München - Zum ersten Mal in der Geschichte wird eine FIFA Fußball-Weltmeisterschaft im Winter ausgetragen. Am 20. November beginnt die WM 2022 in Katar und bis zum 18. Dezember wird der neue Weltmeister und damit Nachfolger von Titelverteidiger Frankreich ermittelt.

Die deutsche Nationalmannschaft trifft in der Vorrunde der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft auf Japan (21. November), Spanien (27. November) und Costa Rica (1. Dezember).

ran zeigt euch im Ticker die neuesten News und Infos rund um die FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

+++ Update, 19. November 2022, 12:49 Uhr: Katar-Coach Sanchez vor WM-Auftakt: "Ich fühle mich geehrt" +++

Katars Nationaltrainer Felix Sanchez geht mit Stolz und Vorfreude in das Eröffnungsspiel der Fußball-WM im eigenen Land. "Ich bin jetzt seit 16 Jahren in Katar. Wenn mir jemand vor 16 Jahren gesagt hätte, dass ich morgen Katar im Eröffnungsspiel einer WM trainieren würde, hätte ich das nicht für möglich gehalten", sagte der Spanier vor der Begegnung gegen Ecuador (17.00 Uhr MEZ).

Der beim FC Barcelona ausgebildete Sanchez hatte 2006 an der Aspire Academy in Doha als Ausbilder begonnen, später führte er die U19 (2013) und die A-Nationalmannschaft (2019) Katars überraschend zu Asienmeisterschaft.

"Nach so vielen Jahren ist das Spiel morgen für mich das Ende eines Zyklus. Ich fühle mich sehr geehrt. Ich werde versuchen, den Moment für mich und auch für meine Spieler zu genießen. Sie verdienen es", sagte Sanchez.

Schon seit Juni hat der Spanier seine Spieler in einer Art Blase um sich geschart und unter anderem Trainingslager in Österreich und Spanien absolviert. "Es war unsere Strategie, die Spieler aus den Klubs zu nehmen. Das war ein massives Opfer, sie waren für eine lange von den Familien getrennt", sagte Sanchez.

Die Erwartungen sind dennoch gering. "Alle drei Gegner in der Gruppe sind uns durch ihre Geschichte und ihr Talent voraus. Auf dem Papier sollten sie die drei Punkte holen. Aber wir sind hier, um unseren Leuten zeigen, dass wir wettbewerbsfähig sind. Wir werden versuchen, gute Ergebnisse zu erzielen, um den Menschen Freude zu bereiten", sagte Sanchez.

+++ Update, 19. November 2022, 11:45 Uhr: Katars Emir telefoniert mit Putin +++

Kurz vor dem Start der umstrittenen Fußball-WM in Katar pflegen die Gastgeber offenbar einen recht engen Kontakt nach Russland.

Am Freitag telefonierte Tamim bin Hamad Al-Thani mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin und dankte ihm für die "Zusammenarbeit bei der Organisation dieser Veranstaltung". Das teilte das Büro des Emirs mit, Putin habe Katar zudem zur Ausrichtung der WM gratuliert.

Der Kreml bestätigte dies und verwies zudem auf das russische Interesse an einer engen Kooperation mit Katar, um die Stabilität im globalen Gasmarkt zu gewährleisten.

Putin hob die engen Verbindungen Russlands mit dem arabischen Land hervor, die auch der Emir bereits vor einem Monat bei einem Treffen der beiden Staatsführer in Kasachstan betont hatte.

+++ Update, 19. November 2022, 10:01 Uhr: Infantino bezeichnet WM-Kritik als "reine Heuchelei" +++

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat Kritik an der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar scharf zurückgewiesen und den Medien Scheinheiligkeit vorgeworfen. "Diese einseitige Moralpredigt ist reine Heuchelei", sagte der 52-Jährige auf einer Pressekonferenz am Samstag in Doha.

Einen Tag vor dem Eröffnungsspiel zwischen Katar und Ecuador am Sonntag (17.00 Uhr) holte der umstrittene Chef des Weltverbandes in einem Monolog zu einem Rundumschlag gegen die Presse aus. "Es fällt mir wirklich schwer, diese Kritik zu verstehen", sagte Infantino, sie sei "zutiefst ungerecht".

So seien etwa Verurteilungen aus der westlichen Welt vor dem Hintergrund der eigenen Geschichte unangebracht. "Für das, was wir Europäer in den vergangenen 3000 Jahren getan haben, sollten wir uns für die nächsten 3000 Jahre entschuldigen, bevor wir anfangen, den Menschen moralische Lektionen zu erteilen", sagte Infantino.

