehr starker Gegner. Aber der Titel beim Afrika Cup gibt uns sehr viel Selbstvertrauen." Der Senegal werde "viel besser" auftreten als beim Vorrunden-Aus 2018 in Russland, versprach der Coach.

+++ Update, 20. November 2022, 13:45 Uhr: Amtsberg zweifelt an Katars Sicherheitsgarantien +++

Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung zweifelt an Katars Sicherheitsgarantien für ausländische Besucher der Fußball-WM. "Vor dem Hintergrund, dass sich jüngst der WM-Botschafter und andere wichtige Personen in Katar noch homophob und sexistisch geäußert haben und ich nicht wahrgenommen habe, dass sich die Regierung davon distanziert hat, sind diese Sicherheitsgarantien natürlich mit Vorsicht zu genießen", sagte Luise Amtsberg im "Deutschlandfunk".

Die Grünen-Politikerin hat große Bedenken mit Blick auf die autoritäre Regierung des Emirats. "Diese Sicherheitsgarantien, das ewige hin und her, die nicht klaren Aussagen lassen daran zweifeln, dass man mit Katar einen guten Akteur hat, der weiß, welche Verantwortung er jetzt auch trägt", äußerte Amtsberg.

+++ Update, 20. November 2022, 12:30 Uhr: Australien nominiert Tilio nach +++

Bei Frankreichs WM-Auftaktgegner Australien gibt es kurzfristig einen Ausfall zu beklagen. Offensivspieler Martin Boyle fällt für die Endrunde in Katar wegen einer Knieverletzung aus.

Der Profi vom schottischen Erstligisten Hibernians wird durch Marco Tilio von Melbourne City FC ersetzt, wie der australische Verband am Sonntag bekanntgab.

Martin Boyle will not participate in this year’s #FIFAWorldCup Qatar 2022™ tournament after he succumbed to a knee injury.



As a result, Melbourne City FC winger Marco Tilio will come into the squad.#Socceroos #GiveIt100 https://t.co/t5eatzaNe5 — Socceroos (@Socceroos) November 20, 2022

+++ Update, 20. November 2022, 12:11 Uhr: Dänemarks Sportchef Möller "schämt" sich wegen Infantino +++

Dänemarks Sportdirektor Peter Möller kritisierte den kürzlichen Auftritt von FIFA-Präsident Gianni Infantino bei einer Pressekonferenz am Samstag. "Als ich den FIFA-Präsidenten gestern gesehen habe, war ich schockiert. Und ich habe mich in dem Moment auch geschämt, ein Teil dieser Veranstaltung zu sein", sagte Möller der "Deutschen Presse-Agentur" (dpa) im WM-Quartier Dänemarks in Al-Rayyan.

"Ich fand es beschämend. Das ist der Mann, der das Bild des Fußballs prägt und der eigentlich zeigen könnte, was Fußball bewirken kann", erklärte Möller und wirft dem Fußball-Weltverband FIFA damit vor, kein Interesse an einer Debatte über die Zustände in Katar zu haben.

"Ich kann nur für den dänischen Verband sprechen. Wir haben vor dieser WM über Monate versucht, auch hinter den Kulissen Einfluss auf die FIFA und die Verhältnisse in Katar zu nehmen", sagte Möller, "wir wollten hier mit der Aufschrift 'Menschenrechte für alle' trainieren – die FIFA hat es abgelehnt. Wir haben schon vor Monaten angekündigt, mit der Regenbogen-Binde zu spielen – aber die FIFA äußert sich erst einen Tag vor WM-Beginn dazu".

+++ Update, 20. November 2022, 11:58 Uhr: Erster Flug von Israel nach Katar Flug zur WM +++

Die Fußball-Weltmeisterschaft machts möglich: Am Sonntag startete die erste spezielle Flugverbindung zwischen Israel und dem katarischen Doha, nachdem das Emirat die Flüge für Eintrittskarten-Inhaber für WM-Spiele bestätigt hatte. Eigentlich gibt es keine Flugverbindungen zwischen Israel und dem muslimischen Staat.