Im Vorfeld der WM im Wüstenstaat wurden unter anderem die Menschenrechtssituation, Bedingungen für Arbeitsmigranten sowie fehlende Rechte für Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft angeprangert. Infantino drückte seine Unterstützung für diese Gruppen aus.

"Heute fühle ich mich katarisch, heute fühle ich mich arabisch, heute fühle ich mich afrikanisch, heute fühle ich mich schwul, heute fühle ich mich behindert, heute fühle ich mich als Gastarbeiter", sagte der gebürtige Schweizer. Jeder und jede seien herzlich willkommen: "Wenn jemand was anderes sagt, ist das nicht die Haltung des Landes – und es ist nicht die Haltung der FIFA", ergänzte er.

+++ Update, 19. November 2022, 08:20 Uhr: Künstliche Intelligenz erwartet Brasilien als Weltmeister +++

Künstliche Intelligenz (KI) hat sich auf Rekordweltmeister Brasilien als neuen WM-Titelträger in Katar festgelegt. Die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) rangiert nach einer Datenerhebung von "MagentaTV" auf Position sechs im Favoritenranking.

Durch KI werden in 40.000 Simulationen die letzten Ergebnisse, Daten der Akteure, verletzte Spieler, Stärke der Gruppe, Form und Potenzial der Teams ermittelt. Aus diesen Daten ergibt sich die Wahrscheinlichkeit, dass Brasilien zu 17,7 Prozent vor Argentinien (13,26 Prozent) und Titelverteidiger Frankreich (11,06 Prozent) WM-Champion wird. Deutschland rangiert hinter England und Spanien auf Rang sechs mit 8,29 Prozent.

+++ Update, 19. November 2022, 08:06 Uhr: Mittag vor WM: "Zeitenwende im internationalen Sport" +++

Die Kritik an der bevorstehenden Fußball-WM in Katar ist für den Sportwissenschaftler Jürgen Mittag (Köln) ein Anzeichen der sich verändernde Rahmenbedingungen für Sportverbände. "Wir erleben einen Zeitenwandel im internationalen Sport", sagte der 52-Jährige in der Podiumsdiskussion "Mehr als 1:0" der Friedrich-Ebert-Stiftung im Deutschen Fußball-Museum in Dortmund: "Besonders stark im westlichen Bereich treten Medien verstärkt kritisch und auch Fans in Erscheinung."

Die angeprangerten Sonderstellungen für große Weltorganisationen wie das Internationale Olympische Komitee (IOC) oder den Fußball-Weltverband FIFA ist für Mittag das Resultat einer systemischen Fehlentwicklung.

Der Wissenschaftler von der Deutschen Sporthochschule (DSH) in Köln erkennt aber zugleich Tendenzen zu womöglich umwälzenden Veränderungen: "Wir erleben gegenwärtig vor allem auf europäischer Ebene, dass das besondere Organisationsprinzip 'Eine Sportart - ein Verband' stark herausgefordert wird."

Es seien Rechtsprechungen des Europäischen Gerichtshofes hinsichtlich kartellrechtlicher Aspekte, durch die Monopole von europäischen und internationalen Verbänden infrage gestellt werden, zu erwarten. Mittag: "Dadurch könnte unser Sportsystem, wie wir es kennen, noch mit weitreichenden Konsequenzen auf den Kopf gestellt werden."

WM 2022 live: Das Wichtigste vom Vortag

Doch Alkohol in Stadien - aber nur in Logen +++

Wie die FIFA kurz vor dem Start der WM in Katar verkündete, wird in den Stadien und auch in der Nähe kein Bier für Fans erhältlich sein (siehe Update von 12:35 Uhr). Dem veröffentlichten Statement zufolge wird hier dagegen alkoholfreies Bier verkauft, wie unter anderem die Nachrichtenagentur "Associated Press" berichtet.

Eine Ausnahme bilden demnach die "luxuriösen Hospitality-Bereiche", also etwa VIP-Logen. In diesen soll auch Champagner, Wein, Whiskey und anderer Alkohol ausgeschenkt werden.

Bestechung durch die Gastgeber? Tweet sorgt für Aufregung

Gastgeber Katar eröffnet am Sonntag die WM gegen Ecuador. Ein Tweet sorgt schon vor dem Spiel für große Aufregung: Politik-Experte Amjad Taha behauptet, die Katarer hätten den Gegner mit 7,4 Millionen Dollar bestochen, damit das Spiel auch gewonnen wird.

Klar: Bereits bei der Vergabe der WM ging es nicht mit rechten Dingen zu, Vorwürfe der Korruption und Bestechung können da beim Turnier selbst ja auch nicht weit sein.

Exclusive: Qatar bribed eight Ecuadorian players $7.4 million to lose the opener(1-0 ⚽️ 2nd half). Five Qatari and #Ecadour insiders confirmed this.We hope it's false. We hope sharing this will affect the outcome.The world should oppose FIFA corruption.@MailSport #WorldCup2022 — Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) November 17, 2022

"Barstool Sports" hat das Thema aufgegriffen, denn der Tweet ging tatsächlich viral. Stand Freitagnachmittag steht er bei über 10.000 Retweets, wurde über 7.000 Mal zitiert und fast 40.000 Mal geliked.

Der Tweet beweist vor allem eines: Dass die WM und das ganze Drumherum offenbar so kaputt sind, dass unzählige Menschen es sich vorstellen können, dass Katar 7,4 Millionen Dollar bezahlt, um das Auftaktspiel zu gewinnen.

Bier-Verbot in WM-Stadien

Jetzt ist es offiziell! Auf Druck des Gastgebers Katar wird an den acht Stadien bei der WM nun doch kein Bier ausgeschenkt. Das gab die FIFA zwei Tage vor dem Eröffnungsspiel in dem konservativ muslimischen Emirat bekannt.

Eigentlich sollte es an den Stadien vor und nach den Spielen in speziellen Verkaufszelten alkoholhaltiges Bier geben - aber nicht währenddessen. Darauf hatten sich Katar und der Fußball-Weltverband erst im September geeinigt.

Bereits in der Vorwoche wurde Budweiser, exklusiver Bier-Sponsor der FIFA, allerdings auf Druck der Königsfamilie Katars gebeten, die geplanten Verkaufszelte an weniger auffällige Orte an den Stadien zu verlegen - nun folgte das komplette Verbot.

Auf dem großen Fan-Festival im Al-Bidda-Park im Zentrum von Doha wird es hingegen Bier geben, allerdings erst ab 18:30 Uhr Ortszeit. Budweiser soll der FIFA für einen WM-Zyklus von vier Jahren rund 75 Millionen US-Dollar zahlen.

Alkohol ist in Katar grundsätzlich erhältlich, der Genuss ist für Nicht-Muslime ab 21 Jahren erlaubt - allerdings gelten dafür strikte Regeln. In der Öffentlichkeit betrunken zu sein oder auch nur Alkohol zu trinken, ist in Katar verboten. Die meisten internationalen Hotels haben eine Lizenz für den Alkoholausschank, dabei sollten sich WM-Gäste allerdings auf horrende Preise gefasst machen.

WM 2022: Übertragungen - welche Spiele werden als nächstes live gezeigt?

20. November:

17:00 Uhr: Gruppe B - Katar vs. Ecuador - im LIVETICKER auf ran.de und live im ZDF und bei MagentaTV

Wie sehen die Gruppen bei der WM aus?

Insgesamt spielen in der Gruppenphase 32 Teams in acht Gruppen á vier Mannschaften gegeneinander.

Gruppe A: Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande

Katar, Ecuador, Senegal, Niederlande Gruppe B: England , Iran , USA , Wales

England Iran USA Wales Gruppe C: Argentinien , Saudi-Arabien , Mexiko , Polen

Argentinien Saudi-Arabien Mexiko Polen Gruppe D: Frankreich , Australien , Dänemark , Tunesien

Frankreich Australien Dänemark Tunesien Gruppe E: Spanien , Costa Rica , Deutschland , Japan

Spanien Costa Rica Deutschland Japan Gruppe F: Belgien , Kanada , Marokko , Kroatien

Belgien Kanada Marokko Kroatien Gruppe G: Brasilien , Serbien , Schweiz , Kamerun

Brasilien Serbien Schweiz Kamerun Gruppe H: Portugal, Ghana, Uruguay, Südkorea

Wie sind die Anstoßzeiten bei der WM 2022 in Katar?

Die Gruppenspiele bei der WM 2022 finden um 11:00 Uhr, 14:00 Uhr, 16:00 Uhr, 17:00 Uhr und 20:00 Uhr statt. Die Achtelfinals starten um 16:00 Uhr und um 20:00 Uhr - zur gleichen Zeit werden auch die Viertelfinals angepfiffen. Die zwei Halbfinals finden um 20:00 Uhr statt und das Finale um 16:00 Uhr.

Wo kann ich die WM 2022 sehen - wo wird die Weltmeisterschaft übertragen?

MagentaTV überträgt alle 64 Spiele der Weltmeisterschaft live - davon insgesamt 16 Spiele exklusiv. Die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF übertragen insgesamt 48 Spiele. Darin enthalten sind sowohl alle Spiele des DFB-Teams sowie die Halbfinals und das Endspiel.