Der WM-Gastgeber hatte in der vergangenen Woche die speziellen Direktflüge für israelische Fußballfans vom internationalen Flughafen Ben Gurion während der Weltmeisterschaft zugelassen. "Es ist Geschichte geschrieben worden", kommentierte der Sprecher des israelischen Außenministeriums, Lior Haiat, im "AFP"-Gespräch.

Unklar war zunächst, ob auch Palästinenser aus der von Israel besetzen West Bank oder dem Gaza-Streifen - wie ursprünglich angedacht - ebenfalls die Flüge zur WM nutzen können. Der Weltverband FIFA hatte dies stets von den Sicherheitsbedürfnissen Israels abhängig gemacht.

+++ Update, 20. November 2022, 11:36 Uhr: Frankreich verzichtet auf Benzema-Ersatz +++

Der französische Nationaltrainer Didier Deschamps wird nach dem verletzungsbedingten Ausfall von Stürmer Karim Benzema keinen Spieler nachnominieren. Dies bestätigte Deschamps bei "TF1".

Real-Star Benzema zog sich eine Blessur am Quadrizeps des linken Oberschenkels zu und fällt daher mehrere Wochen aus. Damit muss Frankreich bei der WM in Katar einen weiteren Ausfall hinnehmen. Bereits vor Turnierstart musste der Titelverteidiger die Ausfälle von Paul Pogba (Juventus Turin), N’Golo Kante (FC Chelsea) und Christopher Nkunku (RB Leipzig) hinnehmen.

In der Vorwoche war für Christopher Nkunku der Frankfurter Randal Kolo Muani nachnominiert worden.

+++ Update, 20. November 2022, 11:09 Uhr: Belgien ohne Star Lukaku gegen Kanada und Marokko +++

Mitfavorit Belgien muss zum Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auf Topangreifer Romelu Lukaku verzichten. Nach seiner Kniesehnenverletzung wird der 29-Jährige am Mittwoch gegen Kanada sowie vier Tage später gegen Marokko definitiv ausfallen, wie die Nachrichtenagentur "AFP" aus dem belgischen Team erfuhr.

Demnach ist ein Comeback frühestens am 1. Dezember gegen Kroatien möglich, noch konnte er kein Teamtraining mit den Red Devils absolvieren.

Lukaku hatte bei Inter Mailand erst im Oktober nach einer Oberschenkelblessur sein Comeback gefeiert, rund eine Woche später verletzte er sich erneut. Insgesamt kommt er in dieser Spielzeit nur auf fünf Einsätze und 256 Einsatzminuten. Erster Vertreter des belgischen Rekordtorschützen dürfte der ehemalige Dortmunder Michy Batshuayi sein.

+++ Update, 20. November 2022, 10:58 Uhr: Klaveness bezeichnet Infantino-Monolog als "gefährlich" +++

FIFA-Kritikerin Lise Klaveness hat die kontroverse Rede des umstrittenen Weltverbands-Präsidenten Gianni Infantino kurz vor dem Beginn der Fußball-WM in Katar als "gefährlich" bezeichnet. "Ich denke, dass er zu weit gegangen ist, als er begründete Kritik auf westliche Doppelmoral reduziert hat", sagte die norwegische Verbandspräsidentin bei "CNN": "Es ist ein bisschen gefährlich, den Westen gegen den Osten zu polarisieren."

Nach Ansicht von Klaveness, die beim zurückliegenden FIFA-Kongress in Katar durch ihre Kritik am Weltverband und dem WM-Gastgeber weltweit für Aufsehen gesorgt hatte, habe Infantinos denkwürdiger Monolog gezeigt, dass er unter Druck steht. "Die Kritik ist berechtigt", sagte die Skandinavierin: "Nicht an Katar an sich, sondern an der FIFA und den internationalen Fußballverbänden."

Infantino hatte am Samstag die Vorwürfe in Richtung Katars und der FIFA scharf zurückgewiesen. Der 52-Jährige sprach von einer "einseitigen Moralpredigt" und "reiner Heuchelei".

+++ Update, 20. November 2022, 10:05 Uhr: Kinhöfer sieht halbautomatische Abseitserkennung kritisch +++

Der frühere FIFA-Schiedsrichter Thorsten Kinhöfer sieht die Einführung der halbautomatischen Abseitserkennung bei der Fußball-WM kritisch. Er befürchte "durch immer mehr Technik die schleichende Entmachtung der Unparteiischen", schrieb Kinhöfer in seiner BamS-Kolumne: "Wozu werden wir in Zukunft noch Schiedsrichterassistenten an den Linien brauchen, wenn sie nicht mehr über Abseits entscheiden werden? Brauchen wir irgendwann überhaupt noch Referees im eigentlichen Sinne, wenn eh alles technisch geprüft und vermessen wird?"

Bei der WM-Endrunde bekommen die Unparteiischen die halbautomatische Abseitserkennung als Hilfsmittel erstmals an die Hand. Dabei werden bei jedem Spiel zwölf sogenannte Tracking-Kameras und ein Sensor im Ball eingesetzt, die gemeinsam eine 3D-Animation erzeugen. Die Daten sollen 29 Stellen am Körper der Spieler und den exakten Zeitpunkt der Ballabgabe wiedergeben. Innerhalb von fünf Sekunden wird das Signal beim Videoschiedsrichter erwartet. Bis zur endgültigen Entscheidung nach einer Überprüfung durch den VAR sollen lediglich 25 Sekunden vergehen. Danach soll die Animation auf dem Videowürfel im Stadion und im TV zu sehen sein.

Kinhöfer missfällt in diesem Zusammenhang die grundsätzliche Entwicklung bei den Schiedsrichtern. "Wir sehen ja heute schon, dass die Schiris auf dem Feld sich zum Teil kaum noch trauen, klare Entscheidungen zu treffen, weil im Hintergrund der VAR checkt und im Zweifel den Mann auf dem Feld korrigieren kann", schrieb der 54-Jährige: "Wir kommen dann immer weiter weg vom souveränen Spielleiter und hin zum Vollstreckungsgehilfen der Technik."

+++ Update, 20. November 2022, 09:14 Uhr: Benzema meldet sich nach WM-Aus +++

Frankreichs Starstürmer Karim Benzema musste bereits vor dem ersten Vorrundenspiel seinen WM-Traum begraben. Der Profi von Real Madrid hatte sich im Training der Nationalmannschaft eine Verletzung im linken Oberschenkel zugezogen und kann daher nicht an der WM-Endrunde in Katar teilnehmen.

"Ich habe noch nie in meinem Leben aufgegeben, aber heute Abend muss ich an die Mannschaft denken, wie ich es immer getan habe, also sagt mir die Vernunft, dass ich meinen Platz für jemanden räumen muss, der unserer Gruppe helfen kann, eine schöne Weltmeisterschaft zu spielen. Danke für all eure unterstützenden Nachrichten", schrieb Benzema nach dem WM-Aus auf Instagram.

+++ Update, 20. November 2022, 08:03 Uhr: Japan-Star Doan vor DFB-Duell: "Keine Freunde bis zum neuen Jahr+++

Japans Bundesliga-Profi Ritsu Doan hält vor dem WM-Auftaktspiel gegen Deutschland keinen Kontakt zu seinen Freiburger Klubkollegen Christian Günter und Matthias Ginter. "Wir sind bis zum neuen Jahr keine Freunde, ich gebe alles für mein Land", sagte der Offensivspieler am Samstag in Doha schmunzelnd. "Das letzte Mal haben wir in Deutschland miteinander gesprochen. Ich bin glücklich, dass wir gegeneinander spielen."

Die Japaner, bei denen acht Spieler in der Bundesliga oder 2. Liga ihr Geld verdienen, sind am Mittwoch (14.00 Uhr MEZ) erster deutscher Gegner in der Vorrundengruppe E. Doan schwärmte von der individuellen Qualität des deutschen Teams, die Bayern-Profis seien "verrückte Spieler".

Die große Anzahl an Bundesliga-Profis im japanischen Kader hält der Stürmer für einen Vorteil. "In der deutschen Mannschaft spielen viele Spieler von Bayern München - und viele meiner Teamkollegen kommen aus der Bundesliga", sagte er.

Trotz der kniffligen Aufgabe in der Vorrunde, in der Japan außerdem auf Costa Rica (27. November) und Spanien (1. Dezember) trifft, glaubt Doan fest an den Sprung in die K.o.-Phase. "Wir haben viele gute Spieler, mit so viel Potenzial. Wir haben eine große Chance, ins Achtelfinale einzuziehen", sagte der 24-Jährige.

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Katar-Trainer Sanchez wehrt sich gegen Manipulationsvorwürfe

Felix Sanchez, Trainer der katarischen Nationalmannschaft, hat sich gegen die Manipulationsvorwürfe rund um das WM-Eröffnungsspiel gegen Ecuador gewehrt. Der Politik-Experte Amjad Taha hatte am Freitag behauptet, die Katarer hätten den Gegner mit 7,4 Millionen Dollar bestochen, damit das Spiel auch gewonnen wird.

"Ich glaube, es gibt eine Menge Desinformation. Das Internet ist ein großartiges Instrument, aber aus meiner Sicht auch sehr gefährlich. Seit vielen Jahren bereiten wir uns vor und trainieren. Wir sind zusammen, wir sind stark und geschlossen, und niemand wird in der Lage sein, uns mit dieser Kritik zu destabilisieren, also sind wir überhaupt nicht betroffen", so Sanchez, der seit 2006 verschiedene Mannschaften in Katar trainiert.

Vielmehr freut sich der gebürtige Spanier auf die kommenden Spiele: "Wir sind sehr aufgeregt, motiviert und glücklich, unsere erste Weltmeisterschaft zu spielen. Wir konzentrieren uns darauf, das Spiel vorzubereiten, unsere Emotionen zu kontrollieren und nehmen auf nichts anderes Rücksicht. Morgen werden wir versuchen, eine gute Leistung zu zeigen und wettbewerbsfähig zu sein."

Infantino bezeichnet WM-Kritik als "reine Heuchelei"

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scharf zurückgewiesen und den Medien Scheinheiligkeit vorgeworfen. "Diese einseitige Moralpredigt ist reine Heuchelei", sagte der 52-Jährige auf einer Pressekonferenz am Samstag in Doha.

Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador am Sonntag (17.00 Uhr) holte der umstrittene Chef des Weltverbandes in einem Monolog zu einem Rundumschlag gegen die Presse aus. "Es fällt mir wirklich schwer, diese Kritik zu verstehen", sagte Infantino, sie sei "zutiefst ungerecht".

So seien etwa Verurteilungen aus der westlichen Welt vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte unangebracht. "Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen", sagte Infantino.

Im Vorfeld der WM im Wüstenstaat wurden unter anderem die Menschenrechtssituation, Bedingungen für Arbeitsmigranten sowie fehlende Rechte für Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft angeprangert. Infantino drückte seine Unterstützung für diese Gruppen aus.

"Heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich schwul, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter", sagte der gebürtige Schweizer. Jeder und jede seien herzlich willkommen: "Wenn jemand was anderes sagt, ist das nicht die Haltung des Landes – und es ist nicht die Haltung der FIFA", ergänzte er.

Künstliche Intelligenz erwartet Brasilien als Weltmeister

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich auf Rekordweltmeister Brasilien als neuen WM-Titelträger in Katar festgelegt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rangiert nach einer Datenerhebung von "MagentaTV" auf Position sechs im Favoritenranking.

Durch KI werden in 40.000 Simulationen die letzten Ergebnisse, Daten der Akteure, verletzte Spieler, Stärke der Gruppe, Form und Potenzial der Teams ermittelt. Aus diesen Daten ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass Brasilien zu 17,7 Prozent vor Argentinien (13,26 Prozent) und Titelverteidiger Frankreich (11,06 Prozent) WM-Champion wird. Deutschland rangiert hinter England und Spanien auf Rang sechs mit 8,29 Prozent.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele sind heute live?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

